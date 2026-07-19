Бетторы считают Испанию фаворитом 90 минут финала ЧМ-2026, но верят в чемпионство Аргентины

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19 июля в финальном матче ЧМ-2026 встретятся сборные Испании и Аргентины. Игра состоится на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила ставки клиентов.
Букмекеры считают, что у испанцев чуть больше шансов на успех. Ставки на победу чемпионов Европы в основное время матча принимают с коэффициентом 2,30, что соответствует примерно 42% вероятности. Шансы Аргентины оценивают в 3,65 (приблизительно 27%). Сделать ставку на ничью можно за 3,10 (около 31%).
На победу команды Луиса де ла Фуэнте с учетом овертайма и серии пенальти можно заключить пари за 1,65 (около 58%), на аргентинцев – за 2,25 (примерно 42%).
Клиенты PARI разошлись в оценках относительно исхода финала. На успех испанцев в основное время приходится чуть менее 47% от общего объема ставок на исход игры. Примерно 45% сделано на Аргентину, около 8% – на ничью по итогам 90 минут. А вот на рынке итоговой победы соотношение примерно 68% на 32% в пользу южноамериканской сборной.
Аналитики PARI склоняются к тому, что матч не будет результативным. Если команды забьют как минимум три гола, сыграет коэффициент 2,25. Противоположный вариант (тотал меньше 2,5) доступен за 1,65. На то, что отличиться смогут и Испания, и Аргентина, принимают ставки за 1,90. Если хотя бы одна из команд не сможет забить, сыграет пари также за 1,90.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ ИСПАНИЯ – АРГЕНТИНА
Поставить на гол аргентинца Лионеля Месси, который уже забил на этом турнире восемь мячей, можно за 2,50. Шансы лидера команды Лионеля Скалони стать лучшим бомбардиром турнира оценили также в 2,50. На гол испанца Микеля Оярсабаля предлагают котировку 2,70. Он на ЧМ-2026 отличился уже пять раз, на его победу в снайперской гонке можно заключить пари за 80,00. Вероятность забитого мяча Ламином Ямалем из сборной Испании оценивают в 3,50, а на автора победного гола Аргентины в полуфинале Лаутаро Мартинеса предлагают коэффициент 3,80.
Сборная Испании начала турнир с ничьей над Кабо-Верде (0:0), затем разгромила Саудовскую Аравию (4:0) и одолела Уругвай (1:0). В плей-офф команда Луиса де ла Фуэнте победила Австрию (3:0), Португалию (1:0), Бельгию (2:1), а в полуфинале остановила сборную Франции (2:0). За весь турнир испанцы пропустили всего один мяч, а их вратарь Унаи Симон добился рекордной сухой серии – 649 минут. На то, что «Красная Фурия» не пропустит в решающем матче, предлагают котировку 2,60. «Сухая» победа испанцев оценивается в 2,35.
Аргентина в группе победила Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). Плей-офф действующие чемпионы мира начали с победы в овертайме над Кабо-Верде (3:2), затем в сумасшедшей концовке оказались сильнее Египта (3:2), уступая 0:2 к 79-й минуте. Следом аргентинцы в дополнительное время прошли Швейцарию (3:1), а в полуфинале команда Скалони одержала волевую победу над Англией (2:1). На то, что в финале латиноамериканцы снова будут уступать, но в итоге станут чемпионами, можно поставить за 7,80. Вероятность того, что испанцы забьют первыми, оценивается коэффициентом 1,90.