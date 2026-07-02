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ЧМ-2026: Франция и Аргентина мчатся в полуфинал, Бразилия и Англия в четвертьфинале

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На дворе 1 июля. Стадия плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года вступила в свои права, турнирная сетка уже преподнесла болельщикам и любителям ставок несколько сюрпризов. Сборная Франции фактически забронировала себе место в полуфинале, Аргентина получила в соперники довольно простых оппонентов, а вот Бразилии и Англии, возможно, придется выяснять отношения уже в четвертьфинале. Разбираем сетку, оцениваем шансы грандов и думаем, на кого лучше поставить.
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Шок для Германии и золотой билет для Франции

Сборную Германии уже давно никто не считает фаворитом чемпионатов мира. Некогда могущественная команда растеряла свой лоск и теперь ее можно отнести к крепкому середняку. Однако на каждом мундиале болельщики ждут от бундестима достойного выступления. Сейчас им придется надеяться только на то, что любимая сборная порадует их на следующем ЧМ. 

В матче 1/16 финала парагвайцы обыграли немцев в серии пенальти (4:3) после ничьей 1:1 в основное время. Голы забили Хулио Энсисо (42-я минута) и Кай Хаверц (54-я минута). В овертайме немцы забили мяч, который мог стать победным, но он был отменен после просмотра VAR. Для бундестим это был первый матч стадии плей-офф на мундиалях с финала 2014 года, и он же стал для них последним.

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Теперь перед Францией открылся идеальный коридор. В 1/8 финала ЧМ-2026 французов ждет Парагвай. В четвертьфинале их потенциальный соперник — победитель пары Канада-Марокко. Канада уже обеспечила себе место в 1/8 финала, обыграв ЮАР (1:0) благодаря голу Стивена Эустакио на второй компенсированной минуте. Сборная Марокко же сенсационно выбила Нидерланды в серии пенальти после ничьей 1:1.

Эта часть сетки стала вотчиной Франции. Если подопечные Дидье Дешама отнесутся серьезно к своим соперникам, то полуфинал им практически гарантирован.

Можно предположить, что в полуфинале их будет поджидать Испания, которую французам тоже под силу пройти — уж слишком мощно и монолитно смотрится коллектив Дидье Дешама. Вот и получается, что мы вполне можем увидеть повторение финала прошлого, чемпионата мира по футболу, в котором схлестнутся сборные Франции и Аргентины.

«Сетка смерти» с Испанией, Португалией, Бельгией и США

Эта часть турнирной сетки по праву носит статус самой непредсказуемой на ЧМ-2026. Здесь пересекаются пути Португалии и Хорватии, Испании и Австрии, США и Боснии и Герцеговины, а также Бельгии и Сенегала.

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Испания, которую аналитическое агентство Opta называет одним из трех главных фаворитов турнира (13,47% — на победу в турнире), имеет непростой маршрут: сначала Австрия, а затем победитель пары Португалия-Хорватия. И Португалия с Криштиану Роналду, и опытная Хорватия — крайне неудобные соперники, которые могут изрядно потрепать нервы техничным испанцам.

В другой части этой ветки расположились Бельгия, выигравшая группу G (5 очков), и хозяин турнира сборная США, также занявшая первое место в своей группе.

Из этой «сетки смерти» в полуфинал выйдет только одна команда. Это может быть Испания, Португалия или Бельгия. США выглядит слабее оппонентов, но не нужно забывать, что это хозяева турнира, поэтому возможны сюрпризы.

Бразилия, Англия и суровые хозяева из Мексики

Эта часть сетки обещает столкновение главных сил европейского и южноамериканского футболов. Бразилия вышла в 1/8 финала, переиграв Японию 2:1. Японцы открыли счет на 29-й минуте, но Каземиро сравнял на 56-й, а Габриэл Мартинелли вырвал победу в добавленное время. Далее селесао ждет победитель пары Кот-д'Ивуар-Норвегия. При всем уважении к ивуарийцам, думается, что это будет европейская сборная.

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Англия, в активе которой 7 очков (разгром Хорватии 4:2, ничья с Ганой 0:0 и победа над Панамой 2:0), в 1/8 финала сыграет с ДР Конго. В матче с Ганой англичане имели огромные проблемы со взломом насыщенной обороны, что оставляет больше вопросов, чем ответов. 

Коллектив ДР Конго смотрится гораздо более монолитнее Ганы. Африканцы прекрасно защищаются и отлично выходят в контратаки. Можно предположить, что у Англии будут проблемы со сборной Конго. Однако европейская команда гораздо опытнее своих визави, поэтому с трудностями, но родоначальники футбола пройдут дальше.

Резюмируя вышесказанное, можно было бы предположить, что Бразилия и Англия встретятся уже в четвертьфинале, но есть еще Мексика, на которую англичане выйдут, если переиграют Конго. И вот тут начинается самое интересное, поскольку хозяйка турнира играют очень уверенно: 9 очков в группе, разница мячей 6:0 и ни одного пропущенного гола. Мексиканцам вполне под силу остановить такую сборную Англии.

Аргентина разбирает оппонентов

Многие эксперты уже окрестили сетку для сборной Аргентины одной из наиболее легких. Команда действительно способна относительно легко преодолеть стадии 1/8 и 1/4 и попасть в полуфинал, где встретит уже настоящие трудности.

Первый соперник аргентинцев, Кабо-Верде, — главная сказка турнира. Команда, представляющая страну с населением чуть более 500 тысяч человек, трижды сыграла вничью и вышла в плей-офф с 3 места.

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Однако любая сказка рано или поздно заканчивается. Для Аргентины это проходной соперник, на которого Месси и компания не должны потратить много сил. В 1/8  их ждет победитель пары Австралия-Египет, что также не выглядит сверхсложной задачей. Далее тоже задачи более чем решаемые — переиграть одну из четырех сборных: Швейцария, Алжир, Колумбия, Гана. Вот и получается, что у сборной Аргентины наиболее легкий путь к полуфиналу чемпионата мира по футболу 2026 года. Это значит, что к матчам с достойными соперниками они подойдут более свежими, хоть и на отдых будет меньше времени.

Прогнозы на чемпионат мира 2026 года

Вся футбольная общественность выделяет трех основных фаворитов ЧМ-2026: Франция, Аргентина, Испания. У остальных претендентов объективно более низкие шансы на победу.

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По данным децентрализованной платформы рынков предсказаний Polymarket больше всего шансов у Франции — 23%, немного меньше у Аргентины — 20%. Шансы сборной Испании оцениваются лишь в 11%.

Не осталась в стороне и Британская аналитическая компания Opta Sports. Ее сотрудники представили следующие шансы фаворитов на победу:

  • Франция — 18,66%. 
  • Аргентина — 16,26%. 
  • Испания — 13,47%.

Многие эксперты также называют эту тройку главными претендентами на победу в мундиале. Однако футбол — это непредсказуемая игра, за что мы его и любим.

Заключение 

Турнирная сетка ЧМ-2026 не прощает ошибок. Справедлива ли она по отношению ко всем сборным? Возможно, нет. Однако Германия и Нидерланды вылетели, Кабо-Верде творит историю, а все вопросы решаются исключительно на футбольном поле. Настоящий чемпионат мира только начинается.

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