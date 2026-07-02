ЧМ-2026: Франция и Аргентина мчатся в полуфинал, Бразилия и Англия в четвертьфинале

Сборную Германии уже давно никто не считает фаворитом чемпионатов мира. Некогда могущественная команда растеряла свой лоск и теперь ее можно отнести к крепкому середняку. Однако на каждом мундиале болельщики ждут от бундестима достойного выступления. Сейчас им придется надеяться только на то, что любимая сборная порадует их на следующем ЧМ.

В матче 1/16 финала парагвайцы обыграли немцев в серии пенальти (4:3) после ничьей 1:1 в основное время. Голы забили Хулио Энсисо (42-я минута) и Кай Хаверц (54-я минута). В овертайме немцы забили мяч, который мог стать победным, но он был отменен после просмотра VAR. Для бундестим это был первый матч стадии плей-офф на мундиалях с финала 2014 года, и он же стал для них последним.