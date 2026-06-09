Компания PARI столкнула звезд спорта в битве прогнозов на ЧМ-2026

11 июня стартует чемпионат мира по футболу. В преддверии этого грандиозного события PARI запустила проект «Бегущий по линии». Звезды спортивных медиа, блогеры и легенды российского футбола будут бороться друг с другом и с искусственным интеллектом, делая прогнозы на матчи турнира.

Задача экспертов – разогнать свой банк с 10 000 до 100 000 руб., делая удачные прогнозы на матчи ЧМ-2026. Клиенты PARI смогут изучить разные мнения и скопировать ставки, совпадающие с их собственным видением. За каждое повторение ставки звездные участники будут получать фрибеты, которые потом разыграют среди своей аудитории.

Название проекта отсылает к фильму «Бегущий по лезвию», но в центре нового эксперимента PARI – не противостояние людей и репликантов, а борьба разных подходов к прогнозам и ставкам: опыта против алгоритмов, знаний против цифр, футбольной интуиции против линии.

За победу экспертам предстоит сражаться не только друг с другом, но и с искусственным интеллектом. Алгоритмы и сухие цифры машины будут противостоять аналитическим способностям футбольных людей.

В проекте примут участие топовые спортивные медиа – «Спортс» и «Чемпионат», крупнейшие беттинговые порталы «Рейтинг Букмекеров» и «Ставка ТВ», футбольные блогеры Павел Городницкий, Эрик из 2DROTS и Губиньо, стример Recrent, игрок в Dota 2 Afoninje, автор канала «Вредный букмекер», Лига PARI и легенда российского футбола Александр Мостовой.

Видеоролик, посвященный проекту, доступен по ссылке.