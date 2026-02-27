«Советский спорт» и Дзен представили новый выпуск проекта «Намедни РПЛ»

Проект «Намедни РПЛ», запущенный первым спортивным изданием страны «Советский спорт» и платформой Дзен, продолжает свою масштабную ретроспективу. Новые серии виртуального сериала посвящены по-своему знаменательному для российского футбола периоду - с 2007-го по 2012 годы.

«Намедни РПЛ» — это не просто пересказ счета матчей, но и попытка зафиксировать культурный код нашего футбола через редкие кадры и первые полосы газеты, инсайды тех лет и рассказы о людях, которые делали отечественную лигу великой.

Листая электронный архив «Советского спорта», авторы «Намедни РПЛ» кому-то расскажут, а кому-то напомнят о самых знаковых событиях того времени - первом чемпионстве «Зенита», его же триумфах на европейской арене, сенсационном золотом «дубле» казанского «Рубина» и переходе всего национального футбола на систему «осень-весна».

