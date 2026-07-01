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ГлавнаяНовостиБЕТСИТИ стал титульным партнером Amateur League

БЕТСИТИ стал титульным партнером Amateur League

Обновлено:
Партнерство с одной из крупнейших любительских лиг России по футболу стартует с 1 июля
Руслан Ипполитов

В рамках соглашения БЕТСИТИ появится в нейминге лиги и турнира. Также по договору БЕТСИТИ станет официальным партнером медиа-команды FC ARS, логотип букмекера появится на игровой форме.

Стороны в рамках соглашения планируют различные промоакции и розыгрыши призов и подарков.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «БЕТСИТИ»

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