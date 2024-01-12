Бонус «Мелбет»: до 20 000 рублей ко дню рождения

Механизм получения бонуса следующий:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в системе БК «Мелбет» . Укажите в профиле свою дату рождения. Приступайте к игре.

В течение недели с момента дня рождения букмекер начислит вам бонус. Размер фрибета зависит от ОСП - общей суммы проигрыша за предыдущий месяц:

от 20 000 до 49 999 ₽ - 500 ₽

от 50 000 до 99 999 ₽ - 1000 ₽

от 100 000 до 299 999 ₽ - 5000 ₽

от 300 000 до 999 999 ₽ - 10 000 ₽

от 1 000 000 ₽ и более - 20 000 ₽

На отыгрыш бонуса дается 7 дней. За это время нужно сделать экспресс-ставку минимум из 3 событий с коэффициент от 1.50 каждое

При выполнении этих условий сумма бонуса будет переведена основной счет и станет доступна для вывода.