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Чемпионат мира-2026: как устроена самая дорогая футбольная машина в истории

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FIFA запланировала получить 8,9 миллиарда долларов на чемпионате мира 2026 года. Организация превратила главный футбольный турнир планеты в самый коммерчески успешный проект в истории спорта. Но что скрывается за красивым фасадом? Разберемся вместе.

Вот и подходит к концу настоящий праздник футбола. Букмекеры предлагают свои последние бонусы на чемпионате мира по футболу 2026 года.

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Нам же интересно разобраться, почему ЧМ-2026 называют самым дорогим турниром в истории. Как устроена эта финансовая машина изнутри? Откуда такие деньги? На чьи плечи на самом деле ложатся финансовые издержки?

Архитектура доходов и скрытые расходы

Финансовая архитектура турнира продумана до мелочей. Около 4 миллиардов принесут телевизионные контракты, рекордные 3 миллиарда — продажа билетов, остальное — мерч, VIP-гостеприимство и спонсоры.

Но за фасадом миллиардных прибылей скрывается другая реальность. Безопасность, фан-зоны и локальная логистика ложатся на плечи принимающих городов. По данным Fortune, 11 американских городов-хозяев рискуют столкнуться с общим дефицитом бюджета свыше 250 млн долларов.

Например, Нью-Йорку даже при максимальных тратах туристов дополнительные налоги принесут не более 55 млн, тогда как расходы на силовиков и экстренные службы оцениваются в 70 млн. В Торонто (Канада) смета города взлетела с «десятков миллионов» до 270 млн долларов.

Тайши Редден из Университета Торонто в своем исследовании доказывает, что 12 из 14 последних чемпионатов мира по футболу обернулись финансовыми потерями для городов-организаторов.

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Городам разрешили искать локальных спонсоров, но с жестким условием: никакого пересечения с партнерами FIFA. Например, если у FIFA контракт с McDonald's, город не может рекламировать Burger King. 

Призовые: сколько заработают сборные?

Общий призовой фонд составляет 871 млн долларов. Он делится на 2 части.

  1. Бонусы за достижения (655 млн долларов). Чемпион получит 50 млн, финалист — 33 млн, бронзовый призер — 29 млн. Для сравнения — на ЧМ в Катаре весь фонд составлял 440 млн. Рост исключительно спортивных призовых — около 50%.
  2. Фиксированные выплаты (162 млн долларов). Каждая команда получает по 2,5 млн (ранее планировалось выделить 1 млн) на подготовку плюс 10 млн за участие. Показателен пример сборной Ирака: проиграв все матчи и вылетев, команда все равно увозит домой 12,5 млн долларов.

Билеты и ценообразование

На билетах и VIP-ложах FIFA планирует заработать 3,1 млрд долларов (рост на 241% по сравнению с Катаром).

Главное новшество — переменное ценообразование. FIFA корректирует цены вручную, опираясь на спрос, что гарантирует сверхприбыль.

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Изначально топовое место на финал стоило 6 730$ (в Катаре было ~1 600$). К апрелю цена подскочила почти до 11 000$, стоимость отдельных билетов варьировалась от 20 000$ до 30 000$ и выше.

Перекупы в США тоже в плюсе. Один из них признался, что заработал свыше 10 000$ чистыми на перепродаже нескольких билетов.

Дисбаланс цен

Цены на еду и напитки на чемпионате мира по футболу 2026 года отданы на откуп операторам стадионов, что породило абсурдный дисбаланс.

На арене «Соу-Фай» (SoFi Stadium) в Лос-Анджелесе самое дорогое блюдо в меню для болельщиков — говяжьи начос, которые обойдутся в 19,75$. Самый бюджетный вариант здесь — буррито с фасолью и сыром за 16,5$. Пиво стоит 18,5$, а бутылка воды — 5,25$. Впрочем, это еще вполне терпимо: на далласском «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» (AT&T Stadium) обычная вода продается уже за 8,25$.

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В Мексике и Канаде цены варьируются: одни позиции обходятся дешевле, другие — дороже. Например, на монтеррейском «Эстадио BBVA» (произносится как «Бе-бе-уве-а») пиво Michelob Ultra (флагманский бренд, активно продвигаемый спонсором ФИФА AB InBev к чемпионату мира 2026 года) стоит 310 мексиканских песо (17,75$), а вода — 80 песо (4,6$). В Торонто расценки иные: бутылка воды стоит 6$, а самое доступное пиво обойдется в 12$.

«Четверти» вместо таймов для рекламы?

FIFA постановила, что на всех 104 матчах на 22-й минуте каждого тайма обязательна 3-минутная пауза для охлаждения. Официальная причина — забота о здоровье. Реальная — идеальный слот для рекламы, как в НБА. Ведь как иначе объяснить, что паузы внедряют на матчах в крытых стадионах, даже при температуре +18°. Только в США эти паузы принесут вещателям более 250 млн долларов (30 секунд на Fox Sports стоят от 200 до 750 тысяч).

По этому поводу высказался защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк: «Каждый раз, когда мы уходим на паузу, крутят рекламу. Мне это не нравится». Негодовал и тренер французов Дидье Дешам: «Это практически четыре четверти, а не два тайма».

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Конечно, недовольство некоторых специалистов вполне оправданно. Ведь под каждый матч тренер выбирает определенную тактику. Игроки привыкли играть полноценные таймы: взвинчивать темп, когда это нужно, прессинговать в отдельных отрезках матча, добиваясь результатов. Из-за водных пауз менее подготовленные аутсайдеры получают время перевести дух и собраться с силами.

Заключение

Можно подвести итог всему вышесказанному — расширение турнира до 48 команд, видимо, связано не с заботой о болельщиках, а с банальной погоней за выручкой. Ведь представители FIFA попытались монетизировать буквально все — даже водные паузы послужили отличным поводом для интеграции рекламы.

Думается, что искренним поклонникам футбола было бы гораздо интереснее смотреть в эти минуты на наставления тренеров и реакцию игроков, а не на человека, который страстно поедает бургер.

Можно понять и представителей ФИФА — они пытаются популяризировать футбол на планете, конечно, не забывая при этом о прибыли. Именно поэтому не стоит удивляться, если следующий ЧМ будет состоять не из 48, а из 56 сборных…

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