Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний
Главная / Бонусы

Актуальные бонусы, фрибеты и промокоды БК Мелбет в 2025 году

Какие бонусы у БК Мелбет при регистрации. Как получить фрибет или промокод при регистрации? Какой у Мелбет бонус на первый депозит? Бывает ли у Мелбет бездепозитный бонус? Таблица бонусов по видам букмекера Melbet
По типу бонуса
toggle
Фрибеты за депозитАкцииФрибеты без депозитаУлучшенные коэффициентыФрибеты за установку приложенияБездепозитные бонусыПромокоды
Мелбет
toggle
ОлимпPARIБетситиЛеонСпортБетBetBoomФонбетЛига СтавокМелбетЗенитTennisiМарафонWinlineБалтбет
По подборке
toggle
Горящие бонусыНовые бонусыЛучшие бонусыФрибеты Лига СтавокПромокоды МарафонПромокоды Лига СтавокПромокод Фонбет
По виду спорта
toggle
Актуальные бонусы 9
Все бонусы (9)
Новым игрокам (2)
Действующим игрокам (1)
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Logo_Melbet_deca2e5194.pngдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer665 дней 7 часов
Условия
    terms icon
    срок отыгрыша5
    terms icon
    мин. коэф.1.6
    terms icon
    мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Акция Мелбет: Страховка от скуки на АПЛ, ЛЧ и ЛЕhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Akczii_6_0a13c331f5.pngАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Logo_Melbet_deca2e5194.pngдо 10 000 ₽ за 0:0
Акция Мелбет: Страховка от скуки на АПЛ, ЛЧ и ЛЕ
Получить бонусПодробнее
bonus timer86 дней 7 часов
Условия
    terms icon
    отыгрыш1
    terms icon
    срок отыгрыша5
    terms icon
    мин. коэф.1.1
Смотреть обзор бонуса Бонус Гранд экспресс от Мелбетhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Ekspress_1_c015bff44c.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Logo_Melbet_deca2e5194.pngБонусный коэффициент
Бонус Гранд экспресс от Мелбет
Получить бонусПодробнее
bonus timer330 дней 7 часов
Условия
    terms icon
    срок отыгрыша-
    terms icon
    мин. коэф.1.5
    terms icon
    мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Фрибет от Мелбет до 10 000 рублей при счете 0:0https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/melbet_fribet_bf3db9ec7f.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Logo_Melbet_deca2e5194.pngдо 10 000 ₽
Фрибет от Мелбет до 10 000 рублей при счете 0:0
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 19 часов
Условия
    terms icon
    срок отыгрыша5
    terms icon
    мин. коэф.1.1
    terms icon
    мин. депозит300 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Fribety_2_0fd9e660ea.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Logo_Melbet_deca2e5194.pngдо 25 000 ₽
Бонус Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer665 дней 7 часов
Условия
    terms icon
    отыгрыш25
    terms icon
    срок отыгрыша5
    terms icon
    мин. коэф.1.6
    terms icon
    мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 10 000 рублей за ставки на киберспорт от «Мелбет»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Promokody_Melbet_9027a80541.jpgbonus rating3.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Logo_Melbet_deca2e5194.pngдо 10 000 ₽
Бонус до 10 000 рублей за ставки на киберспорт от «Мелбет»
Получить бонусПодробнее
bonus timer665 дней 7 часов
Условия
    terms icon
    отыгрыш10
    terms icon
    срок отыгрыша5
    terms icon
    мин. коэф.1.5
    terms icon
    мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/melbet_bonus_f535b66c99.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Logo_Melbet_deca2e5194.pngдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer665 дней 7 часов
Условия
    terms icon
    срок отыгрыша7
    terms icon
    мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Бонус «Мелбет»: до 101 000 рублей всем новым игрокамhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Promokody_Melbet_9027a80541.jpgbonus rating3.8/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Logo_Melbet_deca2e5194.pngдо 101 000 ₽
Бонус «Мелбет»: до 101 000 рублей всем новым игрокам
Получить бонусПодробнее
bonus timer665 дней 7 часов
Условия
    terms icon
    отыгрыш25
    terms icon
    срок отыгрыша5
    terms icon
    мин. коэф.1.6
    terms icon
    мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешаут от Мелбет: страховка ставкиhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Akczii_Melbet_2ba70ade7f.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Logo_Melbet_deca2e5194.pngДосрочный выкуп ставки
Кешаут от Мелбет: страховка ставки
Получить бонусПодробнее
bonus timer665 дней 5 часов
Условия
    terms icon
    срок отыгрыша-
    terms icon
    мин. коэф.1.01
    terms icon
    мин. депозит-

Что такое бонус за регистрацию

Свернуть

Букмекерские конторы используют разные инструменты для расширения своей клиентской базы. Бонус при регистрации – один из самых распространенных и вместе с тем эффективных из них. Для его получения не нужно совершать множество манипуляций с риском для собственного кошелька. Чтобы получить бездепозитный фрибет, достаточно просто зарегистрироваться и пройти идентификацию в БК. В свою очередь, смысл бонуса на депозит следует из его названия: в этом случае подарочные рубли или фрибеты упадут на счет игрока после первого пополнения баланса. Теперь подробнее об этом.   

Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

Как в «Мелбет» получить бонус при регистрации

Свернуть

«Мелбет» предлагает до 15 тысяч бонусных рублей новым игрокам. Чтобы воспользоваться акционным предложением конторы, нужно зарегистрироваться и верифицироваться в БК и пополнить депозит минимум на 1000 рублей.

Как скачать «Мелбет» на iOS – подробная инструкция

Какой у «Мелбет» бонус на первый депозит

Свернуть

Бонус за пополнение счета в «Мелбет» равняется сумме первого депозита, но не превышает 15 000 ₽.

100% бонус на первый депозит от «Мелбет»

Бывает ли в «Мелбет» бездепозитный бонус

Свернуть

Время от времени «Мелбет» дарит новым клиентам бездепозитный бонус за регистрацию, но в настоящее время такого предложения у букмекера нет. 

Регистрация в «Мелбет» – пошаговая инструкция

Таблица бонусов «Мелбет» по видам

Свернуть
БонусОписание
Фрибет за депозитБонус равен сумме первого пополнения счета, но не может превышать 15 000 рублей
Фрибетопад2000 бонусов по 500 рублей за ставки на топовые футбольные матчи
Кэшбэк Процент от суммы проигранных средств за месяц на бонусный счет участника – причем рублями, а не бонусами

 

Бывают ли в «Мелбет» другие акции?

Свернуть

БК «Мелбет» активно привлекает новых пользователей и поощряет за активность и лояльность постоянных клиентов. Поэтому ассортимент акционных предложений компании постоянно меняется. Следить за всеми изменениями можно у нас или на специальной странице «Рейтинга Букмекеров»

Часто задаваемые вопросы

Что такое бонусный счет

Свернуть

Бонусный счет – это отдельный кошелек, на котором аккумулируются бонусные рубли/баллы игрока.

Программа лояльности «Мелбет»: ежемесячный кэшбэк с проигрышных пари

Сколько бонусов дают в БК

Свернуть

«Мелбет» дает до 15 тысяч рублей новым игрокам на первый депозит и бонус на 500 рублей при ставках на топовые футбольные матчи.

Где найти актуальные бонусы

Свернуть

Самую полную и актуальную информацию о бонусах «Мелбет» ищите в разделе «Акции» на официальном сайте букмекера. 

Где можно посмотреть полный список акций

Свернуть

Авторитетный портал «Рейтинг Букмекеров» не только отслеживает новые акционные предложения «Мелбет», но и сопровождает их компетентными комментариями: плюсы, минусы, подводные камни. Кроме того, сервис публикует промокод «Мелбет», открывающие доступ к уникальным акциям и там Вы сможете определить какая букмекерская контора лучшая на сегодня.

Как быстро зачисляются бонусы

Свернуть

Бонус за регистрацию поступает на счет игрока сразу после пополнения депозита. Обладателей фрибетов на 500 рублей букмекер определяет случайным образом.

Почему бонус может не работать

Свернуть

Приветственный бонус «Мелбет» имеет срок годности – 5 дней с момента зачисления. Если не отыграть его согласно условиям акции, бонус сгорит. 

Как накопить бонусы

Свернуть

Приветственный бонус «Мелбет» начисляется только один раз. Но ничто не мешает игроку принимать участие в других, срочных акциях, тоже приносящих бонусные баллы.

Можно ли получить несколько бонусов за один раз

Свернуть

Можно, но только если отыгрыш бонуса за первый депозит совпадет по времени с какой-то срочной акционной программой букмекера.

Как использовать бонус, на что его можно потратить

Свернуть

Бонусные средства можно использовать только на заключение пари, соответствующих по типу и коэффициенту условиям акции. Только после отыгрыша бонуса он станет доступен для вывода на депозит, а значит, и использования по своему усмотрению. 

Как отыграть бонусные средства

Свернуть

Чтобы отыграть бонус «Мелбет», его сумму нужно в 25-кратном размере проставить ставками типа «экспресс» минимум из трех событий с коэффициентом от 1.6 на каждое событие. При этом события эти должны быть из разных видов спорта. На всё про всё игроку дается 5 дней. Не успел – бонус сгорел.

