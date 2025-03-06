Актуальные фрибеты за регистрацию БК Марафон, бонусы и акции в 2025 году

Самый популярный Марафон фрибет в 2025 году - приветственный бонус в размере 100% от суммы первого депозита (но не более 25 000 рублей).

Как получить фрибет до 25 000 рублей

Чтобы получить дополнительные средства для ставок на спорт, новому клиенту Марафона следует выполнить несколько несложных действий:

Перейдите на официальную страницу Марафон по этой ссылке .

Скопируйте промокод DEP25000. Нажмите кнопку «Получить бонус».

Введите свой номер телефона и дату рождения. Придумайте пароль. Тапните баннер «Бонус до 25 000 ₽», если хотите участвовать в акции. Нажмите зеленую кнопку «Зарегистрироваться». Пополните игровой счет на сумму от 500 рублей.

Условия получения фрибета

После выполнения всех вышеперечисленных условий букмекер начислит игроку бонус, равный сумме первого депозита (верхнее ограничение - 25 000 рублей).

Как отыграть приветственный бонус Марафона

Полученный фрибет можно использовать в лайв-ставках на любые виды спорта с коэффициентом не ниже 1.50. «Прокрутить» бонус нужно в 10-кратном размере в течение 14 дней с момента его начисления. Если этого не сделать в течение двух недель, фрибет сгорит.

Как вывести выигрыш

Для превращения бонусных средств в реальные деньги фрибет нужно отыграть согласно правилам акции. После выполнения всех условий букмекера бонус станет доступен для перечисления на основной счет игрока, а следовательно, и для вывода с помощью одной из предусмотренных для этих целей в БК платежных систем.