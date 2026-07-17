Любители ставок уверены в победе «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок России

Новый футбольный сезон на высшем уровне в России откроется 18 июля матчем за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком». Встреча пройдет на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и изучила ставки клиентов.

Фаворит — «Зенит». На итоговую победу петербуржцев с учетом пенальти дают 1.60 (около 60%), на «Спартак» — 2.30 (около 40%). В основное время успех чемпиона идет за 2.10 (47%), ничья — за 3.45 (27%), победа «Спартака» — за 3.50 (26%).

Клиенты PARI верят в «Зенит»: 82% ставок на исход основного времени — на победу петербуржцев, 11% — на «Спартак», 7% — на ничью.

Аналитики не ждут результативной игры. Тотал больше 2.5 — за 1.95, меньше — за 1.85. На обмен голами можно поставить за 1.78.

Самый ожидаемый точный счет — 1:1 (7.00). «Сухая» победа любой из команд — за 2.45.

«Зенит» выигрывал Суперкубок девять раз — чаще всех в России. «Спартак» побеждал в этом матче лишь однажды (2017).