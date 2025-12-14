Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



14 декабря 13:24ГлавнаяНовости

PARI: Vitality победит FaZe Clan в финале StarLadder Budapest Major 2025 по CS

Полный расклад перед решающим матчем
Валентин Васильев

14 декабря состоится финал StarLadder Budapest Major 2025 по CS. В битве за кубок сойдутся FaZe Clan и Team Vitality. Серия в формате best-of-5 начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, преимущество в матче будет на стороне Vitality, которая в полуфинале выбила из мейджора Team Spirit. Поставить на чемпионство состава ZywOo можно с котировкой 1.37. Коэффициент на Vitality с форой по картам (-1.5) составляет 1.93, а с форой (-2.5) — 3.80. Вероятность того, что в серии будет более трех карт, оценивается котировкой 1.30. На все пять карт в финале можно поставить с коэффициентом 2.65. На Vitality с форой по фрагам (-10.5)  аналитики дают котировку 2.35

FaZe, которая начинала мейджор с самой первой стадии, в плей-офф обыграла MOUZ и NAVI. Причем в обоих случаях ростер karrigan считался андердогом. На чемпионство FaZe аналитики дают котировку 3.10. При этом состав karrigan уже встречался с Vitality в групповой стадии мейджора и тогда нанес французам единственное их поражение на турнире. Коэффициент на FaZe с форой по картам (+1.5) составляет 1.77, с форой (-1.5) — 4.50, а с форой (-2.5) — 8.50. Тотал раундов от FaZe больше 40.5 можно взять за 1.75. Поставить на то, что в финале будет сделано больше 60.5 фрагов из AWP, можно с коэффициентом 1.83

Клиенты PARI также считают Vitality фаворитом матча. На победу состава ZywOo приходится около 66% от общего оборота пари на исход встречи.

Индивидуальный тотал фрагов звезды французского клуба ZywOo больше 17.5 на первой карте идет за 1.75. Вероятность того, что капитан FaZe karrigan сделает больше 10.5 фрагов на той же первой карте, оценивается котировкой 1.70

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги
Новости
Пользователи PARI ставят на ЦСКА в матче с «Северсталью» в КХЛ
Пользователи PARI ставят на ЦСКА в матче с «Северсталью» в КХЛ
Новости
Клиенты PARI: минчане победят москвичей в первом динамовском дерби сезона КХЛ
Клиенты PARI: минчане победят москвичей в первом динамовском дерби сезона КХЛ
Новости
Гаджиев: «Мостовой часто не понимает, что режет по живому»
Гаджиев: «Мостовой часто не понимает, что режет по живому»
Новости
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Астон Виллы»
Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Астон Виллы»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Реал» в матче с «Севильей»
Клиенты PARI ставят на «Реал» в матче с «Севильей»
Новости
Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ
Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ
Новости
Более 120 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Более 120 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Новости
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА
Новости

Новое