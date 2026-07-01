БЕТСИТИ стал титульным партнером Amateur League

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В рамках соглашения БЕТСИТИ появится в нейминге лиги и турнира. Также по договору БЕТСИТИ станет официальным партнером медиа-команды FC ARS, логотип букмекера появится на игровой форме.
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