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ГлавнаяПрогнозыКолумбия – Гана, 4 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Колумбия – Гана, 4 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Последний участник 1/8 финала определится в Канзас-Сити
Валентин Васильев

Колумбия – Гана

Команды

4 июля 2026 (04:30) МСК

Начало

Стадион «Эрроухед»  (Канзас-Сити, Миссури, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Колумбия не проиграет и тотал меньше 2.5
Прогноз

1.77
Коэффициент

PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Колумбия – Гана
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Колумбия – Гана

В ночь с пятницы на субботу на чемпионате мира по футболу завершится стадия 1/16 финала. В заключительном матче этого этапа в Канзас-Сити сразятся сборные Колумбии и Ганы. Крупнейшие легальные букмекеры представили широкие линии на игру. Расчеты трейдеров подскажут, чего можно ожидать от этой вариации противостояния Латинской Америки и Африки. 

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline1.524.007.002.251.65
PARI1.503.957.402.201..65
БЕТСИТИ1.534.007.302.271.65

Колумбия

Сборная Колумбии уверенно стартовала на Кубке мира в Северной Америке: в первом туре обыграла Узбекистан со счетом 3:1 благодаря голам Даниэля Муньоса, Луиса Диаса и Хаминтона Кампаса. Следом была одержана минимальная победа над ДР Конго – единственный мяч забил Муньос. Наконец, в заключительном туре колумбийцы сохранили стратегически выгодные для себя нули на табло против Португалии и с первого места пошли в плей-офф. Команда Роналду довольствовалась только вторым. 

Последние пять матчей сборной Колумбии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.06.2026Колумбия

0:0

Португалия

ЧМ-2026

24.06.2026Колумбия

1:0

ДР Конго

ЧМ-2026

18.06.2026Узбекистан

1:3

Колумбия

ЧМ-2026

08.06.2026Колумбия

2:0

Иордания

Товарищеский матч

02.06.2026Колумбия

3:1

Коста-Рика

Товарищеский матч

Гана

Выступление сборной Ганы в Америке производит противоречивое впечатление. Аутсайдера группы, Панаму, африканцы обыграли с огромным трудом – благодаря голу Калеба Йиренки в компенсированное время. Нулевая ничья с Англией – это, безусловно, достижение для ганцев, а не упущение. Но хорватам на исходе предварительной стадии они уступили – 1:2. Впрочем, это не помешало «Черным звездам» выйти в плей-офф. Четыре очка были железным проходным баллом в 1/16 финала для третьих команд в своих группах. 

Последние пять матчей сборной Ганы:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.06.2026Хорватия

2:1

Гана

ЧМ-2026

23.06.2026Англия

0:0

Гана

ЧМ-2026

18.06.2026Гана

1:0

Панама

ЧМ-2026

02.06.2026Уэльс

1:1

Гана

Товарищеский матч

23.05.2026Мексика

2:0

Гана

Товарищеский матч

Личные встречи

Сборные Колумбии и Ганы по футболу ранее не проводили очных матчей на официальном или товарищеском уровне.

Прогнозы на матч

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Колумбии и Ганы: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. У ганцев была довольно затяжная серия неудач на стыке 2025 и 2026 гг. – пять поражений подряд (от Японии, Южной Кореи, Австрии, Германии и Мексики). В этому году африканцы обыграли только панамцев. 

Колумбийцы явно пребывают в лучшем игровом и психологическом состоянии. Этим летом они еще не уступали: четыре победы при одной ничьей. Чистый выигрыш команды Джона Кордобы представляется тут самым очевидным прогнозом, а наиболее высокий коэффициент на нее (1.53) мы зафиксировали в БЕТСИТИ.

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Сбалансированный. Ганцы мало забивают - в среднем 0.6 гола на протяжении последних 10 игр. Результативность колумбийцев более чем в два раза выше (1.60), но тоже не поражает воображение. Неудивительно, что аналитики прочат «низ» в Канзас-Сити. 

Если взять для подстраховки двойной шанс в пользу фаворита и подкрепить его общим количеством голов не более 2.5, суммарный коэффициент получится весьма пристойным – 1.77.

Рискованный. В двух последних матчах на ЧМ колумбийцы не пропускали, в том числе от звездной атаки сборной Португалии. Из 10 последних встреч у них половина были «сухими». Поэтому не стали бы исключать победы фаворита на ноль. В PARI вариант «забьет только Колумбия» котируется за 2.10.

Прогноз на точный счет

Из приведенных выше предпосылок делаем вывод: победа Колумбии в небогатом голами матче - возможно, самый реальный исход встречи. БЕТСИТИ дает котировку 4.90 на 1:0. На этом варианте и остановимся.

Ожидаемый счет – 1:0 в пользу сборной Колумбии.

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