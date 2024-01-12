Бонус «Мелбет»: до 20 000 рублей ко дню рождения

Партнерский проект
Легальный российский букмекер «Мелбет» подготовил замечательный подарок своим самым активным клиентам - до 20 000 ₽ в честь дня рождения.
Механизм получения бонуса следующий:
В течение недели с момента дня рождения букмекер начислит вам бонус. Размер фрибета зависит от ОСП - общей суммы проигрыша за предыдущий месяц:
от 20 000 до 49 999 ₽ - 500 ₽
от 50 000 до 99 999 ₽ - 1000 ₽
от 100 000 до 299 999 ₽ - 5000 ₽
от 300 000 до 999 999 ₽ - 10 000 ₽
от 1 000 000 ₽ и более - 20 000 ₽
На отыгрыш бонуса дается 7 дней. За это время нужно сделать экспресс-ставку минимум из 3 событий с коэффициент от 1.50 каждое
При выполнении этих условий сумма бонуса будет переведена основной счет и станет доступна для вывода.
+ В акции могут участвовать как новички, так и постоянные клиенты компании.
+ Бонус отыгрывается одной экспресс-ставкой.
- Небольшой срок действия бонуса.
Бонус от «Мелбет» способен немного поднять настроение активному беттору, у которого в последнее время дела складывались не очень. Фрибет легко получить и не так уж сложно отыграть.
Партнерский проект