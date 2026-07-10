Клиенты букмекеров считают, что Аргентина обыграет Швейцарию в 1/4 финала ЧМ-2026

12 июля на арене «Эрроухед» в Канзас-Сити встретятся Аргентина и Швейцария. Стартовый свисток в заключительном матче 1/4 финала прозвучит в 04:00 по московскому времени. Эксперты PARI оценили расклады перед игрой и изучили предпочтения своих клиентов.

Фаворит очевиден: победа Аргентины в основное время идет за 1.70 (вероятность — около 57%). Ничья котируется за 3.65 (чуть выше 27%), успех швейцарцев — за 5.90 (примерно 16%).

Проход южноамериканцев в полуфинал с учетом дополнительного времени и пенальти оценен коэффициентом 1.32 (около 72%), у европейцев — 3.45 (28%).

Клиенты PARI практически единодушны: больше 95% оборота ставок на исход сделано в пользу Аргентины. На ничью приходится 3%, на Швейцарию — менее 2%. На рынке прохода показатели еще красноречивее: почти 99% средств загружены на аргентинцев.

Аналитики не ждут голевой феерии. Тотал больше 2.5 идет за 2.25, обратная опция — за 1.67. ТБ 3.5 доступен за 4.20. Индивидуальный тотал аргентинцев (больше 1.5) — за 2.02. Если Швейцария отличится, сыграет коэффициент 1.83 — при том что Аргентина пропускает уже в трех матчах кряду.

Аргентина неоднократно зарабатывала пенальти по ходу турнира. Шанс на еще один 11-метровый в этом матче оценен в 3.45.

Главная угроза у ворот швейцарцев — Лионель Месси. На его гол можно поставить за 1.85, на дубль — за 5.50. В споре бомбардиров Месси идет ноздря в ноздрю с Мбаппе (по 8 мячей), ставка на победу Лео в гонке снайперов принимается за 2.40. У Швейцарии главная надежда — Брель Эмболо, его гол оценивается в 4.00.

Аргентина в плей-офф обыграла Кабо-Верде и Египет — оба раза со счетом 3:2. Коэффициент на итоговое чемпионство — 5.00, на выход в финал — 2.38.

Швейцарцы прошли Алжир (2:0) и по пенальти — Колумбию. Проход команды Мурата Якина в финал идет за 9.15, а на чемпионский титул предлагают 41.00.

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