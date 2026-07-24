«Зенит» — чемпион, «Спартак» — первый клуб Москвы, лучшие бомбардиры — Кордоба и Тюкавин

24 июля стартует 35-й по счету чемпионат России по футболу. Сезон Российской Премьер-лиги 2026/27 продлится до 29 мая. В преддверии старта турнира букмекерская компания PARI оценила шансы всех 16 участников РПЛ на чемпионский титул, а также проанализировала расклады в борьбе за выживание.

По оценкам аналитиков PARI, главный претендент на первое место по итогам сезона — «Зенит». Сделать ставку на итоговый успех действующего чемпиона России можно по коэффициенту 1.95. Шансы команды Сергея Семака остаться без золотых медалей второй раз за три года оцениваются котировкой 1.85. При этом букмекеры не сомневаются в том, что петербургский клуб займет место как минимум не ниже второго. Спрогнозировать попадание «Зенита» в топ-2 можно за 1.20. Если же петербуржцы выпадут из топ-3, чего с ними не случалось с 2018 года, зайдет ставка за 10.00.

Второй по силам фаворит предстоящего чемпионата России — «Спартак». Коэффициент на чемпионский успех «красно-белых» в новом сезоне — 5.00. Если же команда Хуана Карседо финиширует ниже первого места, сыграет котировка 1.17. Шансы «красно-белых» на первое-второе место расцениваются коэффициентом 2.20, а их попадание в тройку котируется за 1.43. В случае пролета «Спартака» мимо призовой тройки сыграет коэффициент 2.85.

Тройку фаворитов стартующего сезона замыкает вице-чемпион России «Краснодар». Шансы южного клуба вернуть титул, завоеванный в сезоне-2024/25, оцениваются коэффициентом 5.50. Если же «Краснодар» займет место ниже первого, сыграет котировка 1.15. Зарядить на то, что южане окажутся первыми или вторыми, можно за 2.40, а вероятность их попадания в тройку котируется за 1.48. Также букмекеры предлагают пари за 2.65 на финиш «Краснодара» за пределами топ-3.

Титульные шансы ЦСКА оцениваются коэффициентом 13.00. Если «красно-синие» под руководством нового тренера Дмитрия Игдисамова займут любое место кроме первого, зайдет ставка за 1.03. Пари на первое или второе место ЦСКА по итогам сезона принимаются за 6.50, а на финиш в медальной тройке — за 3.70. Пари на любое место ЦСКА за пределами топ-3 будет рассчитано за 1.28, а за пределами топ-4 — за 1.78.

К числу возможных участников гонки за золотом букмекеры также относят «Локомотив». Котировки на первый золотой успех железнодорожников с 2018 года составляют 15.00. Шансы столичного «Динамо» на первый чемпионский титул в российской истории оцениваются котировкой 17.00. Спрогнозировать первое место «Ахмата» или «Рубина» можно за 250.00. Шансы новичков РПЛ — воронежского «Факела» и московской «Родины» — оцениваются самым крупным коэффициентом 5000.00.

В отдельной линии клиентам PARI доступны ставки на исход сезона РПЛ в нижней части турнирной таблицы. Здесь наиболее крупные шансы занять 15-16 место и вылететь напрямую у «Родины» и «Факела» (коэффициент 2.40). При этом букмекеры практически не сомневаются в том, что прямого вылета избегут «Ростов» и «Крылья Советов». Шансы южан занять в РПЛ место выше 15-го оцениваются коэффициентом 1.03. Для волжан этому коэффициенту соответствует значение 1.30.

Клиентам PARI также доступны ставки на различные статистические итоги турнира. Так, если «Зенит» одержит 20 побед и более, сыграет коэффициент 1.95. Поставить на победу «Спартака» как лучшего клуба Москвы можно за 2.45. Шансы «Спартака» оказаться в итоговой таблице выше «Краснодара» котируются за 1.80.

Отдельную линию PARI открыла на итоги гонки бомбардиров. Фавориты в этом споре — Джон Кордоба («Краснодар», 4.00), Константин Тюкавин («Динамо», 4.00), Алексей Батраков («Локомотив», 7.00) и Мирлинд Даку («Рубин», 7.00). Шансы Ивана Облякова из ЦСКА забить семь мячей и более оценены коэффициентом 1.85. Если Тюкавин пробьет тотал больше 13.5 по голам, сыграет ставка за 1.90.

«Зенит» в прошлом сезоне в 11-й раз выиграл чемпионат России и установил абсолютный рекорд турнира. В новом сезоне повторить достижение петербуржцев может «Спартак». На данный момент в активе москвичей десять побед в РПЛ. В последний раз «красно-белые» брали золото в сезоне-2016/17. ЦСКА — шестикратный чемпион России, но не занимал первого места с мая 2016 года. Наконец, «Локомотив» выигрывал турнир три раза. В последний раз это произошло в сезоне-2017/18.