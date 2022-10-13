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13 октября 14:35ГлавнаяБукмекеры

Лучшие букмекерские конторы со ставками на киберспорт - рейтинг топовых БК в 2024 году

Давно хотели поставить на Dota2 или CS:GO? Экспериментируйте вместе с нами
Александр Бокулёв

Топ БК

БКОценкаБонус
BetBoomBetBoom5star1000
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WinlineWinline5star3000
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PARIPARI5star25000
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ФонбетФонбет5star15000
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ЛеонЛеон5star2000
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Соревнования по сетевым компьютерным играм набирают всё большую популярность не только у зрителей, но и среди бетторов. Хотите играть на ставках и быть в тренде? Разбираемся, какая букмекерская контора для киберспорта лучше всех поможет в этом. Рассматриваем только компании, имеющие лицензии на деятельность в Российской Федерации.

Список букмекерских контор для ставок на киберспорт

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«Мелбет»

Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

Легальный букмекер с десятилетней историей. Имеет одну из наиболее широких линий среди российских БК, в том числе за счет киберспорта, который вынесли на восьмую строчку в списке дисциплин. Также компания выделяется относительно высокими коэффициентами при умеренном уровне букмекерской комиссии.

«Леон»

Обзор букмекерской конторы «Леон»

Один из популярнейших легальных букмекеров тоже не игнорирует популярность киберспорта, который выделен отдельным разделом в верхней части главной страницы. Вкупе с прогрессивными мобильными ресурсами и активной бонусной политикой это успешно работает на расширение аудитории «Леона».

«Лига Ставок»

Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»

Многократный лауреат премии «Рейтинга Букмекеров» в различных номинациях. Контора предлагает своим клиентам не только классические спортивные события, но и насыщенную киберспортивную линию, которая располагается на видном месте вверху главной страницы.

«Бетсити»

Обзор букмекерской конторы «Бетсити»

Формально этот легальный букмекер базируется в Ростове-на-Дону, поэтому неудивительно, что его сервисы современны и наполнены стилем – прямо как образы Валерия Карпина. Линия «Бетсити» включает около 60 дисциплин, весомое место в ней занимают и киберспортивные соревнования (седьмое место общего списка).

«Фонбет»

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

Один из старейших легальных букмекеров страны имеет солидную репутацию и богатую историю. Однако игроки отмечают, что киберспорт до сих пор не является приоритетом компании – как минимум из-за узкого выбора вариантов для ставок. Среди иконок дисциплин геймпад идет восьмым.

PARI

Обзор букмекерской конторы PARI

После недавней реорганизации букмекерская компания начала новую жизнь и сразу с головой ушла в современные тренды. PARI уделяет много внимания киберспорту, что отражается и в игровом процессе, и в оффлайновой деятельности. Наверху главной страницы можно найти не только соответствующую вкладку, но и отдельный раздел с актуальным киберспортивным турниром – например, The International.

Tennisi

Обзор букмекерской конторы Tennisi

Крупная и надежная букмекерская компания, однако пользователи регулярно критикуют ее за слабую линию киберспортивных соревнований. Руководство Tennisi тоже не раз «прохладно» отзывалось об этом направлении в контексте своей стратегии. В списке дисциплин киберспорт располагается седьмым.

BetBoom

Обзор букмекерской конторы BetBoom

Раньше БК называлась «БингоБум», но ребрендинг во многом пошел ей на пользу. Например, компания ещё активнее принялась развивать направление сетевых компьютерных игр, что положительно сказалось на уровне лояльности соответствующей аудитории. Киберспортивные дисциплины у BetBoom выделяются общим разделом в верхней части официального сайта.

Winline

Обзор букмекерской конторы Winline

Одна из самых финансово успешных легальных букмекерских контор России. Систематически поддерживает киберспортивные проекты на спонсорских началах, но все еще имеет относительно скромную линию для ставок на такие соревнования. При этом в списке дисциплин киберспорт на пятой позиции, а дальше идут отдельные вкладки «Кибер FIFA» и «Кибер NBA».