Экспресс в «Мелбет» – что это такое и как его поставить

Как выводить бонусы

Свернуть

Отыгранные согласно условиям акции бонусные средства участник может использовать в экспресс-ставках, отвечающих следующим условиям: минимум 3 события, коэффициент от 1.6, разные спортивные дисциплины. 

Самые крупные фрибеты собрали для вас здесь.

Прогнозы

Смотреть всё

Хоккей

Рейнджерс — Вашингтон, 6 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

1.95

Руслан Ипполитов

Футбол

АЗ Алкмар - Тоттенхэм, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

3.45

Руслан Ипполитов

Футбол

Фенербахче - Рейнджерс, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

2.2

Руслан Ипполитов

Футбол

Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

1.72

Руслан Ипполитов

Футбол

Стяуа - Лион, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

1.62

Руслан Ипполитов

Футбол

Копенгаген - Челси, 6 марта: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

2.25

Руслан Ипполитов

Футбол

Виктория - Лацио, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

1.83

Руслан Ипполитов

Футбол

Рома - Атлетик, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

1.72

Руслан Ипполитов

Футбол

Аякс - Айнтрахт, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

1.53

Руслан Ипполитов

Футбол

Буде-Глимт - Олимпиакос, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

2.1

Руслан Ипполитов

Спортивные единоборства

Кэролайн Дюбуа — Бо Ми Ре Шин, 7 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

1.39

Александр Бокулёв

Футбол

Пари НН — Краснодар, 7 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

1.87

Валентин Васильев

Спортивные единоборства

Альберт Батыргазиев — Нери Ромеро, 7 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

1.68

Александр Бокулёв

Спортивные единоборства

Наташа Джонас — Лорен Прайс, 7 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

1.35

Александр Бокулёв

Футбол

Локомотив - Ахмат, 7 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

2.03

Валентин Васильев

Футбол

Оренбург - Ростов, 8 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

2.4

Валентин Васильев

Футбол

Факел - Зенит, 8 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

1.73

Валентин Васильев

Футбол

ЦСКА - Химки, 8 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

1.75

Валентин Васильев

Футбол

Бавария - Бохум, 8 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

1.94

Руслан Ипполитов

Футбол

Ренн - ПСЖ, 8 марта: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

2.25

Руслан Ипполитов

Футбол

Динамо Москва — Динамо Махачкала, 8 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

1.95

Валентин Васильев

Футбол

Лечче - Милан, 8 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

1.97

Руслан Ипполитов

Футбол

Интер - Монца, 8 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

2.23

Руслан Ипполитов

Футбол

Барселона — Осасуна, 8 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

1.97

Руслан Ипполитов

Спортивные единоборства

Брунно Феррейра — Армен Петросян, 9 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

1.66

Александр Бокулёв
Смотреть всё

Истекшие бонусы

Смотреть обзор бонуса Бонус «Мелбет»: страховка от скуки на матчи ЛЧ, ЛЕ, АПЛ и Бундеслигиhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/melbet_akczii_dbef78f4cb.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Logo_Melbet_deca2e5194.png10000 ₽
Бонус «Мелбет»: страховка от скуки на матчи ЛЧ, ЛЕ, АПЛ и Бундеслиги
Все бонусы Мелбет
bonus timerистек
Смотреть обзор бонуса Бонус «Мелбет»: страховка от скуки на матчи ЛЧ и ЛЕhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Akczii_Melbet_2ba70ade7f.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Logo_Melbet_deca2e5194.png500 ₽
Бонус «Мелбет»: страховка от скуки на матчи ЛЧ и ЛЕ
Все бонусы Мелбет
bonus timerистек
Смотреть обзор бонуса Экспресс-бонус «Мелбет» «Гранд экспресс»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/melbet_ekspress_9c21826512.jpgbonus rating3/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Logo_Melbet_deca2e5194.pngувеличенные коэффициенты
Экспресс-бонус «Мелбет» «Гранд экспресс»
Все бонусы Мелбет
bonus timerистек
Смотреть обзор бонуса Фрибет за ставки на топ-матчиhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Fribety_86748ffcd8.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Logo_Melbet_deca2e5194.png500
Фрибет за ставки на топ-матчи
Все бонусы Мелбет
bonus timerистек
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности «Мелбет»: ежемесячный кэшбек с проигрышных пари https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/melbet_keshbek_43b9e9ab2a.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Logo_Melbet_deca2e5194.pngдо 1,2%
Программа лояльности «Мелбет»: ежемесячный кэшбек с проигрышных пари
Все бонусы Мелбет
bonus timerистек
Смотреть обзор бонуса Миллион за ЧМ-2022https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Fribetymelbet2022_04d1bab432.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Logo_Melbet_deca2e5194.png1000000
Миллион за ЧМ-2022
Все бонусы Мелбет
bonus timerистек
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров