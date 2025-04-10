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10 апреля 16:20ГлавнаяБонусы
БК ФонбетАкции

Турнир Фонбет: фрибеты до 300 000 рублей за ставки на киберспорт

300000 ₽
Бонус
23 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Призы разыгрываются каждую неделю!!!

БК «Фонбет» запустил турнир для поклонников киберспорта. Ставь на любимые дисциплины, зарабатывай баллы за выигрыши и продвигайся в рейтинге. Главный приз — огромный фрибет на 300 000 рублей.

Как получить бонус БК Фонбет на 300 000 рублей

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Чтобы присоединиться к турниру, выполняйте инструкцию:

1. Залогиньтесь или зарегистрируйтесь на платформах БК.

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2. При необходимости пройдите проверку личности.

3. Внесите средства на счет.

4. Зайдите на специальную страницу турнира.

5. Кликните по кнопке «Участвовать».

6. Делайте ставки на киберспорт. 

Пари могут быть в формате экспресса и ординара с минимальным коэффициентом 1.30. Сумма ставки начинается с 500 рублей.

Победителей определят по количеству набранных баллов. Чем их больше, тем выше место в рейтинге. По условиям акции, 1 балл равняется 1 рублю чистого выигрыша в ставках на киберспорт. Проигранные пари в зачет не идут.

Фрибеты победителям распределяют еженедельно в следующие даты: 

  1. 7 апреля 2025 года.
  2. 14 апреля 2025 года.
  3. 21 апреля 2025 года.
  4. 28 апреля 2025 года.
  5. 4 мая 2025 года.

Первые 3000 мест по итогам каждой недели получат бесплатные ставки. Подробности представлены в таблице.

Место

Фрибет

1

300 000 ₽

2

200 000 ₽

3

150 000 ₽

4

100 000 ₽

5

80 000 ₽

6

75 000 ₽

7

65 000 ₽

8

60 000 ₽

9

50 000 ₽

10

45 000 ₽

11-15

40 000 ₽

16-20

35 000 ₽

21-30

30 000 ₽

31-40

25 000 ₽

41-50

20 000 ₽

51-75

15 000 ₽

76-100

12 000 ₽

101-150

10 000 ₽

151-200

8000 ₽

201-300

7000 ₽

301-400

6000 ₽

401-500

5000 ₽

501-750

3500 ₽

751-1000

3000 ₽

1001-1500

2000 ₽

1501-2000

1500 ₽

2001-3000

1000 ₽

Если участников будет меньше 3000, часть фрибетов может не разыгрываться.

Как отыграть бонус Фонбет на 300 000 рублей

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Ограничений по коэффициентам букмекер не устанавливает. Фрибеты действуют 7 дней с даты зачисления. Использовать их можно только на одиночные ставки. 

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Фонбет

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Для снятия выигрыша вам необходимо:

  1. Войти в аккаунт через сайт или мобильное приложение.
  2. Открыть меню профиля.
  3. Перейти в раздел с выплатами.
  4. Выбрать подходящий способ перевода.
  5. Ввести нужную сумму. 
  6. Подтвердить операцию через СМС.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 300 000 рублей от Фонбет

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Мы тщательно изучили все детали предложения и представили их в таблице.

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

04.05.2025 (11:59 МСК)

Если ставка будет возвращена, отменена или использована опция «Отказ от прогноза», ее не засчитают в рамках акции.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 300 000 рублей от БК Фонбет

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Количество фрибетов от БК «Фонбет» впечатляет. Хоть я не считаю себя фанатом киберспорта, мимо пройти не смог и сделал несколько ставок. Поклонники CS2 и Dota 2 точно будут в восторге от этого предложения. 

Теперь они не просто заключают пари на свои любимые дисциплины, но и получают за это солидные бонусы. Приятно, что фрибет можно использовать не только для ставок на киберспорт, но и на любые спортивные дисциплины. Это позволяет клиентам выбирать удобные для себя стратегии для отыгрыша.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Фонбет

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У клиентов могут возникнуть проблемы по разным причинам:

  • Неверно указанные данные во время регистрации.
  • Не выполнены условия по кэфам.
  • Не пройдена полная верификация аккаунта.

Важно следить за сроками отыгрыша фрибета. Его аннулируют, если не использовать на протяжении 7 дней.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Большое количество фрибетов➖ Проигранные пари не учитываются
➕ Присоединиться к акции можно в любой момент 

Сравнение бонуса Фонбет на 300 000 рублей с бонусами других БК

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Ознакомьтесь с альтернативными акциями по киберспорту.

Условия

PARI

BetBoom

ОлимпБет

Название

Ежедневные интерактивные задания со ставками на спорт и киберспорт

Розыгрыш фрибетов и скинов за ставки и выполнение заданий в CS2 и Dota 2

Турнир на виртуальный спорт

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Индивидуальный

200 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.01

Срок отыгрыша

13 дней

30 дней

7 дней

Минимальный депозит

1000 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Топовое предложение для любителей киберспорта. Даже если вы раньше не ставили на CS2 или Dota 2, это отличная возможность попробовать себя в этих дисциплинах. Фрибетов много, поэтому шансы на победу есть у каждого. Участие в таком турнире — это не только шанс выиграть крупные бонусы, но и возможность развить интерес к новым играм.

Валентин Васильев

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