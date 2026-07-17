«Мне в семье дурак не нужен». Промоутер Гаджиев рассказал, почему не стал футболистом

Камил Гаджиев в новом выпуске шоу «Кто здесь Царь?» рассказал, почему у него не получилось стать профессиональным футболистом.

— Футбол для меня закончился примерно так — мы играли в школе, выиграли (турнир) «Кожаный мяч» на первенство района, а я в финале забил пять голов. Меня подзывает наш физрук, он же трудовик, и просит позвать отца. Потом он что-то ему говорит, я слышу (отрывки): «У нас школа футбольного мастерства в Лужниках, давайте мы вашего ребенка туда определим, будет заниматься футболом». Отец ответил, что подумаем.

Потом мы идем с отцом, спрашиваю у него: «Ну что, я буду на футбол ходить?» А он отвечает: «Нет». Я спрашиваю, почему, а он говорит: «Мне в семье дурак не нужен».

Спустя много лет я спрашиваю отца, помнит ли он эту историю. А он вообще любит спорт, у нас целый день был включен спортивный канал, сам играл. И он тогда сказал мне, почему принял такое решение: «Ты знаешь, этим нужно было с утра до вечера заниматься. Школу ты бы забросил. Футболисты и хоккеисты не учатся». Я думаю, он во многом был прав. А я тогда отличником был, а отец - ученым, — рассказал Гаджиев.

Полный выпуск шоу «Кто здесь Царь?» от БЕТСИТИ можно посмотреть в VKВидео и на YouTube.