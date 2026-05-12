Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяНовостиG2 выбьет PARIVISION из PGL Astana по CS2, считают клиенты PARI

G2 выбьет PARIVISION из PGL Astana по CS2, считают клиенты PARI

Обновлено:
Четвертый раунд
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

12 мая пройдет четвертый раунд группового этапа турнира PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2. В одном из матчей на вылет сойдутся две команды со статистикой 1:2 – PARIVISION и G2 Esports. Серия в формате best-of-3 начнется в 14:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, небольшое преимущество в матче будет на стороне G2, которая в предыдущих турах уступила MOUZ и The Mongolz. Поставить на то, что состав huNter- обыграет PARIVISION, можно с котировкой 1,73. На точный счет 2:0 в пользу G2 аналитики дают коэффициент 3,00. Ставка на состав huNter- с форой по раундам (-6.5) доступна за 2,60. Тотал карт больше 2,5 идет за 1,85, обратный результат также – за 1,85. Вероятность того, что на первой карте команды дойдут до овертайма, оценивается котировкой 6,10

PARIVISION по ходу групповой стадии обыграли Fisher College, но уступили 9z Team и Aurora. Поставить на успех российского коллектива в грядущем поединке можно с котировкой 2,10. Коэффициент на состав Jame с форой по картам (+1,5) составляет 1,33, а с форой (-1,5) – 4,00. Ставка на общий тотал раундов в серии больше 52,5 доступна за 1,93. Коэффициент на PARIVISION с форой по раундам (-3,5) составляет 2,45. Индивидуальный тотал фрагов от капитана россиян Jame больше 14,5 на первой карте можно взять с котировкой 1,85

Клиенты PARI также склоняются в пользу состава huNter-. На победу G2 приходится более 68% от общего оборота пари на исход матча.

Самая крупная ставка на матч – 160 000 руб. Один из клиентов PARI собрал экспресс из семи игр чемпионата, включив в него ставку на G2 за 1,73. Общий коэффициент экспресса составил 7,57

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Казахстане. На чемпионате выступают 16 команд, которые борются за призовой фонд в размере $800 тыс.

Ранее по теме:PARI умножит выигрыши и возместит проигрыши на матчах PGL Astana 2026 по CS

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Сафонов не пропустит, Кварацхелия забьет?
Сафонов не пропустит, Кварацхелия забьет?
Новости
Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона
Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона
Новости
PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Новости
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Новости
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Новости
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Новости
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
Букмекеры
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
Новости
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
Новости
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Новости

Новое

loading