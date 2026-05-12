G2 выбьет PARIVISION из PGL Astana по CS2, считают клиенты PARI

12 мая пройдет четвертый раунд группового этапа турнира PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2. В одном из матчей на вылет сойдутся две команды со статистикой 1:2 – PARIVISION и G2 Esports. Серия в формате best-of-3 начнется в 14:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, небольшое преимущество в матче будет на стороне G2, которая в предыдущих турах уступила MOUZ и The Mongolz. Поставить на то, что состав huNter- обыграет PARIVISION, можно с котировкой 1,73. На точный счет 2:0 в пользу G2 аналитики дают коэффициент 3,00. Ставка на состав huNter- с форой по раундам (-6.5) доступна за 2,60. Тотал карт больше 2,5 идет за 1,85, обратный результат также – за 1,85. Вероятность того, что на первой карте команды дойдут до овертайма, оценивается котировкой 6,10.

PARIVISION по ходу групповой стадии обыграли Fisher College, но уступили 9z Team и Aurora. Поставить на успех российского коллектива в грядущем поединке можно с котировкой 2,10. Коэффициент на состав Jame с форой по картам (+1,5) составляет 1,33, а с форой (-1,5) – 4,00. Ставка на общий тотал раундов в серии больше 52,5 доступна за 1,93. Коэффициент на PARIVISION с форой по раундам (-3,5) составляет 2,45. Индивидуальный тотал фрагов от капитана россиян Jame больше 14,5 на первой карте можно взять с котировкой 1,85.

Клиенты PARI также склоняются в пользу состава huNter-. На победу G2 приходится более 68% от общего оборота пари на исход матча.

Самая крупная ставка на матч – 160 000 руб. Один из клиентов PARI собрал экспресс из семи игр чемпионата, включив в него ставку на G2 за 1,73. Общий коэффициент экспресса составил 7,57.

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Казахстане. На чемпионате выступают 16 команд, которые борются за призовой фонд в размере $800 тыс.