«Олимп»

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

Компанию основали почти 20 лет назад в Казахстане. Она уверенно вышла на международный рынок, а в последние годы постепенно расширяет предложения для любителей киберспорта – восьмой номер в списке дисциплин. 

«Балтбет»

Уступает в популярности большинству легальных букмекеров России. Однако в области киберспорта «Балтбет» весьма востребован и узнаваем – игрокам доступна широкая линия с высокими коэффициентами, занимающая третье место в списке дисциплин для пари.

«Зенит»

Обзор букмекерской конторы «Зенит»

Букмекерская контора, действующая на рынке более десяти лет. Киберспортивные турниры разместила на седьмом месте в своей линии, коэффициенты и роспись большинство пользователей оценивают как средние.

«Марафон»

Обзор букмекерской конторы «Марафон»

Одна из самых опытных и надежных букмекерских контор России. «Марафонбет» вынесли киберспорт в перечень популярных дисциплин и дают весьма привлекательные коэффициенты на такие соревнования.

«СпортБет»

Обзор букмекерской конторы «СпортБет»

Компания, заменившая на рынке Mostbet. Вынесла киберспорт в специальный раздел центральной части официального сайта, а в список событий добавила отдельные категории киберспортивных дисциплин. 

Букмекерские конторы для ставок на Dota2

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Командная компьютерная игра в жанре MOBA (многопользовательская онлайновая боевая арена). Одна из ключевых киберспортивных дисциплин, главный турнир – The International, которому некоторые букмекеры посвящают отдельные разделы на своих ресурсах.

Ставки на Dota2 игрокам доступны во всех перечисленных выше легальных конторах.

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The International

Букмекерские конторы для ставок на League of Legends

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Тоже флагман киберспортивных соревнований – обычно его сокращенно называют LoL. Командную игру разработали в жанре MOBA на основе Dota, теперь она входит в число самых популярных на планете. Ежегодно проводится чемпионат мира по League of Legends.

Неудивительно, что любители киберспорта могут заключить пари на LoL в любой легальной конторе с российской лицензией.

Букмекерские конторы для ставок на CS:GO

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Игра из культовой серии шутеров от первого лица с трёхмерной графикой, где пользователи делятся на две команды, которые сражаются друг с другом. Самые престижные киберспортивные соревнования в этой дисциплине проводятся под эгидой Major и Blast Premier.

CS:GO есть в линиях для ставок всех перечисленных букмекерских контор.

Букмекерские конторы для ставок на Starcraft 2

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Стратегия в режиме реального времени, выполненная в трёхмерной графике. Ключевые составляющие – добыча ресурсов и уничтожение оппонента через сражения. Играть можно как в однопользовательском формате, так и командами.

Starcraft 2 успела засветиться даже на летних Азиатских играх 2018 года, так что внимание букмекеров к ней велико. Любители киберспорта сейчас могут найти актуальные линии на эту популярную дисциплину у легальных контор «СпортБет», «Балтбет», «Олимпбет», «Леон», BetBoom, Winline, «Зенит» и «Бетсити».

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Starcraft II

ТОП-5 киберспортивных букмекеров

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При выборе букмекерской конторы, принимающей ставки на киберспорт, вы можете ориентироваться на рейтинг, составленный специалистами РБ, а также воспользоваться списком ниже.

PARI

Лучшие букмекерские конторы для ставок на киберспорт не могут обсуждаться без этой компании. После реорганизации в 2022 году в PARI продолжили развивать трендовое направление и даже занялись организацией турниров под своей эгидой, стали спонсором киберспортивной команды (теперь PARI PARNI) и вышли в финал премии «Рейтинга Букмекеров» в тематической номинации. На официальном сайте контора предлагает пользователям отдельную кнопку для перехода в раздел киберспорта. Под легендарный турнир The International БК тоже выделила специальный раздел.

