Актуальные фрибеты за регистрацию БК Марафон, бонусы и акции в 2025 году

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Фрибет - это самая распространенная форма поощрения клиента букмекерской конторой за определенного рода действия - регистрацию, первое пополнение игрового счета или выполнение определенных заданий. Марафон предлагает игрокам несколько вариантов получения бесплатной ставки в 2025 году. Хит программы в этом сезоне - приветственный бонус для новых игроков размером до 25 000 рублей. Для вашего удобства мы объединили все актуальные бонусы БК Марафон в одной таблице.
|Тип бонуса
|Размер фрибета
|Приветственный на первый депозит
|до 25 000 ₽
|За регистрацию с промокодом и пополнение счета
|до 26 000 ₽
|За депозит через карту ЦУПИС
|до 10 000 ₽
|За ставки на спорт
|до 50 000 ₽
|Суперприз за участие в конкурсе
|до 500 000 ₽
Самый популярный Марафон фрибет в 2025 году - приветственный бонус в размере 100% от суммы первого депозита (но не более 25 000 рублей).
Чтобы получить дополнительные средства для ставок на спорт, новому клиенту Марафона следует выполнить несколько несложных действий:
После выполнения всех вышеперечисленных условий букмекер начислит игроку бонус, равный сумме первого депозита (верхнее ограничение - 25 000 рублей).
Полученный фрибет можно использовать в лайв-ставках на любые виды спорта с коэффициентом не ниже 1.50. «Прокрутить» бонус нужно в 10-кратном размере в течение 14 дней с момента его начисления. Если этого не сделать в течение двух недель, фрибет сгорит.
Для превращения бонусных средств в реальные деньги фрибет нужно отыграть согласно правилам акции. После выполнения всех условий букмекера бонус станет доступен для перечисления на основной счет игрока, а следовательно, и для вывода с помощью одной из предусмотренных для этих целей в БК платежных систем.
По сути это еще одна разновидность welcome бонуса Марафона. Регистрация с промокодом сулит игроку повышенный фрибет - на тысячу рублей больше стандартного предложения.
Алгоритм действий тут плюс-минус тот же, что и в описанном выше случае. Но есть нюанс. После регистрации на официальном сайте или мобильном приложении Марафона следует пополнить счет с применением промокода DEP25000. В этом случае вдобавок к базовому приветственному фрибету вы получите дополнительный - 1 000 рублей.
Регистрация и пополнение депозита с промокодом.
Условия по отыгрышу повышенного фрибета те же: лайв-ставки на любые спортивные дисциплины. Минимальный коэффициент - 1.50. Срок действия фрибета - две недели.
После отыгрыша бонуса в 10-кратном размере его можно будет «конвертировать» в реальные деньги. Далее с ним можно делать что угодно - использовать для новых пари или вывести со счета.
Отдельное поощрение для пользователей у Марафона предусмотрено за пополнение депозита при помощи карты ЦУПИС (Единый центр учета и перевода интерактивых ставок). Букмекер разыграет среди своих клиентов 10 фрибетов по 10 000 рублей каждый.
Каждые полтысячи рублей, внесенных на депозит, приносят беттору один билет для участия в розыгрыше бесплатных ставок. Приобретать виртуальные «тикеты» можно в неограниченных количествах. Чем их больше, тем выше шансы на выигрыш фрибета. Итоги акции будут подведены 17 августа 2025 года. 10 обладателей 10-тысячных фрибетов будут определены рандомным образом.
Этот фрибет Марафон следует использовать в течение семи дней с момента получения. Квалифицирующими считаются пари с коэффициентом не выше 4.00. В случае удачного пари беттор получит чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.
Эксперты рекомендуют использовать для вывода выигрыша ту же систему, с помощью которой и пополнялся счет.
Помимо «плюшек» за регистрацию и пополнение счета в ассортименте Марафона имеется специальный бонус за активную игру. В рамках этой акции есть возможность приумножить свой капитал на сумму до 50 000 рублей.
Смысл этой акции - скопить как можно больше баллов, которые можно обменять на фрибеты. Одна ставка равняется одному баллу. По итогам розыгрыша 30 самых активных участников по объему проставленных средств разделят общий призовой фонд - 135 000 рублей. Победитель получит фрибет на 50 000 рублей, второй «призер» - на 30 000, третий - на 15 000 и т. д. Игроки, занявшие с шестого по 30-е место, будут поощрены призовым «косарем».
