Партнерский проект

Коэффициент на чемпионство «Зенита» рухнул после неудачи «Краснодара»

Петербуржцы теперь впереди на одно очко
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI
PARI
Полное содержание

  • Главные матчи тура по обороту и прибыли
  • Крупные выигрыши клиентов
  • Как изменились котировки на итоги РПЛ по сравнению с прошлым туром

17-19 апреля прошли матчи 25-го тура РПЛ. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.

В чемпионской гонке «Краснодара» и «Зенита» произошел поворот: «быки» не сумели удержать лидерство по итогам матча с калининградской «Балтикой» (2:2), тогда как петербуржцы вырвались вперед благодаря победе над махачкалинским «Динамо» (1:0). Разрыв между командами все еще составляет одно очко, но теперь они поменялись местами, и краснодарцы оказались в статусе догоняющих.

На третьем месте расположился «Локомотив». В прошедшем туре «железнодорожники» минимально обыграли «Оренбург» (1:0). На три очка от московской команды отстает «Балтика», которая играет вничью уже три тура подряд. Замыкает пятерку лидеров столичный «Спартак». В воскресенье «красно-белые» уверенно разобрались с грозненским «Ахматом», победив со счетом 3:1. А вот московский ЦСКА вновь разочаровал фанатов: «армейцы» не смогли обыграть самарские «Крылья Советов» (1:1).

В целом прошедший тур был низовым: только в паре матчей было забито больше двух мячей. При этом половина игр в туре закончилась ничьей.

Главные матчи тура по обороту и прибыли

Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Краснодар» – «Балтика». На эту встречу пришлось 20% от общего оборота пари на события 25-го тура. Вторым по объему пари стал матч «Динамо Махачкала» – «Зенит» (18%), а третьим – «Крылья Советов» – ЦСКА (14%).

Меньше всего ставок в денежном выражении было принято на матчи «Спартак» – «Ахмат», «Ростов»«Сочи» (0:1) и «Рубин»«Акрон» (1:1). В сумме на эти игры приходится чуть больше 25% от общего оборота пари на встречи минувшего тура.

Наиболее удачно для компании сложился матч «Крылья Советов» – ЦСКА. Самарцы не побеждали в РПЛ уже несколько туров подряд, поэтому мало кто верил, что они смогут конкурировать с «армейцами». Кроме того, многие ждали более крупного счета. PARI получила крупную прибыль по ставкам на матчи «Пари НН»«Динамо Москва» (1:1) и «Рубин» – «Акрон». Важно отметить, что все эти матчи завершились ничейными результатами.

Из-за низового характера матчей и большого количества ничьих прошедший тур получился прибыльным для букмекеров. Клиенты успешно прогнозировали развитие событий, обыграв букмекеров только в матчах «Спартак» – «Ахмат» и «Динамо Махачкала» – «Зенит».

Крупные выигрыши клиентов

Один из клиентов поставил 289 000 руб. на ничью в матче «Пари НН» – «Динамо Москва» по коэффициенту 4,00. Вероятно, он опирался на статистику очных противостояний команд: два прошлых матча соперников в Нижнем Новгороде завершились с равным счетом. Москвичи забили первыми в середине первого тайма, но хозяева довольно быстро сравняли счет. Во второй половине матча «Динамо» активно давило и создало довольно много моментов, но так и не смогло вырваться вперед. В итоге матч закончился со счетом 1:1, а игрок получил выплату в размере 1 156 000 руб.

Другой клиент поставил 200 000 руб. на тотал больше 3,5 в матче «Краснодара» с «Балтикой» по коэффициенту 3,30. Ставка была сделана в лайве, когда команды шли со счетом 1:1. Третий гол был забит силами калининградцев вскоре после размещения ставки, а вот четвертого пришлось ждать долго. Положение спас защитник «быков» Жубал, который забил решающий мяч на 92-й минуте. Он не только позволил своей команде избежать поражения, но и принес игроку выигрыш в размере 660 000 руб.

Как изменились котировки на итоги РПЛ по сравнению с прошлым туром

Благодаря победе в Махачкале и неудаче «Краснодара» команда Сергея Семака стала безусловным фаворитом РПЛ. Коэффициент на чемпионство «Зенита» обвалился примерно на 30%, уменьшившись с 1,95 до 1,35. А вот котировки на победу «быков», напротив, существенно выросли – с 1,95 до 3,40.

Уже три тура подряд не меняется коэффициент на чемпионство «Локомотива», который составляет 100,00. Коэффициент на победу «Спартака» также не поменялся с прошлого тура. Поставить на «красно-белых» все еще можно за 250,00.

Победа «Балтики» теперь котируется за 300,00 вместо 250,00, а победа ЦСКА – за 500,00 вместо 150,00.

Перерыв между турами будет небольшим – уже 21 апреля РПЛ вернется на стадионы. Главным событием на этом этапе чемпионата станет встреча «Локомотива» с «Зенитом», которая пройдет 22 апреля на «РЖД-Арене». Кроме того, «Спартак» примет «Краснодар» в Москве.

Осужденный экс-глава «Мелбета» выступил с обращением к суду
Осужденный экс-глава «Мелбета» выступил с обращением к суду
Новости
Посол ОАЭ провел матчи по паделу среди чиновников и дипломатов в Москве
Посол ОАЭ провел матчи по паделу среди чиновников и дипломатов в Москве
Новости
PARI запускает стажировку другого уровня – PARI CAMP
PARI запускает стажировку другого уровня – PARI CAMP
Новости
БК «Марафон» обновила сайт: свежий визуал, удобная навигация и больше возможностей для игроков
БК «Марафон» обновила сайт: свежий визуал, удобная навигация и больше возможностей для игроков
Новости
11 млрд на детей и лимит на легионеров: помогут ли новые ограничения российскому футболу
11 млрд на детей и лимит на легионеров: помогут ли новые ограничения российскому футболу
Новости
PARI и Лига PARI выиграли награду Премии СБК в номинации «Спонсорская интеграция года»
PARI и Лига PARI выиграли награду Премии СБК в номинации «Спонсорская интеграция года»
Новости
Клиент PARI выиграл 2 520 000 рублей по ставке на матч «Нефтехимик» – «Спартак»
Клиент PARI выиграл 2 520 000 рублей по ставке на матч «Нефтехимик» – «Спартак»
Новости
Премия РБ стала победителем IX Премии СБК
Премия РБ стала победителем IX Премии СБК
Новости
Коэффициент на чемпионство «Зенита» рухнул после неудачи «Краснодара»
Коэффициент на чемпионство «Зенита» рухнул после неудачи «Краснодара»
Новости
Пользователь PARI поставил 550 000 рублей на выход «Интера» в финал Кубка Италии
Пользователь PARI поставил 550 000 рублей на выход «Интера» в финал Кубка Италии
Новости

