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ГлавнаяНовости«Мне в семье дурак не нужен». Промоутер Гаджиев рассказал, почему не стал футболистом

«Мне в семье дурак не нужен». Промоутер Гаджиев рассказал, почему не стал футболистом

Обновлено:
История из детства главы БЕСИТИ Fight Nights
Руслан Ипполитов

Камил Гаджиев в новом выпуске шоу «Кто здесь Царь?» рассказал, почему у него не получилось стать профессиональным футболистом.

— Футбол для меня закончился примерно так — мы играли в школе, выиграли (турнир) «Кожаный мяч» на первенство района, а я в финале забил пять голов. Меня подзывает наш физрук, он же трудовик, и просит позвать отца. Потом он что-то ему говорит, я слышу (отрывки): «У нас школа футбольного мастерства в Лужниках, давайте мы вашего ребенка туда определим, будет заниматься футболом». Отец ответил, что подумаем.

Потом мы идем с отцом, спрашиваю у него: «Ну что, я буду на футбол ходить?» А он отвечает: «Нет». Я спрашиваю, почему, а он говорит: «Мне в семье дурак не нужен». 

Спустя много лет я спрашиваю отца, помнит ли он эту историю. А он вообще любит спорт, у нас целый день был включен спортивный канал, сам играл. И он тогда сказал мне, почему принял такое решение: «Ты знаешь, этим нужно было с утра до вечера заниматься. Школу ты бы забросил. Футболисты и хоккеисты не учатся». Я думаю, он во многом был прав. А я тогда отличником был, а отец - ученым, — рассказал Гаджиев. 

Полный выпуск шоу «Кто здесь Царь?» от БЕТСИТИ можно посмотреть в VKВидео и на YouTube.

Ранее по теме:Александр Мостовой рассказал о рождении сына в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь»

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