Бесплатная ставка начисляется в течение трех дней после окончания розыгрыша. На ее использование букмекер отводит семь суток. В течение недели фрибет нужно задействовать в пари на любое событие с коэффициентом от 1.01. Если пари сыграет, чистый выигрыш - ваш.
После выполнения всех вышеуказанных условий фрибет можно вывести с бонусного счета на основной.
И, наконец, самая мощная акция Марафона - конкурс для болельщиков с возможностью выиграть до полумиллиона рублей.
Каждая ставка на 500 рублей предполагает один купон. Ставишь тысячу на предложенный матч - получаешь два купона и т. д. Все купоны отражаются в личном кабинете пользователя. 11 правильных ответов откроют доступ к главному призу акции - фрибету на 500 000 рублей. 10 угаданных исходов принесут беттору 25 000 рублей в виде фрибетов.
Отыгрывать фрибет Марафон, полученный в результате этой акции, не требуется.
Бонусные средства можно забрать сразу после их начисления.
Бонусы Марафон представляют собой не только фрибеты для новых и постоянных клиентов компании. В акционном меню букмекера достаточно и других интересных опций - таких, как досрочная выплата, авансовое пари, страховка на экспресс и так далее. Все актуальные предложения такого рода, приведены в таблице ниже.
|Название бонуса
|Описание
|Чемпионский марафон экспрессов
|Участие в розыгрыше призового фонда 210 000 ₽
|Турнир новичков
|Розыгрыш 135 000 ₽
|Большие призы с картой ЦУПИС
|Розыгрыш 100 000 ₽
|Безголевой бонус
|Фрибет на сумму пари при счете 0:0
|Досрочная выплата
|Возможность зафиксировать выигрыш в моменте
|Редактировать пари
|Возможность менять исход, сумму пари по ходу события
|Антиэкспресс
|Страховка комбинированного пари
|Авансовое пари
|Возможность заключать пари при нулевом балансе
|Программа лояльности
|Бонусная программа для постоянных клиентов
Акция для любителей комбинированных ставок с призовым фондом 210 000 рублей.
Участие в этой акции доступно как новым, так и постоянным клиентам. Чтобы включиться в гонку за 50 тысячами (максимально возможный выигрыш), нужно заключать пари типа «экспресс». Минимальное количество событий в купоне - три, сумма ставки - от 10 рублей, коэффициент - от 3.00.
Награды в виде фрибетов от 1 000 до 50 000 рублей полагаются 30 первым участникам гонки. Срок действия фрибета составляет 7 дней с момента зачисления.
Если ваше пари с применением фрибета окажется успешным, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала пари. Его тут же можно «обналичить».
Суть этой акции Марафона вытекает из его названия. Турнир рассчитан на новичков, зарегистрированных на сайте БК не ранее, чем за две недели до старта в розыгрыше. На кону - 135 000 рублей.
Основное и главное условие для участия в акции - регистрация на ресурсах Марафона с промокодом NEW24, пополнение игрового счета и заключение пари.
За каждое совершенное пари минимум на 100 рублей игроку начисляется одно премиальное очко. Учитываются любые предматчевые или live-пари. Квалифицирующим является коэффициент от 1.01 для одиночных пари, итоговый коэффициент от 1.01 в «экспрессах», «двойниках», «тройниках» и коэффициент от 1.01 для каждого из пари в купоне мультипари. Баллы суммируются. Задача беттора - попасть в топ-30 по итогам акции. Максимально возможный выигрыш здесь составляет 50 000 рублей.
Если ставка с применением фрибета сыграла, клиент получит чистый выигрыш на бонусный счет.
«Марафон» вернет до 1500 рублей фрибетом за ставки на матчи, которые завершились нулевой ничьей.
Акция доступна для клиентов, которые в каталоге выбрали «Безголевой бонус». После подтверждения участия необходимо в течение 24 часов заключить пари на точный счёт (включая исход «Любой другой счет»), но кроме варианта «0:0».
Если матч завершится со счетом 0:0, личный кабинет пополнится фрибетом на сумму заключенного пари (но не более 1500 рублей). В число квалифицирующих для данной акции не относятся отменённые, возвращенные и досрочно рассчитанные ставки. Бесплатный бонус выдается за первые пять пари, подходящих под условия программы. Срок действия фрибетов составляет 7 дней.
