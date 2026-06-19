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Александр Мостовой рассказал о рождении сына в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь»

Обновлено:
Каждую неделю - топ-экспертиза от звезд сборной России
Руслан Ипполитов
БЕТСИТИ
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Экс-игрок сборной России сообщил, что с рождением ребенка его поздравил легенда бразильского футбола Роберто Карлос. 

— Мы после игры (Бразилия - Марокко) списывались с Роберто Карлосом, и он меня поздравил с рождением сына. Я ему отправил фотографию (сына), а он мне ответил: «Не похож». Я говорю: “Откуда ты можешь знать!”

Сын во время игры родился? 
— Нет, немножко раньше. Уже полтора месяца, – сказал Мостовой.

В новом шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь» главными героями выступают Мостовой и экс-игрок ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. Каждую неделю эксперты будут обсуждать пять самых жарких событий ЧМ, предлагая разный взгляд на события. Кто был убедительнее в доводах, решит приглашенный гость. 

За каждый раунд эксперт получает царский перстень. Набравший наибольшее количество перстней за выпуск будет провозглашен Царем. В первом выпуске гостем шоу стал комик, руководитель медийного клуба ФК 10 Игорь Джабраилов. Ведущим шоу выступает комментатор Денис Алхазов. 

Полный выпуск «Кто здесь Царь» можно посмотреть на VK.

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