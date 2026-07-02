Колумбия – Гана, 4 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Колумбии и Ганы: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. У ганцев была довольно затяжная серия неудач на стыке 2025 и 2026 гг. – пять поражений подряд (от Японии, Южной Кореи, Австрии, Германии и Мексики). В этому году африканцы обыграли только панамцев.

Колумбийцы явно пребывают в лучшем игровом и психологическом состоянии. Этим летом они еще не уступали: четыре победы при одной ничьей. Чистый выигрыш команды Джона Кордобы представляется тут самым очевидным прогнозом, а наиболее высокий коэффициент на нее (1.53) мы зафиксировали в БЕТСИТИ .

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Сбалансированный. Ганцы мало забивают - в среднем 0.6 гола на протяжении последних 10 игр. Результативность колумбийцев более чем в два раза выше (1.60), но тоже не поражает воображение. Неудивительно, что аналитики прочат «низ» в Канзас-Сити.

Если взять для подстраховки двойной шанс в пользу фаворита и подкрепить его общим количеством голов не более 2.5, суммарный коэффициент получится весьма пристойным – 1.77.