Выигрыш, рассчитанный по результатам фрибета, зачисляется на игровой счет за вычетом суммы фрибета. После этого бонус можно конвертировать в реальные денежные средства.
Эта опция Марафона позволяет зафиксировать прибыль по ходу события, обезопасив себя от неожиданностей последних минут, и тем самым поберечь нервные клетки.
Услуга доступна не на всех пари. Для ее активации во вкладке открытых пари должна отображаться шестеренка рядом с кнопкой «Досрочная выплата».
Беттор может задать верхнее или нижнее значение по коэффициентам для матча. Если по ходу события оно будет достигнуто в лайве, произойдет досрочная выплата пари.
Сумма досрочной выплаты зачисляется на игровой счет и сразу становится доступной для вывода.
«Марафон» предлагает своим пользователям возможность редактировать уже сделанные ставки. Эта акция актуальна для открытых пари с активной опцией «Досрочная выплата».
Это предложение подразумевает несколько опций редактирования:
При редактировании ставки коэффициент будет наверняка отличаться в меньшую сторону от изначального, но зато выигранные средства можно сразу вывести со счета. Либо пустить на новые пари.
Интересное предложение для любителей «паровозов». Букмекер дает возможность застраховать ставку от одного неверного прогноза.
Ваш экспресс должен состоять как минимум из пяти событий с коэффициентом каждого не ниже 1.50. Если не сыграет одно событие, на счет поступит бонус в размере этого пари, но не более 1 500 рублей. В акции не участвуют экспрессы, в которых один или несколько исходов рассчитаны возвратом либо отменой события. Полученный фрибет действует действует семь дней. Данное предложение букмекера распространяется только на первые 10 экспрессов-пари.
Дополнительные условия по отыгрышу бонуса отсутствуют.
Уникальное для российского рынка предложение Марафона предполагает авансовое пари.
Ставки при нулевом балансе доступны в разделе «Мой счет», напротив надписи «Использованный аванс» и при наличии у вас не рассчитанных ставок.
Услуга доступна только в отношении лайв-ставок и на события, которые состоятся в ближайшие двое суток.
В случае успешной ставки клиенту полагается чистый выигрыш за вычетом суммы авансовых средств.
Как и у всякой солидной букмекерской конторы, у Марафона существует программа лояльности для постоянных клиентов. Здесь широта и разнообразие привилегий напрямую зависит от активности и стажа игры беттора
В общую копилку баллов идут все ставки от 5 рублей с коэффициентом от 1.30. Больше пари - больше бонусных очков.
Программа лояльности Марафона предполагает различные приятности для постоянных клиентов - такие, как фрибеты, кэшбэк, страховка ставки и прочие полезные опции.
«Марафон» выгодно отличается от менее клиентоориентированных компаний тем, что старается не только привлекать новых клиентов, но и не забывать своих старых друзей. Для завсегдатаев конторы действует сразу несколько постоянных акций, не говоря уже о временных, приуроченных к конкретным событиям.
В частности, компания предлагает фрибеты размером до 50 тысяч рублей за ставки на спорт, разыгрывает суперприз до полумиллиона рублей. Кроме того, фрибет Марафон бет можно получить в качестве кэшбэка либо в рамках акции «Скучный счет». Букмекер вернет сумму ставки, если ваши команды сгоняли унылую «нулевку».
Разобраться в многообразии акционных предложений Марафона вам поможет таблица ниже:
|Вид фрибета
|Наличие
|При регистрации
|✅ Есть
|Постоянным клиентам
|✅ Есть
|Бездепозитные
|❌ Нет
|Возврат | Страховка
|✅ Есть
|При регистрации в приложении
|✅ Есть
|За пополнение счета
|✅ Есть
|Промокоды
|✅ Есть
|Подарок на день рождения
|❌ Нет
|Авансовое пари
|✅ Есть
|Акция «Приведи друга»
|❌ Нет
|Программа лояльности
|✅ Есть
Программа лояльности МарафонБет подразумевает привилегии для разных категорий бетторов. Постоянным клиентам компании доступны практически все те же бонусы, что и новичкам. Исключение составляют только фрибеты за регистрацию и первое пополнение игрового счета. Все остальные бонусы Марафон рассчитаны на самый широкий круг пользователей. Например, страховка экспресса наверняка заинтересует любителей комбинированных ставок, а программа лояльности с уровнями и доступом к дополнительным поощрениям - состоятельных, активных клиентов.
Уже сам по себе подзаголовок намекает на алгоритм действий для получения бонуса от Марафона. Прежде всего следует зарегистрироваться в системе. Сейчас покажем, как это сделать при помощи мобильного приложения.
Регистрация в БК «Марафонбет» осуществляется на официальном сайте или в мобильном приложении. Процедура несложная:
1. Скачайте и установите софт БК с официального сайта Марафона (marathonbet.ru). на своем мобильном устройстве.
2. После открытия приложения пройдите регистрацию. Для этого понадобится ввести корректный номер телефона, дату рождения (регистрация доступна только лицам, достигшим 18-летия), e-mail и пароль.
3. Кликните на баннер «Бонус до 25 000 ₽ за первое пополнение».
4. Завершите регистрацию и пополните игровой счет на сумму желаемого бонуса (не менее 500 рублей).
5. В течение двух недель после начисления бонуса заключайте лайв-ставки с коэффициентом не ниже 1.50.
Бонусы Марафон, как и любой другой конторы, следует использовать в соответствии с установленными букмекерами правилами. Перевести средства с бонусного счета на игровой без отыгрыша невозможно. Поэтому важно внимательно читать условия каждой конкретной акции. По базовому бонусу Марафона - приветственному фрибету до 25 000 рублей - существуют следующие условия:
Дополнительных ограничений по видам спорта нет.
Все фрибеты подлежат отыгрышу, и это касается не только Марафона, но и остальных легальных букмекерских компаний. Без дополнительных манипуляций можно получить прибыль в рамках акций с кэшбэком. В настоящее время в линейке Марафонбет таких предложений нет.
Для вывода средств со счета в БК существуют различные платежные системы и инструмента. Все доступные способы представлены в личном кабинете игрока:
|Тип
|Минимум
|Максимум
|Комиссия %
|Время вывода
|VISA
|860 ₽ руб.
|∞
|0%
|1-2 дня
|MasterCard
|860 ₽ руб.
|∞
|0%
|1-2 дня
|QIWI WALLET
|430 ₽ руб.
|∞
|0%
|1-2 дня
|Яндекс Деньги
|430 ₽ руб.
|∞
|0%
|1-2 дня
|МИР
|860 ₽ руб.
|∞
|0%
|1-2 дня
|МТС
|430 ₽ руб.
|∞
|0%
|1-2 дня
|Билайн
|430 ₽ руб.
|∞
|0%
|1-2 дня
|Мегафон
|430 ₽ руб.
|∞
|0%
|1-2 дня
|TELE2
|430 ₽ руб.
|∞
|0%
|1-2 дня
|БК
|Марафон
|Winline
|PARI
|FONBET
|Лига ставок
|Место в рейтинге
|7
|2
|1
|4
|5
|Особенности
|До 25 000 за первый депозит
|Фрибет 3 000 за регистрацию
|До 25 000 за первый депозит
|До 15 000 за депозит
|4 444 за пополнение счета
Если на ваш бонусный счет не упала бесплатная ставка, причина может крыться в следующем:
Прежде чем жаловаться в службу поддержки, внимательно перечитайте условия акции. Если же уверены, что были лишены фрибета безосновательно, свяжитесь с оператором Марафона через чат на сайте или телеграм-бота (выбрать удобный вам способ связи можно в правом нижнем углу официального сайта).
Чтобы рассчитывать на бонусы БК Марафон, нужно придерживаться правил, универсальных для всех легальных букмекерских компаний РФ.
Если компаний будет выявлено нарушения любого из вышеперечисленных правил, это грозит беттору блокировкой аккаунта и аннулированием бонуса.
Прежде чем запустить механизм получения того или иного бонуса, внимательно изучите условия акции, и конкретно следующие пункты:
Мы промониторили отзывы клиентов о БК Марафон на авторитетном беттинговом портале «Рейтинг Букмекеров». Для полноты картины выбрали несколько противоположных мнений.
