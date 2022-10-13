Лучшие букмекерские конторы со ставками на киберспорт - рейтинг топовых БК в 2024 году

«Мелбет »

Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

Легальный букмекер с десятилетней историей. Имеет одну из наиболее широких линий среди российских БК, в том числе за счет киберспорта, который вынесли на восьмую строчку в списке дисциплин. Также компания выделяется относительно высокими коэффициентами при умеренном уровне букмекерской комиссии.

«Леон »

Обзор букмекерской конторы «Леон»

Один из популярнейших легальных букмекеров тоже не игнорирует популярность киберспорта, который выделен отдельным разделом в верхней части главной страницы. Вкупе с прогрессивными мобильными ресурсами и активной бонусной политикой это успешно работает на расширение аудитории «Леона».

«Лига Ставок »

Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»

Многократный лауреат премии «Рейтинга Букмекеров» в различных номинациях. Контора предлагает своим клиентам не только классические спортивные события, но и насыщенную киберспортивную линию, которая располагается на видном месте вверху главной страницы.

«Бетсити »

Обзор букмекерской конторы «Бетсити»

Формально этот легальный букмекер базируется в Ростове-на-Дону, поэтому неудивительно, что его сервисы современны и наполнены стилем – прямо как образы Валерия Карпина. Линия «Бетсити» включает около 60 дисциплин, весомое место в ней занимают и киберспортивные соревнования (седьмое место общего списка).

«Фонбет »

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

Один из старейших легальных букмекеров страны имеет солидную репутацию и богатую историю. Однако игроки отмечают, что киберспорт до сих пор не является приоритетом компании – как минимум из-за узкого выбора вариантов для ставок. Среди иконок дисциплин геймпад идет восьмым.

PARI

Обзор букмекерской конторы PARI

После недавней реорганизации букмекерская компания начала новую жизнь и сразу с головой ушла в современные тренды. PARI уделяет много внимания киберспорту, что отражается и в игровом процессе, и в оффлайновой деятельности. Наверху главной страницы можно найти не только соответствующую вкладку, но и отдельный раздел с актуальным киберспортивным турниром – например, The International.

Tennisi

Обзор букмекерской конторы Tennisi

Крупная и надежная букмекерская компания, однако пользователи регулярно критикуют ее за слабую линию киберспортивных соревнований. Руководство Tennisi тоже не раз «прохладно» отзывалось об этом направлении в контексте своей стратегии. В списке дисциплин киберспорт располагается седьмым.

BetBoom

Обзор букмекерской конторы BetBoom

Раньше БК называлась «БингоБум», но ребрендинг во многом пошел ей на пользу. Например, компания ещё активнее принялась развивать направление сетевых компьютерных игр, что положительно сказалось на уровне лояльности соответствующей аудитории. Киберспортивные дисциплины у BetBoom выделяются общим разделом в верхней части официального сайта.

Winline

Обзор букмекерской конторы Winline

Одна из самых финансово успешных легальных букмекерских контор России. Систематически поддерживает киберспортивные проекты на спонсорских началах, но все еще имеет относительно скромную линию для ставок на такие соревнования. При этом в списке дисциплин киберспорт на пятой позиции, а дальше идут отдельные вкладки «Кибер FIFA» и «Кибер NBA».

«Олимп »

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

Компанию основали почти 20 лет назад в Казахстане. Она уверенно вышла на международный рынок, а в последние годы постепенно расширяет предложения для любителей киберспорта – восьмой номер в списке дисциплин.

«Балтбет »

Уступает в популярности большинству легальных букмекеров России. Однако в области киберспорта «Балтбет» весьма востребован и узнаваем – игрокам доступна широкая линия с высокими коэффициентами, занимающая третье место в списке дисциплин для пари.

«Зенит »

Обзор букмекерской конторы «Зенит»

Букмекерская контора, действующая на рынке более десяти лет. Киберспортивные турниры разместила на седьмом месте в своей линии, коэффициенты и роспись большинство пользователей оценивают как средние.

«Марафон »

Обзор букмекерской конторы «Марафон»

Одна из самых опытных и надежных букмекерских контор России. «Марафонбет» вынесли киберспорт в перечень популярных дисциплин и дают весьма привлекательные коэффициенты на такие соревнования.

«СпортБет »

Обзор букмекерской конторы «СпортБет»

Компания, заменившая на рынке Mostbet. Вынесла киберспорт в специальный раздел центральной части официального сайта, а в список событий добавила отдельные категории киберспортивных дисциплин.