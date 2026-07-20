Победа Англии над Францией принесла беттору более 41 000 000 рублей

19 июля на чемпионате мира по футболу состоялся матч за третье место, в котором встретились сборные Англии и Франции. После обидного полуфинального поражения от Аргентины «три льва» сумели собраться и одержали волевую победу со счетом 6:4. Один из клиентов букмекерской компании PARI не побоялся поверить в команду Томаса Тухеля и благодаря этому выиграл более 41 000 000 рублей.

Накануне встречи англичане считались аутсайдерами – коэффициент на их победу составлял 3.90. Однако это не смутило игрока: он поставил 10 530 000 рублей на успех «трех львов» и оказался абсолютно прав. Ставка беттора сыграла почти в четыре раза и принесла впечатляющий выигрыш – 41 067 000 рублей.