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12 января 15:17ГлавнаяБонусы
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Фрибеты за депозит

Бонус «Мелбет»: до 20 000 рублей ко дню рождения

Чем больше проиграл, тем крупнее фрибет
Валентин Васильев
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Легальный российский букмекер «Мелбет» подготовил замечательный подарок своим самым активным клиентам - до 20 000 ₽ в честь дня рождения. 

Как получить бонус?

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Механизм получения бонуса следующий:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в системе БК «Мелбет».
  2. Укажите в профиле свою дату рождения.
  3. Приступайте к игре.

В течение недели с момента дня рождения букмекер начислит вам бонус. Размер фрибета зависит от ОСП - общей суммы проигрыша за предыдущий месяц:

от 20 000 до 49 999 ₽ - 500 ₽

от 50 000 до 99 999 ₽ - 1000 ₽

от 100 000 до 299 999 ₽ - 5000 ₽

от 300 000 до 999 999 ₽ - 10 000 ₽

от 1 000 000 ₽ и более - 20 000 ₽

На отыгрыш бонуса дается 7 дней. За это время нужно сделать экспресс-ставку минимум из 3 событий с коэффициент от 1.50 каждое

При выполнении этих условий сумма бонуса будет переведена основной счет и станет доступна для вывода.

Плюсы и минусы

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+ В акции могут участвовать как новички, так и постоянные клиенты компании. 
+ Бонус отыгрывается одной экспресс-ставкой.

- Небольшой срок действия бонуса.

Заключение 

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Бонус от «Мелбет» способен немного поднять настроение активному беттору, у которого в последнее время дела складывались не очень. Фрибет легко получить и не так уж сложно отыграть. 

Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

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