Бетторы считают Испанию фаворитом 90 минут финала ЧМ-2026, но верят в чемпионство Аргентины

19 июля в финальном матче ЧМ-2026 встретятся сборные Испании и Аргентины. Игра состоится на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила ставки клиентов.

Букмекеры считают, что у испанцев чуть больше шансов на успех. Ставки на победу чемпионов Европы в основное время матча принимают с коэффициентом 2,30, что соответствует примерно 42% вероятности. Шансы Аргентины оценивают в 3,65 (приблизительно 27%). Сделать ставку на ничью можно за 3,10 (около 31%).

На победу команды Луиса де ла Фуэнте с учетом овертайма и серии пенальти можно заключить пари за 1,65 (около 58%), на аргентинцев – за 2,25 (примерно 42%).

Клиенты PARI разошлись в оценках относительно исхода финала. На успех испанцев в основное время приходится чуть менее 47% от общего объема ставок на исход игры. Примерно 45% сделано на Аргентину, около 8% – на ничью по итогам 90 минут. А вот на рынке итоговой победы соотношение примерно 68% на 32% в пользу южноамериканской сборной.

Аналитики PARI склоняются к тому, что матч не будет результативным. Если команды забьют как минимум три гола, сыграет коэффициент 2,25. Противоположный вариант (тотал меньше 2,5) доступен за 1,65. На то, что отличиться смогут и Испания, и Аргентина, принимают ставки за 1,90. Если хотя бы одна из команд не сможет забить, сыграет пари также за 1,90.

Поставить на гол аргентинца Лионеля Месси, который уже забил на этом турнире восемь мячей, можно за 2,50. Шансы лидера команды Лионеля Скалони стать лучшим бомбардиром турнира оценили также в 2,50. На гол испанца Микеля Оярсабаля предлагают котировку 2,70. Он на ЧМ-2026 отличился уже пять раз, на его победу в снайперской гонке можно заключить пари за 80,00. Вероятность забитого мяча Ламином Ямалем из сборной Испании оценивают в 3,50, а на автора победного гола Аргентины в полуфинале Лаутаро Мартинеса предлагают коэффициент 3,80.

Сборная Испании начала турнир с ничьей над Кабо-Верде (0:0), затем разгромила Саудовскую Аравию (4:0) и одолела Уругвай (1:0). В плей-офф команда Луиса де ла Фуэнте победила Австрию (3:0), Португалию (1:0), Бельгию (2:1), а в полуфинале остановила сборную Франции (2:0). За весь турнир испанцы пропустили всего один мяч, а их вратарь Унаи Симон добился рекордной сухой серии – 649 минут. На то, что «Красная Фурия» не пропустит в решающем матче, предлагают котировку 2,60. «Сухая» победа испанцев оценивается в 2,35.

Аргентина в группе победила Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). Плей-офф действующие чемпионы мира начали с победы в овертайме над Кабо-Верде (3:2), затем в сумасшедшей концовке оказались сильнее Египта (3:2), уступая 0:2 к 79-й минуте. Следом аргентинцы в дополнительное время прошли Швейцарию (3:1), а в полуфинале команда Скалони одержала волевую победу над Англией (2:1). На то, что в финале латиноамериканцы снова будут уступать, но в итоге станут чемпионами, можно поставить за 7,80. Вероятность того, что испанцы забьют первыми, оценивается коэффициентом 1,90.