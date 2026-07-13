Чемпионат мира-2026: как устроена самая дорогая футбольная машина в истории

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Вот и подходит к концу настоящий праздник футбола. Букмекеры предлагают свои последние бонусы на чемпионате мира по футболу 2026 года.
Нам же интересно разобраться, почему ЧМ-2026 называют самым дорогим турниром в истории. Как устроена эта финансовая машина изнутри? Откуда такие деньги? На чьи плечи на самом деле ложатся финансовые издержки?
Финансовая архитектура турнира продумана до мелочей. Около 4 миллиардов принесут телевизионные контракты, рекордные 3 миллиарда — продажа билетов, остальное — мерч, VIP-гостеприимство и спонсоры.
Но за фасадом миллиардных прибылей скрывается другая реальность. Безопасность, фан-зоны и локальная логистика ложатся на плечи принимающих городов. По данным Fortune, 11 американских городов-хозяев рискуют столкнуться с общим дефицитом бюджета свыше 250 млн долларов.
Например, Нью-Йорку даже при максимальных тратах туристов дополнительные налоги принесут не более 55 млн, тогда как расходы на силовиков и экстренные службы оцениваются в 70 млн. В Торонто (Канада) смета города взлетела с «десятков миллионов» до 270 млн долларов.
Тайши Редден из Университета Торонто в своем исследовании доказывает, что 12 из 14 последних чемпионатов мира по футболу обернулись финансовыми потерями для городов-организаторов.
Городам разрешили искать локальных спонсоров, но с жестким условием: никакого пересечения с партнерами FIFA. Например, если у FIFA контракт с McDonald's, город не может рекламировать Burger King.
Общий призовой фонд составляет 871 млн долларов. Он делится на 2 части.
На билетах и VIP-ложах FIFA планирует заработать 3,1 млрд долларов (рост на 241% по сравнению с Катаром).
Главное новшество — переменное ценообразование. FIFA корректирует цены вручную, опираясь на спрос, что гарантирует сверхприбыль.
Изначально топовое место на финал стоило 6 730$ (в Катаре было ~1 600$). К апрелю цена подскочила почти до 11 000$, стоимость отдельных билетов варьировалась от 20 000$ до 30 000$ и выше.
Перекупы в США тоже в плюсе. Один из них признался, что заработал свыше 10 000$ чистыми на перепродаже нескольких билетов.
Цены на еду и напитки на чемпионате мира по футболу 2026 года отданы на откуп операторам стадионов, что породило абсурдный дисбаланс.
На арене «Соу-Фай» (SoFi Stadium) в Лос-Анджелесе самое дорогое блюдо в меню для болельщиков — говяжьи начос, которые обойдутся в 19,75$. Самый бюджетный вариант здесь — буррито с фасолью и сыром за 16,5$. Пиво стоит 18,5$, а бутылка воды — 5,25$. Впрочем, это еще вполне терпимо: на далласском «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» (AT&T Stadium) обычная вода продается уже за 8,25$.
В Мексике и Канаде цены варьируются: одни позиции обходятся дешевле, другие — дороже. Например, на монтеррейском «Эстадио BBVA» (произносится как «Бе-бе-уве-а») пиво Michelob Ultra (флагманский бренд, активно продвигаемый спонсором ФИФА AB InBev к чемпионату мира 2026 года) стоит 310 мексиканских песо (17,75$), а вода — 80 песо (4,6$). В Торонто расценки иные: бутылка воды стоит 6$, а самое доступное пиво обойдется в 12$.
FIFA постановила, что на всех 104 матчах на 22-й минуте каждого тайма обязательна 3-минутная пауза для охлаждения. Официальная причина — забота о здоровье. Реальная — идеальный слот для рекламы, как в НБА. Ведь как иначе объяснить, что паузы внедряют на матчах в крытых стадионах, даже при температуре +18°. Только в США эти паузы принесут вещателям более 250 млн долларов (30 секунд на Fox Sports стоят от 200 до 750 тысяч).
По этому поводу высказался защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк: «Каждый раз, когда мы уходим на паузу, крутят рекламу. Мне это не нравится». Негодовал и тренер французов Дидье Дешам: «Это практически четыре четверти, а не два тайма».
Конечно, недовольство некоторых специалистов вполне оправданно. Ведь под каждый матч тренер выбирает определенную тактику. Игроки привыкли играть полноценные таймы: взвинчивать темп, когда это нужно, прессинговать в отдельных отрезках матча, добиваясь результатов. Из-за водных пауз менее подготовленные аутсайдеры получают время перевести дух и собраться с силами.
Можно подвести итог всему вышесказанному — расширение турнира до 48 команд, видимо, связано не с заботой о болельщиках, а с банальной погоней за выручкой. Ведь представители FIFA попытались монетизировать буквально все — даже водные паузы послужили отличным поводом для интеграции рекламы.
Думается, что искренним поклонникам футбола было бы гораздо интереснее смотреть в эти минуты на наставления тренеров и реакцию игроков, а не на человека, который страстно поедает бургер.
Можно понять и представителей ФИФА — они пытаются популяризировать футбол на планете, конечно, не забывая при этом о прибыли. Именно поэтому не стоит удивляться, если следующий ЧМ будет состоять не из 48, а из 56 сборных…
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