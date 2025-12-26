Ведомости
Клиенты PARI ставят на «Ак Барс» в матче с «Трактором» в КХЛ

Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на игру в Казани
Валентин Васильев

27 декабря в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Трактор» и «Ак Барс». Игра пройдет в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

По оценке экспертов, команда из Казани — фаворит матча. На победу «Ак Барса» в основное время можно поставить за 1.90, что составляет примерно 50% вероятности. Коэффициент на успех «Трактора» по итогам трех периодов составляет 3.40 (около 28%). Ничья в линии PARI идет за 4.30 (приблизительно 22%).

Коэффициент на итоговую победу казанцев составляет 1.55, на уральцев — 2.50.

Клиенты PARI уверены в успехе гостей. На победу «Ак Барса» по итогам 60 минут приходится около 80% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 18% сделаны на «Трактор», еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 64% на 36% в пользу команды Анвара Гатиятулина.

Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 1.90, а ставка на низовой характер встречи также доступна за 1.90.

«Ак Барс» одержал 25 побед в 39 матчах, казанцы занимают второе место на Востоке. Букмекеры оценивают шансы клуба из столицы Татарстана выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 8.00. На то, что команда Анвара Гатиятулина станет лучшей на Востоке, предлагают заключить пари за 6.50.

У «Трактора» 17 побед в 39 играх и шестая строчка в турнирной таблице Восточной конференции. Поставить на то, что команда Евгения Корешкова завоюет Кубок Гагарина, можно за 20.00. На то, что челябинцы станут первыми на Востоке, предлагают котировку 18.00.

