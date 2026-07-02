Колумбия – Гана, 4 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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В ночь с пятницы на субботу на чемпионате мира по футболу завершится стадия 1/16 финала. В заключительном матче этого этапа в Канзас-Сити сразятся сборные Колумбии и Ганы. Крупнейшие легальные букмекеры представили широкие линии на игру. Расчеты трейдеров подскажут, чего можно ожидать от этой вариации противостояния Латинской Америки и Африки.
Сборная Колумбии уверенно стартовала на Кубке мира в Северной Америке: в первом туре обыграла Узбекистан со счетом 3:1 благодаря голам Даниэля Муньоса, Луиса Диаса и Хаминтона Кампаса. Следом была одержана минимальная победа над ДР Конго – единственный мяч забил Муньос. Наконец, в заключительном туре колумбийцы сохранили стратегически выгодные для себя нули на табло против Португалии и с первого места пошли в плей-офф. Команда Роналду довольствовалась только вторым.
Последние пять матчей сборной Колумбии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.06.2026
|Колумбия
0:0
Португалия
ЧМ-2026
|24.06.2026
|Колумбия
1:0
ДР Конго
ЧМ-2026
|18.06.2026
|Узбекистан
1:3
Колумбия
ЧМ-2026
|08.06.2026
|Колумбия
2:0
Иордания
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Колумбия
3:1
Коста-Рика
Товарищеский матч
Выступление сборной Ганы в Америке производит противоречивое впечатление. Аутсайдера группы, Панаму, африканцы обыграли с огромным трудом – благодаря голу Калеба Йиренки в компенсированное время. Нулевая ничья с Англией – это, безусловно, достижение для ганцев, а не упущение. Но хорватам на исходе предварительной стадии они уступили – 1:2. Впрочем, это не помешало «Черным звездам» выйти в плей-офф. Четыре очка были железным проходным баллом в 1/16 финала для третьих команд в своих группах.
Последние пять матчей сборной Ганы:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.06.2026
|Хорватия
2:1
Гана
ЧМ-2026
|23.06.2026
|Англия
0:0
Гана
ЧМ-2026
|18.06.2026
|Гана
1:0
Панама
ЧМ-2026
|02.06.2026
|Уэльс
1:1
Гана
Товарищеский матч
|23.05.2026
|Мексика
2:0
Гана
Товарищеский матч
Сборные Колумбии и Ганы по футболу ранее не проводили очных матчей на официальном или товарищеском уровне.
Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Колумбии и Ганы: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. У ганцев была довольно затяжная серия неудач на стыке 2025 и 2026 гг. – пять поражений подряд (от Японии, Южной Кореи, Австрии, Германии и Мексики). В этому году африканцы обыграли только панамцев.
Колумбийцы явно пребывают в лучшем игровом и психологическом состоянии. Этим летом они еще не уступали: четыре победы при одной ничьей. Чистый выигрыш команды Джона Кордобы представляется тут самым очевидным прогнозом, а наиболее высокий коэффициент на нее (1.53) мы зафиксировали в БЕТСИТИ.
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Сбалансированный. Ганцы мало забивают - в среднем 0.6 гола на протяжении последних 10 игр. Результативность колумбийцев более чем в два раза выше (1.60), но тоже не поражает воображение. Неудивительно, что аналитики прочат «низ» в Канзас-Сити.
Если взять для подстраховки двойной шанс в пользу фаворита и подкрепить его общим количеством голов не более 2.5, суммарный коэффициент получится весьма пристойным – 1.77.
Рискованный. В двух последних матчах на ЧМ колумбийцы не пропускали, в том числе от звездной атаки сборной Португалии. Из 10 последних встреч у них половина были «сухими». Поэтому не стали бы исключать победы фаворита на ноль. В PARI вариант «забьет только Колумбия» котируется за 2.10.
Из приведенных выше предпосылок делаем вывод: победа Колумбии в небогатом голами матче - возможно, самый реальный исход встречи. БЕТСИТИ дает котировку 4.90 на 1:0. На этом варианте и остановимся.
Ожидаемый счет – 1:0 в пользу сборной Колумбии.