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Клиенты букмекеров верят в победу Португалии над Хорватией на ЧМ-2026

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1.76
Валентин Васильев

В ночь на 3 июля в 1/16 финала чемпионата мира встретятся сборные Португалии и Хорватии. Матч пройдет на стадионе «BMO Филд» в Торонто и начнется в 2:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и изучила ставки клиентов.

Фаворитом букмекеры считают португальцев. Победа команды Роберто Мартинеса в основное время идет за 1.75 (около 57% вероятности). Ничья оценена в 3.75 (примерно 25%), успех Хорватии — в 5.20 (около 18%).

С учетом возможного овертайма и пенальти на проход Португалии в 1/8 финала можно поставить за 1.36 (около 70%), на хорватов — за 3.20 (примерно 30%).

Клиенты PARI также верят в фаворита. На победу Португалии в основное время приходится почти 55% от общего объема ставок на исход, на Хорватию — 40%, на ничью — 5%. На проход в 1/8 финала распределение еще более показательное: 92% — на Португалию, 8% — на Хорватию.

Аналитики PARI ожидают результативной игры. Тотал больше 2.5 идет за 1.75, меньше 2.5 — за 2.08. На обмен голами можно поставить за 1.72 — эта ставка сыграла в последних шести очных матчах этих сборных. Если хотя бы одна команда не забьет, сыграет коэффициент 2.13.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.50. Среди авторов голов у португальцев выделяются Криштиану Роналду (2.10), Гонсалу Рамуш (2.55) и Жоау Феликс (3.35). На этом ЧМ забивал только Роналду — на его счету два гола. Если он снова оформит дубль, сыграет пари за 7.00. У хорватов главные угрозы — Анте Будимир (4.20) и Петар Муса (4.50), оба уже забивали на турнире.

Как соперники дошли до плей-офф

Португалия заняла второе место в группе с Колумбией, ДР Конго и Узбекистаном. Хорватия финишировала второй в квартете с Англией, Ганой и Панамой.

Шансы Португалии на победу в турнире оценены в 15.00 — выше котируются только пять сборных. На чемпионство Хорватии дают 200.00. Выход в финал — 8.50 у португальцев и 65.00 у хорватов, в полуфинал — 3.60 и 20.00 соответственно.

Спецпредложение PARI: возврат 10% за экспрессы, собранные из матчей мундиаля. Учитываются все ставки — как выигравшие, так и проигравшие.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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