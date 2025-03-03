Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
3 марта 21:19ГлавнаяБонусы
БК Мелбет
Акции
Фрибеты за депозит

Бонус «Гранд экспресс» от Мелбет

Получи бонусный коэффициент к своему экспрессу
Валентин Васильев
main

Букмекер «Мелбет» применит к вашему экспрессу бонусный коэффициент до 1.30. Больше событий — выше коэффициент.

Как получить бонус Мелбет «Гранд экспресс»

Свернуть

В акции могут принять участие все клиенты букмекерской конторы «Мелбет». Для получения бонуса необходимо соответствовать ряду требований:

  1. Пройти процедуру регистрации и авторизации.
  2. Поставить экспресс минимум из 3 событий с кэфом от 1,50 для каждого.
  3. Сумма пари должна начинаться от 500 рублей.

Бонусный коэффициент зависит от количества событий в экспрессе и рассчитывается по формуле Bk = 1 + 0.01*n, где n — количество событий в экспрессе. Максимальная величина бонусного коэффициента ограничена значением 1.30. Например, за 3 события Bk = 1.03, за 15 — Bk =1.15, за 30 — Bk =1.30.

Как отыграть бонус Мелбет «Гранд экспресс»

Свернуть

Никаких условий по отыгрышу нет. Если экспресс победный, к нему автоматически применяется бонусный коэффициент. Вся сумма выигрыша сразу будет доступна для вывода.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса

Свернуть

Если вы решили вывести средства с лицевого счета в букмекерской конторе, нужно совершить несколько действий:

  1. Зайти в личный кабинет на сайте или в приложении.
  2. Нажать кнопку «Выплата».
  3. Указать необходимую сумму.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Мелбет

Свернуть

Максимальный размер бонусного коэффициента

1.30

Минимальная сумма ставки

500 ₽

Тип пари

Экспресс

Минимальный коэффициент

1.50

Срок отыгрыша

Срок действия акции

30.01.2026 (23:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса «Гранд экспресс» от Мелбет

Свернуть

«Гранд экспресс» — одна из лучших бонусных акций букмекера «Мелбет». Подойдет всем, кто любит собирать воедино множество событий. Никаких подводных камней, собрал хороший экспресс — получи к нему бонусный коэффициент. Можно сказать, что он не так велик, но при высоких ставках разница ощутима.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса Мелбет

Свернуть

Ни одно из событий не должно быть пересчитано или аннулировано. Нельзя страховать события из экспресса. Все пари заключаются только на собственные средства, использование бонусов не допускается. Других сложностей возникнуть не должно.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Просто получить➖ Скромный номинал
➕ Не нужно отыгрывать 

Сравнение бонуса «Гранд экспресс» от Мелбет с предложениями других БК

Свернуть

Условия

Марафон

Olimpbet

Fonbet

Бонус

Страховка экспресса до 1500 рублей в виде фрибета

100% от суммы выигрышного экспресса

Страховка экспресса

Минимальный коэффициент

от 1.50 на каждое событие

2.50

1.60

Срок действия

7 дней

Не ограничен

Не ограничен

Минимальный депозит

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Дата окончания акции

Бессрочно

31.12.2025

Бессрочно

Заключение

Свернуть

БК «Мелбет» предлагает своим клиентам приятный бонус к экспрессу. Для его получения делать ничего не нужно, если пари окажется выигрышным, букмекер автоматически увеличит итоговый коэффициент.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров