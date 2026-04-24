PARI запускает стажировку другого уровня – PARI CAMP

Букмекерская компания PARI открыла набор на программу стажировки для тех, кто хочет работать над реальными проектами с первых дней карьеры.

PARI объявила о старте приема заявок на PARI CAMP. Стажировка, организованная по принципу буткемпа, предполагает решение реальных задач бизнеса и работу над конкретными кейсами. Все это позволит максимально эффективно погрузиться в мир спорта и беттинга.

Стажеров ждет работа над проектами вместе с профильными экспертами компании. За каждым закрепят личного наставника, который будет давать регулярную обратную связь. Формат работы зависит от выбранной команды и может быть офисным или гибридным.

В буткемп встроены практические модули по коммуникации, аналитике (MS Excel, базовая аналитика), введению в управление проектами и работе с ключевыми инструментами PARI. Отдельное преимущество программы – погружение в индустрию: стажеры проходят внутреннее обучение по беттингу от ключевых экспертов компании и получают системное понимание об устройстве продукта и бизнеса изнутри.

Программа создана совместно с корпоративным университетом PARI и дополнена вебинарами по навыкам, напрямую связанным с ценностями компании, такими как командная работа и креативное мышление. Благодаря полученному ценному опыту у стажеров будет все необходимое для уверенного старта профессиональной карьеры. При этом участники, показавшие лучшие результаты, смогут продолжить работу в PARI после завершения программы.

В этом году компания открыла 10 мест на участие в PARI CAMP по следующим направлениям:

аналитика;

спортивный маркетинг;

киберспорт;

стратегические проекты.

В направлении аналитики стажеры будут анализировать продуктовые метрики, формулировать и проверять гипотезы, а также участвовать в разработке ML-моделей. Те, кто выберет спортивный маркетинг, займутся планированием и ведением проектов либо работой с блогерами. В направлении киберспорта стажеров ждет роль менеджеров по реализации спецпроектов с инфлюенсерами. Наконец, работая над стратегическими проектами, участники получат возможность разрабатывать инициативы по развитию бизнеса, участвовать в реинжиниринге процессов и строить финансовые модели для различных направлений PARI .

Заявку можно подать на сайте.