Павел Прилучный:
«Удобный интерфейс, много событий и исходов, мгновенные выплаты».
Герман Туманов:
«Ввод и вывод беспроблемный, линия широкая что лайф, что прематч. Коэффициенты не как 15 лет назад: 1,95 на 1,95 уже не бывает. В целом на уверенную четверку кэфы, но добавить бы кэфы и уменьшить бонусную политику в ноль - было бы лучше (соответственно и уменьшилась бы маржа)».
Михаил Захаров:
«Закрыл игровой счет и БК попросила оставить отзыв. Играл время от времени на протяжении примерно двух лет. Проигрывал, выигрывал и так циклично, находился в минусах ближе к 0. Все нравилось в конторе от интерфейса до скорости выплат. Неделю назад примерно завел 5 т. р., хотел поставить на событие, а тут раз и лимит ставки 21 рубль, и так на любое событие любого вида спорта. Делаю запрос на вывод 5 т. р., а мне в ответ: необходим отыгрыш суммы, от ответа на вопрос в службу поддержки «Как отыгрывать 5 т. р. при лимите 21 рубль?» служба уклонилась. Поэтому решил закрыть счет, раз не дают играть. Остатки вывел при закрытии счета. И тут же пишут: "Мы сожалеем о том, что предоставленные нами услуги не удовлетворили Вашим требованиям. Мы были рады видеть Вас в числе клиентов БК «Марафон» и благодарим Вас за проявленный к нам интерес». И я вот не понимаю, в чем причина урезки лимитов, если вы были рады меня видеть. Как минимум странное отношение к клиенту. Понимаю, что это дежурные фразы. А мне действительно было приятно с вами играть. Спасибо за проведенное время, БК Марафон! Кроме этой непонятной ситуации ничего плохого сказать не могу».
Бонусную программу БК Марафон можно классифицировать как одну из самых богатых на рынке с точки зрения количества и разнообразия постоянных и сезонных акций. Предложения по вкусу тут найдут и новички, делающие первые шаги в беттинге, и VIP-клиенты, проворачивающие на ставках миллионы.
У Марафона достойный размер приветственного бонуса - до 25 000 рублей. Есть масса полезных фишек вроде пари при нулевом балансе, страховки и редактирования ставок. Для полноты картины пока не хватает только бездепозитного фрибета. Но акционный ассортимент компании постоянно обновляется, так что и такое предложение у нее, возможно, вскоре появится.
Наш главный совет неопытным бетторам: если вы все-таки решитесь испытать удачу в ставках на спорт, относитесь к этому как к развлечению, а не способу заработка. Трезво оценивайте свои силы и финансовые возможности.
Марафон фрибет за регистрацию для новых игроков в этом сезоне достигает размера 25 000 рублей фрибетом.
Подобная неприятность возможна в нескольких случаях: срок действия акции истек, ошибка при заполнении личных данных при регистрации, недостаточный размер первого депозита (в Марафоне он должен быть не менее 500 рублей).
В этом году таких подарков именинникам не предусмотрено, но есть другие интересные предложения. Со всеми актуальными акциями Марафона вы можете ознакомиться на этой странице.
Последовательность действий тут стандартная для большинства приветственных бонусов: регистрация на сайте или в приложении, верификация аккаунта, пополнение игрового счета на минимальную сумму (в данном случае - 500 рублей).
ПОЛУЧИТЬ МАРАФОН ФРИБЕТ ДО 25000 РУБЛЕЙ
В настоящее время такой опции в Марафоне не предусмотрено.
Нет, такого бонуса Марафон среди актуальных предложений нет. Возможно, появится в будущем.
Размер приветственного бонуса в Марафон равен сумме первого пополнения депозита, но не превышает 25 000 рублей. Соответственно, если вас интересует фрибет 1000, внесите на счет аналогичную сумму.
Информация о всех бонусах Марафон хранится в личном кабинете беттора на официальном сайте конторы.
БК Марафон входит в число старейших и популярнейших беттинговых компаний. Она была основана еще в конце прошлого века. Важно понимать, что российский Марафон юридически не связан с международной компанией Marathonbet. В независимом рейтинге лучших легальных букмекеров России контора неизменно занимает одну из ведущих позиций. В разные годы Марафон сотрудничал с футбольными клубами «Ротор», «Реал» Мадрид и «Ленинградец».
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