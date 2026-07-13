Чемпионат мира-2026: как устроена самая дорогая футбольная машина в истории

Финансовая архитектура турнира продумана до мелочей. Около 4 миллиардов принесут телевизионные контракты, рекордные 3 миллиарда — продажа билетов, остальное — мерч, VIP-гостеприимство и спонсоры.

Но за фасадом миллиардных прибылей скрывается другая реальность. Безопасность, фан-зоны и локальная логистика ложатся на плечи принимающих городов. По данным Fortune, 11 американских городов-хозяев рискуют столкнуться с общим дефицитом бюджета свыше 250 млн долларов.

Например, Нью-Йорку даже при максимальных тратах туристов дополнительные налоги принесут не более 55 млн, тогда как расходы на силовиков и экстренные службы оцениваются в 70 млн. В Торонто (Канада) смета города взлетела с «десятков миллионов» до 270 млн долларов.

Тайши Редден из Университета Торонто в своем исследовании доказывает, что 12 из 14 последних чемпионатов мира по футболу обернулись финансовыми потерями для городов-организаторов.