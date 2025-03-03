Бонус «Гранд экспресс» от Мелбет

Партнерский проект
Букмекер «Мелбет» применит к вашему экспрессу бонусный коэффициент до 1.30. Больше событий — выше коэффициент.
В акции могут принять участие все клиенты букмекерской конторы «Мелбет». Для получения бонуса необходимо соответствовать ряду требований:
Бонусный коэффициент зависит от количества событий в экспрессе и рассчитывается по формуле Bk = 1 + 0.01*n, где n — количество событий в экспрессе. Максимальная величина бонусного коэффициента ограничена значением 1.30. Например, за 3 события Bk = 1.03, за 15 — Bk =1.15, за 30 — Bk =1.30.
Никаких условий по отыгрышу нет. Если экспресс победный, к нему автоматически применяется бонусный коэффициент. Вся сумма выигрыша сразу будет доступна для вывода.
Если вы решили вывести средства с лицевого счета в букмекерской конторе, нужно совершить несколько действий:
Максимальный размер бонусного коэффициента
1.30
Минимальная сумма ставки
500 ₽
Тип пари
Экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Срок отыгрыша
—
Срок действия акции
30.01.2026 (23:59 МСК)
«Гранд экспресс» — одна из лучших бонусных акций букмекера «Мелбет». Подойдет всем, кто любит собирать воедино множество событий. Никаких подводных камней, собрал хороший экспресс — получи к нему бонусный коэффициент. Можно сказать, что он не так велик, но при высоких ставках разница ощутима.
Ни одно из событий не должно быть пересчитано или аннулировано. Нельзя страховать события из экспресса. Все пари заключаются только на собственные средства, использование бонусов не допускается. Других сложностей возникнуть не должно.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Просто получить
|➖ Скромный номинал
|➕ Не нужно отыгрывать
Условия
Бонус
Страховка экспресса до 1500 рублей в виде фрибета
100% от суммы выигрышного экспресса
Страховка экспресса
Минимальный коэффициент
от 1.50 на каждое событие
2.50
1.60
Срок действия
7 дней
Не ограничен
Не ограничен
Минимальный депозит
—
—
—
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Дата окончания акции
Бессрочно
31.12.2025
Бессрочно
БК «Мелбет» предлагает своим клиентам приятный бонус к экспрессу. Для его получения делать ничего не нужно, если пари окажется выигрышным, букмекер автоматически увеличит итоговый коэффициент.
Партнерский проект