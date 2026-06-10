Как панини, только онлайн: клиенты PARI получат альбомы и карточки игроков

Легендарные карточки Panini давно стали неотъемлемой частью чемпионата мира по футболу. Компания PARI решила увековечить исчезающие панини и перенести их в онлайн-формат. На протяжении всего ЧМ-2026 пользователи смогут собирать альбомы сборных и получать за это десятки фрибетов номиналом до 25 000 рублей, а также специальные призы.

Внутри PARI PASS у каждого клиента появится свой альбом для коллекционирования карточек. Чтобы собрать сборную, понадобится всего две карточки игроков.

Получить карточки можно будет несколькими способами:

• за ставки на матчи ЧМ;

• обменивая дубликаты других карточек;

• покупая за PARI Coins в магазине;

• из ежедневного бесплатного набора в первые десять дней акции.

За каждую собранную команду пользователь получит награду. Карточки разделены на три уровня редкости — бронза, серебро и золото. Чем выше редкость карточки, тем более ценный приз ждет участника. Повысить качество карточки можно будет за PARI Coins или с помощью специальных заданий.

Чем больше общее количество собранных сборных, тем выше награда. Коллекция серебряных карточек позволит получить фрибеты до 1 000 рублей. Золотые наборы команд откроют доступ к фрибетам до 3 000 рублей.

Пользователи также смогут коллекционировать карточки стадионов — они будут самыми редкими. Их можно получить только из супернаборов, которые выдаются ежедневно за оборот в 50 000 рублей на матчах ЧМ. Собрав восемь стадионов, клиент получит фрибет в размере 5 000 рублей. А за все 16 карточек с аренами мундиаля участника акции ждет фрибет до 25 000 рублей.