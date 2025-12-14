PARI: Vitality победит FaZe Clan в финале StarLadder Budapest Major 2025 по CS

14 декабря состоится финал StarLadder Budapest Major 2025 по CS. В битве за кубок сойдутся FaZe Clan и Team Vitality. Серия в формате best-of-5 начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, преимущество в матче будет на стороне Vitality, которая в полуфинале выбила из мейджора Team Spirit. Поставить на чемпионство состава ZywOo можно с котировкой 1.37. Коэффициент на Vitality с форой по картам (-1.5) составляет 1.93, а с форой (-2.5) — 3.80. Вероятность того, что в серии будет более трех карт, оценивается котировкой 1.30. На все пять карт в финале можно поставить с коэффициентом 2.65. На Vitality с форой по фрагам (-10.5) аналитики дают котировку 2.35.

FaZe, которая начинала мейджор с самой первой стадии, в плей-офф обыграла MOUZ и NAVI. Причем в обоих случаях ростер karrigan считался андердогом. На чемпионство FaZe аналитики дают котировку 3.10. При этом состав karrigan уже встречался с Vitality в групповой стадии мейджора и тогда нанес французам единственное их поражение на турнире. Коэффициент на FaZe с форой по картам (+1.5) составляет 1.77, с форой (-1.5) — 4.50, а с форой (-2.5) — 8.50. Тотал раундов от FaZe больше 40.5 можно взять за 1.75. Поставить на то, что в финале будет сделано больше 60.5 фрагов из AWP, можно с коэффициентом 1.83.

Клиенты PARI также считают Vitality фаворитом матча. На победу состава ZywOo приходится около 66% от общего оборота пари на исход встречи.

Индивидуальный тотал фрагов звезды французского клуба ZywOo больше 17.5 на первой карте идет за 1.75. Вероятность того, что капитан FaZe karrigan сделает больше 10.5 фрагов на той же первой карте, оценивается котировкой 1.70.