«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года

Букмекер и клуб из Воронежа объявили о новом соглашении бодрым роликом.

В кадре два героя пробегают мимо узнаваемых локаций Воронежа – нового и старого стадионов «Факела», завода, где была основана команда, известных граффити и т. д . В конце они встречаются в лесу на футбольном поле и факелами поджигают разметку, из которой вырисовываются названия партнеров и год продления.

В рамках нового соглашения «БЕТСИТИ» и «Факел» планируют и дальше активно работать над популяризацией футбола в регионе. Также букмекер и клуб будут активно развивать маркетинговые инициативы: проводить яркие активации, красивые матч-деи и укреплять сотрудничество в digital-сфере. В планах совместные акции, конкурсы и специальные проекты.



Генеральный директор «БЕТСИТИ» Елена Серова:

– Мы очень довольны нашим сотрудничеством с «Факелом». Мы видим, как растет узнаваемость нашего бренда в Воронеже, как огонь болельщиков команды зажигает трибуны даже в самых сложных матчах. Наш путь начался в Первой лиге и теперь продолжится в РПЛ. Уверена, что второй совместный сезон будет ярче первого, а впереди нас ждут новые победы и мощные активации.

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе:

– За первый год сотрудничества мы вместе с нашим беттинг-партнером реализовали немало ярких идей. Не сомневаюсь, что впереди ещё много интересного. Для построения долгосрочной стратегии развития клуба продление контракта – очень важный шаг.

По итогам сезона 2025/26 клуб из Воронежа обеспечил себе участие в Российской Премьер-лиге (РПЛ).