Для удобства пользователей многие компании разработали лучшие букмекерские приложения, позволяющие делать ставки на киберспорт с мобильных устройств в любое время и в любом месте.

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«Лига Ставок»

Букмекер с довольно широкой линией на киберспорт как в прематче, так и в лайве. Также компания всё активнее включается в организацию соответствующих мероприятий. Например, «Лига Ставок» поддерживала киберспортивные соревнования в союзе с Федерацией компьютерного спорта России.

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Winline

Один из крупнейших игроков на рынке внимательно работает с киберспортом. Помимо одноименного раздела в отдельные линии вынесли FIFA и NBA, прокачали роспись и даже занялись организацией тематических турниров. Также на данный момент Winline является спонсором киберспортивных команд forZe Esports и Virtus.pro.

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BetBoom

Ставки на киберспорт в букмекерской конторе, ранее известной под именем «БингоБум», выбирают многие игроки. Эта БК старательно улучшает вариативность линии и предлагает любителям киберспорта специальный раздел на официальном сайте. Именно эта компания выиграла последнюю премию «РБ» в номинации «Лучший киберспортивный букмекер». Мало того, у BetBoom есть собственная команда по Dota2, которая в 2022 году пробилась на The International. 

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«Леон»

Обзор букмекерской конторы показывает, что значительная часть положительных отзывов пользователей связана с киберспортивным направлением. «Леон» делает интересную роспись событий и выделяет для киберспорта центральное место на своей главной странице.

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Как делать ставки на киберспорт

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Хотите заключить пари на киберспортивные турниры? Это универсальный алгоритм для легальных букмекерских контор:

  1. Зайдите на официальный сайт или в мобильное приложение БК.
  2. Найдите кнопку «Киберспорт» – она должна быть в списке видов спорта, а у некоторых букмекеров отдельно расположена в верхней центральной части страницы.
  3. Перейдите в тематический раздел и ознакомьтесь с предлагаемой линией.
  4. Кликните на выбранный исход киберспортивного соревнования, введите сумму пари и подтвердите ставку.

Преимущества и недостатки ставок на киберспорт

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Плюсы, минусы, подводные камни?

Преимущества и недостатки ставок на киберспорт
ПреимуществаНедостатки
Вариативная роспись популярных дисциплин у многих БК Необходимость высокого уровня экспертизы для заключения адекватного пари
Высокие коэффициенты у букмекеров, которые уделяют особое внимание киберспортуУзкий список предлагаемых киберспортивных турниров (у некоторых БК)
Возможность получения абсолютно нового опыта в сфере беттинга 
Тематические киберспортивные разделы и акции (у некоторых БК) 

Заключение

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Букмекерская контора для ставок на киберспорт – обязательная характеристика любой БК, которая желает развиваться и расширять аудиторию. Просмотры популярных матчей по Dota2 или LoL собирают миллионы зрителей, что обуславливает растущий запрос на заключение пари по ним. Неслучайно в России все легальные букмекеры предлагают клиентам линии на киберспортивные соревнования.

Популярность киберспорта привела и к тому, что БК все чаще заключают спонсорские соглашения с командами, проводят собственные турниры. 

Онлайн рейтинг: легальные букмекерские конторы в России в 2023 году

Ответы на частые вопросы

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Дают ли букмекерские конторы бонус для ставок на киберспорт?

Некоторые компании практикуют это, иногда акции специально активируют в преддверии крупнейших киберспортивных турниров. На нашем сайте вы всегда можете узнать об актуальных бонусах легальных букмекеров.

Можно ли делать ставки на киберспорт в России?

Конечно. Все букмекерские конторы, имеющие лицензию на деятельность в России, дают такую возможность.

Какую букмекерскую контору посоветуете выбрать для ставок на киберспорт?

В нашем материале мы подробно разобрали особенности надежных букмекерских контор в сфере киберспорта. Дальше дело за вами – не забывайте о свободе выбора.

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