Клиенты PARI ставят на победу «Ливерпуля» над «Челси» в 36-м туре АПЛ

9 мая в центральном матче 36-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Челси». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» и начнется в 14:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы топ-клубов АПЛ иизучили ставки клиентов на предстоящую игру.

Перед субботним матчем букмекеры считают хозяев фаворитами. На успех «Ливерпуля» можно поставить по коэффициенту 1,85, что соответствует примерно 53% вероятности. Котировки на победу «Челси» составляют 3,90 (около 24%). Ничья идет в линии PARI за 4,00 (приблизительно 23%).

Клиенты PARI также сделали свой выбор в пользу хозяев. В общем объеме ставок на исход встречи 91% приходится на победу «мерсисайдцев», еще 8% от всего объема пари сделано на успех лондонцев, а 1% – на ничью.

Аналитики PARI ждут от команд Арне Слота и Калума Макфарлейна «верховой» игры. Сделать ставку на то, что соперники забьют как минимум три мяча, можно за 1,40. Противоположный вариант (тотал меньше 2,5) котируется за 2,70. Вероятность того, что команды обменяются забитыми мячами, составляет 1,42. Обратный вариант идет за 2,65.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Ливерпуля» со счетом 2:1 за 9,50. Ставки на первый гол в исполнении хозяев принимаются за 1,62. Если же счет в матче откроют гости, сыграет коэффициент 2,35. Из игроков с наибольшей долей вероятности отличиться смогут Александр Исак (2,20) и Жоао Педро (2,70).

«Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков в 35 матчах. «Челси» идет девятым с 49 баллами. Матч первого круга завершился победой «Челси» 2:1. Лондонцы подходят к игре с серией из шести поражений кряду.

Главным фаворитом АПЛ, по оценкам букмекеров, считается «Арсенал». Шансы лондонцев взять первый чемпионский титул за 22 года оцениваются коэффициентом 1,25. Котировки на успех «Манчестер Сити» составляют 4,00. Шансы «Ливерпуля» завершить сезон в топ-4 котируются за 1,38.