Турнир Фонбет: фрибеты до 300 000 рублей за ставки на киберспорт

Чтобы присоединиться к турниру, выполняйте инструкцию:

1. Залогиньтесь или зарегистрируйтесь на платформах БК.

2. При необходимости пройдите проверку личности.

3. Внесите средства на счет.

4. Зайдите на специальную страницу турнира.

5. Кликните по кнопке «Участвовать».

6. Делайте ставки на киберспорт.

Пари могут быть в формате экспресса и ординара с минимальным коэффициентом 1.30. Сумма ставки начинается с 500 рублей.

Победителей определят по количеству набранных баллов. Чем их больше, тем выше место в рейтинге. По условиям акции, 1 балл равняется 1 рублю чистого выигрыша в ставках на киберспорт. Проигранные пари в зачет не идут.

Фрибеты победителям распределяют еженедельно в следующие даты:

7 апреля 2025 года. 14 апреля 2025 года. 21 апреля 2025 года. 28 апреля 2025 года. 4 мая 2025 года.

Первые 3000 мест по итогам каждой недели получат бесплатные ставки. Подробности представлены в таблице.

Место Фрибет 1 300 000 ₽ 2 200 000 ₽ 3 150 000 ₽ 4 100 000 ₽ 5 80 000 ₽ 6 75 000 ₽ 7 65 000 ₽ 8 60 000 ₽ 9 50 000 ₽ 10 45 000 ₽ 11-15 40 000 ₽ 16-20 35 000 ₽ 21-30 30 000 ₽ 31-40 25 000 ₽ 41-50 20 000 ₽ 51-75 15 000 ₽ 76-100 12 000 ₽ 101-150 10 000 ₽ 151-200 8000 ₽ 201-300 7000 ₽ 301-400 6000 ₽ 401-500 5000 ₽ 501-750 3500 ₽ 751-1000 3000 ₽ 1001-1500 2000 ₽ 1501-2000 1500 ₽ 2001-3000 1000 ₽

Если участников будет меньше 3000, часть фрибетов может не разыгрываться.