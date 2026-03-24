Фигурное катание, чемпионат мира 2026: расписание, где смотреть, прямые трансляции

Илья Малинин, Каори Сакамото и другие звезды
Руслан Ипполитов
Илья Малинин. Фото: ISU

На нынешней неделе пройдет чемпионат мира по фигурному катанию сезона 2025/26. Турнир примет «O2 Arena» в Праге. На турнир в столице Чехии не приедут действующие олимпийские чемпионы в трех дисциплинах. Подробнее можно прочитать в специальном материале.

Соревновательная программа стартует 25 марта, а завершится 28 марта. В воскресенье состоятся показательные выступления.

Расписание по московскому времени выглядит следующим образом:

Среда, 25 марта

  • 13:30-18:30 – женщины (короткая программа)
  • 20:00-20:30 – церемония открытия
  • 20:45-00:15 – спортивные пары (короткая программа)

Четверг, 26 марта

  • 13:30-18:30 – мужчины (короткая программа)
  • 20:15-00:00 – спортивные пары (произвольная программа)
  • 00:00-00:15 – церемония награждения

Пятница, 27 марта

  • 13:30-18:30 – танцы на льду (ритм-танец)
  • 20:00-23:55 – женщины (произвольная программа)
  • 23:55-00:10 – церемония награждения

Суббота, 28 марта

  • 14:30-18:25 – мужчины (произвольная программа)
  • 18:25-18:40 – церемония награждения
  • 20:30-23:50 – танцы на льду (произвольный танец)
  • 23:50-00:05 – церемония награждения

Воскресенье, 29 марта

  • 16:30-19:00 – показательные выступления

В полном объеме прямые трансляции чемпионата мира по фигурному катанию будут доступны на сервисе «Okko» в рамках платной подписки. Бесплатные эфиры можно смотреть на официальном YouTube-канале ISU, но там возможен географический блок на Россию.

Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию
Экс-футболист РПЛ Кристиан Нобоа назвал европейские клубы, в которые его звали
Бывший игрок «Рубина» Кристиан Нобоа о Бердыеве: «До него я был на 50% футболистом»
Фигурное катание, чемпионат мира 2026: расписание, где смотреть, прямые трансляции
«Балтика» получила трофей за победу в БЕТСИТИ Кубке Морского боя
«Балтика» и «Сочи» сыграют в уникальной форме с принтом «Морского боя»
БЕТ-М запустил акцию с еженедельным призовым фондом
Кубок Первого канала по фигурному катанию 2026 года: капитаны и составы, расписание, трансляции
Никита Глушков - о пенальти в матче с «Нижним Новгородом»: «Доволен, что никого не ударил»
Игрок «Динамо» Махачкала: «Осталась одна мечта – сыграть за «Зенит»
