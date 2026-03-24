Фигурное катание, чемпионат мира 2026: расписание, где смотреть, прямые трансляции

На нынешней неделе пройдет чемпионат мира по фигурному катанию сезона 2025/26. Турнир примет «O2 Arena» в Праге. На турнир в столице Чехии не приедут действующие олимпийские чемпионы в трех дисциплинах. Подробнее можно прочитать в специальном материале .

Соревновательная программа стартует 25 марта, а завершится 28 марта. В воскресенье состоятся показательные выступления.

Расписание по московскому времени выглядит следующим образом:

Среда, 25 марта

13:30-18:30 – женщины (короткая программа)

20:00-20:30 – церемония открытия

20:45-00:15 – спортивные пары (короткая программа)

Четверг, 26 марта

13:30-18:30 – мужчины (короткая программа)

20:15-00:00 – спортивные пары (произвольная программа)

00:00-00:15 – церемония награждения

Пятница, 27 марта

13:30-18:30 – танцы на льду (ритм-танец)

20:00-23:55 – женщины (произвольная программа)

23:55-00:10 – церемония награждения

Суббота, 28 марта

14:30-18:25 – мужчины (произвольная программа)

18:25-18:40 – церемония награждения

20:30-23:50 – танцы на льду (произвольный танец)

23:50-00:05 – церемония награждения

Воскресенье, 29 марта

16:30-19:00 – показательные выступления

В полном объеме прямые трансляции чемпионата мира по фигурному катанию будут доступны на сервисе «Okko» в рамках платной подписки. Бесплатные эфиры можно смотреть на официальном YouTube-канале ISU, но там возможен географический блок на Россию.