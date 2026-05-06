Клиент PARI поставил 700 000 рублей на голы «ПСЖ» «Баварии» в 1/2 финала Лиги чемпионов

6 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» примет «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Мюнхен Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на матч сильнейших команд Германии и Франции.

В день игры букмекеры считают фаворитом «Баварию». Сделать ставку на победу немецкого клуба можно по коэффициенту 1.63, что соответствует примерно 61% вероятности. Котировки на успех «ПСЖ» составляют 4.30 (около 22%). Ничья идет за 5.50 (приблизительно 17%).

По оценкам аналитиков PARI, несмотря на поражение со счетом 4:5 в первом матче, «Бавария» немного ближе к статусу фаворита по итогам двухматчевого противостояния. На выход немецкого клуба в финал установлен коэффициент 1.85 (около 52% вероятности). Котировки на проход «ПСЖ» в решающую стадию составляют 1.95 (примерно 48%).

Клиенты PARI верят в успех «Баварии». В общем обороте ставок на исход предстоящей игры в основное время 61% приходится на победу хозяев, 34% — на успех «ПСЖ», а 5% сделано на ничью. Также на «Баварию» приходится 65% от всего оборота ставок на исход противостояния, тогда как доля «ПСЖ» составляет 35%.

Аналитики PARI ждут результативный футбол от команд Луиса Энрике и Венсана Компани. С высокой долей вероятности соперники порадуют зрителей как минимум четырьмя голами. Поставить на это можно за 1.50. Противоположный вариант (не более трех мячей на двоих) доступен за 2.60. Вероятность обмена голами котируется за 1.27. Спрогнозировать обратный исход можно за 3.75.

Самый ожидаемый счет матча — победа хозяев 3:1 за 11.00. Из игроков с наибольшей долей вероятности смогут отличиться форварды «Баварии» Харри Кейн (1.60) и Николас Джексон (1.80). Среди футболистов парижан голов больше всего ждут от Усмана Дембеле (2.25), который неделю назад в Париже оформил дубль.

Самая крупная ставка на предстоящее противостояние — 700 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из двух событий, включив в купон ставку на индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1 за 1.40. Суммарный коэффициент пари — 1.79. В случае успеха чистый выигрыш по этой ставке составит 553 000 рублей.

«Бавария» — шестикратный победитель Лиги чемпионов. «ПСЖ» в прошлом сезоне впервые выиграл турнир. В 2020 году команды играли в финале, и тот матч завершился победой «Баварии» (1:0).

Главным фаворитом ЛЧ в сезоне-2025/26 считается «Арсенал», уже пробившийся в финал турнира по итогам противостояния с «Атлетико» (1:1, 1:0). Котировки на победу английского клуба составляют 2.28. Следом идут «Бавария» (3.05) и «ПСЖ» (3.50).