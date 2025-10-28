Актуальные фрибеты и бонусы за регистрацию без депозита в БК Бет-М в 2025 году

«Страховка от недоезда» — вариант фрибета для осторожных пользователей. Букмекерская контора берет на себя часть рисков по заключенному пари и при определенных условиях проигрыша компенсирует половину потерь.

Как получить Страховку от недоезда в Bet-M

Для получения фрибета игроку нужно заключить квалификационное пари минимум на 500 рублей и проиграть. Букмекер страхует экспрессы от 6 событий при минимальном кэфе от 1.60 для каждого. Совокупные значения должны достигать не меньше 16,78. В билет разрешено добавлять только исходы хоккейной линии.

При проигрыше единственного события контора возместит 50% утраченных денег фрибетом. Максимум оператор вернет не более 10 000 рублей.

Как отыграть фрибет по Страховке от недоезда в Бет-М

Компенсированные средства выдаются на фрибет-баланс. Их можно проставить на любые пари (за исключением систем) с кэфами 1.10-3.50. Бесплатная ставка работает 7 дней, после чего аннулируется без возможности восстановления. Если не успеть заключить пари за это время, она сгорит.

Как вывести Страховку от недоезда в Bet-M

Фрибет Bet-M — бонусные средства, выдаваемые для заключения пари. Это целевые деньги, которые разрешено применять только для ставок. Свободно распоряжаться можно только чистым выигрышем. Он рассчитывается по формуле:

В = Ф*К — Ф

Ф — фрибет

К — коэффициент пари

Эти деньги разрешено забрать после авторизации. Вывод осуществляется через личный кабинет. Перед снятием нужно убедиться, что привязанная к аккаунту электронная почта верифицирована в ЦУПИС.

Правила и условия Страховки от недоезда

Для участия в акции после добавления в билет необходимых исходов пользователю нужно подключить страховку в купоне. Иначе компенсационных выплат не будет, даже если ставка соответствует регламенту акции.

БК учитывает пари на реальный хоккей. Пари на симуляторы не страхуются.