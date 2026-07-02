Клиенты букмекеров верят в победу Португалии над Хорватией на ЧМ-2026

В ночь на 3 июля в 1/16 финала чемпионата мира встретятся сборные Португалии и Хорватии. Матч пройдет на стадионе «BMO Филд» в Торонто и начнется в 2:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и изучила ставки клиентов.

Фаворитом букмекеры считают португальцев. Победа команды Роберто Мартинеса в основное время идет за 1.75 (около 57% вероятности). Ничья оценена в 3.75 (примерно 25%), успех Хорватии — в 5.20 (около 18%).

С учетом возможного овертайма и пенальти на проход Португалии в 1/8 финала можно поставить за 1.36 (около 70%), на хорватов — за 3.20 (примерно 30%).

Клиенты PARI также верят в фаворита. На победу Португалии в основное время приходится почти 55% от общего объема ставок на исход, на Хорватию — 40%, на ничью — 5%. На проход в 1/8 финала распределение еще более показательное: 92% — на Португалию, 8% — на Хорватию.

Аналитики PARI ожидают результативной игры. Тотал больше 2.5 идет за 1.75, меньше 2.5 — за 2.08. На обмен голами можно поставить за 1.72 — эта ставка сыграла в последних шести очных матчах этих сборных. Если хотя бы одна команда не забьет, сыграет коэффициент 2.13.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.50. Среди авторов голов у португальцев выделяются Криштиану Роналду (2.10), Гонсалу Рамуш (2.55) и Жоау Феликс (3.35). На этом ЧМ забивал только Роналду — на его счету два гола. Если он снова оформит дубль, сыграет пари за 7.00. У хорватов главные угрозы — Анте Будимир (4.20) и Петар Муса (4.50), оба уже забивали на турнире.