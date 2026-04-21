Коэффициент на чемпионство «Зенита» рухнул после неудачи «Краснодара»

17-19 апреля прошли матчи 25-го тура РПЛ. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.

В чемпионской гонке «Краснодара» и «Зенита» произошел поворот: «быки» не сумели удержать лидерство по итогам матча с калининградской «Балтикой» (2:2), тогда как петербуржцы вырвались вперед благодаря победе над махачкалинским «Динамо» (1:0). Разрыв между командами все еще составляет одно очко, но теперь они поменялись местами, и краснодарцы оказались в статусе догоняющих.

На третьем месте расположился «Локомотив». В прошедшем туре «железнодорожники» минимально обыграли «Оренбург» (1:0). На три очка от московской команды отстает «Балтика», которая играет вничью уже три тура подряд. Замыкает пятерку лидеров столичный «Спартак». В воскресенье «красно-белые» уверенно разобрались с грозненским «Ахматом», победив со счетом 3:1. А вот московский ЦСКА вновь разочаровал фанатов: «армейцы» не смогли обыграть самарские «Крылья Советов» (1:1).

В целом прошедший тур был низовым: только в паре матчей было забито больше двух мячей. При этом половина игр в туре закончилась ничьей.