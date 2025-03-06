Бонусы Лиги Ставок - бездепозитный, приветственный, акции 2025

В 2025 году у Лиги Ставок действует два спецпредложения для новых клиентов.

Фрибет 7777 рублей за депозит

Фрибет до 30 000 рублей за пари в первый месяц

Базовый бонус Лиги Ставок по сути является двойным фрибетом, разделенным на две равные части (2222 рубля + 5555 рублей). Первая половина падает на бонусный счет игрока сразу после регистрации и пополнения депозита минимум на 1000 ₽ (внести деньги на счет следует в течение недели после регистрации). Чтобы получить бонусную «добавку», потребуется чуть больше усилий и затрат - заключить пари на сумму 30 000 рублей с коэффициентом не ниже 1.50. В этом случае размер фрибета автоматически удвоится, вне зависимости от исхода акционного пари. На отыгрыш полученного бонуса дается, опять-таки, неделя. Ограничение по максимальному коэффициенту - 4.50. В случае успеха вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.

То есть, при ставке 10 000 рублей на событие с коэффициентом 4.50 ваш выигрыш составит 45 000 ₽ (45 000 - 7777 = 37 223).

Однако имейте в виду: для вывода денег придется еще раз пополнить депозит как минимум на сотню рублей и заключить пари на сумму пополнения.

На повышенный Welcome Bonus размером до 30 000 рублей могут рассчитывать участники программы лояльности БК Лига Ставок «Привилегия». В зависимости от оборота средств за первый месяц VIP-клиентам присваиваются статусы, от которых зависит размер фрибета Лиги Ставок. Для достижения первого из них (Club) беттор должен проставить от 1 000 000 до 4 999 000 рублей за 30 дней. В этом случае кэшбэк составит 7,5% от потраченной суммы и будет начислен в виде фрибета. Высший уровень Platinum (оборот 25 000 000 ₽ и выше) откроет доступ к максимальному кэшбэку - 15,5% денежными средствами. В первом случае бонус можно использовать для дальнейшей игры, во втором - сразу вывести со счета.