Коэффициент на чемпионство «Зенита» рухнул после неудачи «Краснодара»

17-19 апреля прошли матчи 25-го тура РПЛ. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.
В чемпионской гонке «Краснодара» и «Зенита» произошел поворот: «быки» не сумели удержать лидерство по итогам матча с калининградской «Балтикой» (2:2), тогда как петербуржцы вырвались вперед благодаря победе над махачкалинским «Динамо» (1:0). Разрыв между командами все еще составляет одно очко, но теперь они поменялись местами, и краснодарцы оказались в статусе догоняющих.
На третьем месте расположился «Локомотив». В прошедшем туре «железнодорожники» минимально обыграли «Оренбург» (1:0). На три очка от московской команды отстает «Балтика», которая играет вничью уже три тура подряд. Замыкает пятерку лидеров столичный «Спартак». В воскресенье «красно-белые» уверенно разобрались с грозненским «Ахматом», победив со счетом 3:1. А вот московский ЦСКА вновь разочаровал фанатов: «армейцы» не смогли обыграть самарские «Крылья Советов» (1:1).
В целом прошедший тур был низовым: только в паре матчей было забито больше двух мячей. При этом половина игр в туре закончилась ничьей.
Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Краснодар» – «Балтика». На эту встречу пришлось 20% от общего оборота пари на события 25-го тура. Вторым по объему пари стал матч «Динамо Махачкала» – «Зенит» (18%), а третьим – «Крылья Советов» – ЦСКА (14%).
Меньше всего ставок в денежном выражении было принято на матчи «Спартак» – «Ахмат», «Ростов» – «Сочи» (0:1) и «Рубин» – «Акрон» (1:1). В сумме на эти игры приходится чуть больше 25% от общего оборота пари на встречи минувшего тура.
Наиболее удачно для компании сложился матч «Крылья Советов» – ЦСКА. Самарцы не побеждали в РПЛ уже несколько туров подряд, поэтому мало кто верил, что они смогут конкурировать с «армейцами». Кроме того, многие ждали более крупного счета. PARI получила крупную прибыль по ставкам на матчи «Пари НН» – «Динамо Москва» (1:1) и «Рубин» – «Акрон». Важно отметить, что все эти матчи завершились ничейными результатами.
Из-за низового характера матчей и большого количества ничьих прошедший тур получился прибыльным для букмекеров. Клиенты успешно прогнозировали развитие событий, обыграв букмекеров только в матчах «Спартак» – «Ахмат» и «Динамо Махачкала» – «Зенит».
Один из клиентов поставил 289 000 руб. на ничью в матче «Пари НН» – «Динамо Москва» по коэффициенту 4,00. Вероятно, он опирался на статистику очных противостояний команд: два прошлых матча соперников в Нижнем Новгороде завершились с равным счетом. Москвичи забили первыми в середине первого тайма, но хозяева довольно быстро сравняли счет. Во второй половине матча «Динамо» активно давило и создало довольно много моментов, но так и не смогло вырваться вперед. В итоге матч закончился со счетом 1:1, а игрок получил выплату в размере 1 156 000 руб.
Другой клиент поставил 200 000 руб. на тотал больше 3,5 в матче «Краснодара» с «Балтикой» по коэффициенту 3,30. Ставка была сделана в лайве, когда команды шли со счетом 1:1. Третий гол был забит силами калининградцев вскоре после размещения ставки, а вот четвертого пришлось ждать долго. Положение спас защитник «быков» Жубал, который забил решающий мяч на 92-й минуте. Он не только позволил своей команде избежать поражения, но и принес игроку выигрыш в размере 660 000 руб.
Благодаря победе в Махачкале и неудаче «Краснодара» команда Сергея Семака стала безусловным фаворитом РПЛ. Коэффициент на чемпионство «Зенита» обвалился примерно на 30%, уменьшившись с 1,95 до 1,35. А вот котировки на победу «быков», напротив, существенно выросли – с 1,95 до 3,40.
Уже три тура подряд не меняется коэффициент на чемпионство «Локомотива», который составляет 100,00. Коэффициент на победу «Спартака» также не поменялся с прошлого тура. Поставить на «красно-белых» все еще можно за 250,00.
Победа «Балтики» теперь котируется за 300,00 вместо 250,00, а победа ЦСКА – за 500,00 вместо 150,00.
Перерыв между турами будет небольшим – уже 21 апреля РПЛ вернется на стадионы. Главным событием на этом этапе чемпионата станет встреча «Локомотива» с «Зенитом», которая пройдет 22 апреля на «РЖД-Арене». Кроме того, «Спартак» примет «Краснодар» в Москве.