Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч Синнера с Рублевым в Риме

Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч Синнера с Рублевым в Риме

14 мая Янник Синнер и Андрей Рублев сыграют в ¼ финала турнира «Мастерс» в Риме. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают Янника Синнера безоговорочным фаворитом. Ставки на победу итальянца принимаются по коэффициенту 1.04, что соответствует 92% вероятности. Поставить на победу Андрея Рублева можно за 12.00, вероятность его прохода в финал составляет примерно 8%.

Клиенты PARI согласны с такими оценками. 90% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Синнера.

По оценкам аналитиков, соперники отыграют как минимум 18 геймов. Поставить на тотал больше 17.5 можно с коэффициентом 1.57, тотал меньше 17.5 котируется за 2.25. На победу Синнера в двух сет предлагают пари за 1.17. Если Рублев выиграет хотя бы один сет, сыграет пари за 4.60.

Один из клиентов поставил 200 000 рублей на Рублева с форой (+6.5) по коэффициенту 1.75. Ставка вошла в экспресс из четырех событий с суммарным коэффициентом 4.13.

Соперники встречались 10 раз, семь побед одержал итальянец, а россиян выиграл лишь трижды. На пути к четвертьфиналу в Риме Рублев одолел Миомира Кецмановича, Алехандро Давидовича-Фокину и Николоза Басилашвили. Синнер же был сильнее Себастьяна Офнера, Алексея Попырина и Андреа Пеллегрино.

Янник Синнер считается главным претендентом на победу в римском «Мастерсе» — ставки на его чемпионство принимаются по коэффициенту 1.27. Шансы Рублева выиграть турнир котируются за 45.00.

Сафонов не пропустит, Кварацхелия забьет?
Новости
