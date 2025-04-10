Турнир Фонбет: фрибеты до 300 000 рублей за ставки на киберспорт

Партнерский проект
БК «Фонбет» запустил турнир для поклонников киберспорта. Ставь на любимые дисциплины, зарабатывай баллы за выигрыши и продвигайся в рейтинге. Главный приз — огромный фрибет на 300 000 рублей.
Чтобы присоединиться к турниру, выполняйте инструкцию:
1. Залогиньтесь или зарегистрируйтесь на платформах БК.
2. При необходимости пройдите проверку личности.
3. Внесите средства на счет.
4. Зайдите на специальную страницу турнира.
5. Кликните по кнопке «Участвовать».
6. Делайте ставки на киберспорт.
Пари могут быть в формате экспресса и ординара с минимальным коэффициентом 1.30. Сумма ставки начинается с 500 рублей.
Победителей определят по количеству набранных баллов. Чем их больше, тем выше место в рейтинге. По условиям акции, 1 балл равняется 1 рублю чистого выигрыша в ставках на киберспорт. Проигранные пари в зачет не идут.
Фрибеты победителям распределяют еженедельно в следующие даты:
Первые 3000 мест по итогам каждой недели получат бесплатные ставки. Подробности представлены в таблице.
Место
Фрибет
1
300 000 ₽
2
200 000 ₽
3
150 000 ₽
4
100 000 ₽
5
80 000 ₽
6
75 000 ₽
7
65 000 ₽
8
60 000 ₽
9
50 000 ₽
10
45 000 ₽
11-15
40 000 ₽
16-20
35 000 ₽
21-30
30 000 ₽
31-40
25 000 ₽
41-50
20 000 ₽
51-75
15 000 ₽
76-100
12 000 ₽
101-150
10 000 ₽
151-200
8000 ₽
201-300
7000 ₽
301-400
6000 ₽
401-500
5000 ₽
501-750
3500 ₽
751-1000
3000 ₽
1001-1500
2000 ₽
1501-2000
1500 ₽
2001-3000
1000 ₽
Если участников будет меньше 3000, часть фрибетов может не разыгрываться.
Ограничений по коэффициентам букмекер не устанавливает. Фрибеты действуют 7 дней с даты зачисления. Использовать их можно только на одиночные ставки.
Для снятия выигрыша вам необходимо:
Мы тщательно изучили все детали предложения и представили их в таблице.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
04.05.2025 (11:59 МСК)
Если ставка будет возвращена, отменена или использована опция «Отказ от прогноза», ее не засчитают в рамках акции.
Количество фрибетов от БК «Фонбет» впечатляет. Хоть я не считаю себя фанатом киберспорта, мимо пройти не смог и сделал несколько ставок. Поклонники CS2 и Dota 2 точно будут в восторге от этого предложения.
Теперь они не просто заключают пари на свои любимые дисциплины, но и получают за это солидные бонусы. Приятно, что фрибет можно использовать не только для ставок на киберспорт, но и на любые спортивные дисциплины. Это позволяет клиентам выбирать удобные для себя стратегии для отыгрыша.
У клиентов могут возникнуть проблемы по разным причинам:
Важно следить за сроками отыгрыша фрибета. Его аннулируют, если не использовать на протяжении 7 дней.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Большое количество фрибетов
|➖ Проигранные пари не учитываются
|➕ Присоединиться к акции можно в любой момент
Ознакомьтесь с альтернативными акциями по киберспорту.
Условия
Название
Ежедневные интерактивные задания со ставками на спорт и киберспорт
Розыгрыш фрибетов и скинов за ставки и выполнение заданий в CS2 и Dota 2
Турнир на виртуальный спорт
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Индивидуальный
200 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.01
Срок отыгрыша
13 дней
30 дней
7 дней
Минимальный депозит
—
—
1000 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Топовое предложение для любителей киберспорта. Даже если вы раньше не ставили на CS2 или Dota 2, это отличная возможность попробовать себя в этих дисциплинах. Фрибетов много, поэтому шансы на победу есть у каждого. Участие в таком турнире — это не только шанс выиграть крупные бонусы, но и возможность развить интерес к новым играм.
Партнерский проект