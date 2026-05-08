Президент БЕТСИТИ Fight Nights рассказал, сколько готов заплатить Дзюбе за бой

Известный промоутер Камил Гаджиев в новом выпуске тревел-шоу «Друзья Фортуны» сказал, что готов заплатить футболисту «Акрона» Артему Дзюбе 30 миллионов за участие в медиабое.

— Какой следующий пик у Fight Nights?

— Это какой-то крутейший медиабой - условно, Артем Дзюба против Джигана. Сколько готов заплатить? 30 миллионов заплатил бы. Я не знаю, много для него это или мало. Джига попросил бы больше, ему есть, что терять. Если Дзюба проиграет Джиге, то не страшно. Джиган - мастер спорта по кику (кикбоксингу). Он как спортсмен дерется.



Но я не думаю, что им это интересно. Они все же побольше зарабатывают. Ну а мы просто больше не потянули бы.



Также Гаджиев рассказал, какой самый большой гонорар платил Fight Nights за всю свою историю:

— Это была сумма около одного миллиона долларов, ее мы заплатили Федору Емельяненко. А Минеев и Измаилов получили за бой по 350 тысяч долларов, — рассказал Гаджиев.

В рамках нового выпуска «Друзей Фортуны» амбассадоры БЕТСИТИ Ольга Тигина и Эльхан Салахов съездили в Ростов-на-Дону на турнир БЕТСИТИ Fight Nights.