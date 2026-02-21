Ведомости
21 февраля 7:14

Клиенты PARI смогут «Раскрутить удачу» на PGL Cluj-Napoca 2026 и получить неограниченное количество фрибетов

Акция продлится до 22 февраля
Валентин Васильев

Во время плей-офф турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2 клиенты букмекерской компании PARI смогут поучаствовать в акции «Раскрути удачу». На протяжении всего финального этапа чемпионата пользователи получат возможность выигрывать фрибеты и увеличивать их номиналы за счет своих ставок. 

На странице акции игроки могут узнать свой текущий доступный фрибет и шанс его получить. Ставки на матчи PGL Cluj-Napoca 2026 не только увеличивают шанс выпадения фрибета, но и его номинал. Участвовать в акции можно будет неограниченное количество раз. 

В акции будут учитываться все ставки на PGL Cluj-Napoca 2026 номиналом от 1 000 рублей и с коэффициентом от 1.6. Акция «Раскрути удачу» будет доступна до 22 февраля. 

PGL Cluj-Napoca 2026 проходит в Румынии с 14 по 22 февраля. До решающей стадии чемпионата добрались восемь команд, в том числе и все лидеры мирового зачета — Team Vitality, Falcons, FURIA и PARIVISION. Призовой фонд турнира составил $625 тыс.

Новое