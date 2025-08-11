Ведомости
11 августа 13:11ГлавнаяБонусы
БК МарафонФрибеты за депозит

Марафон экспрессов от БК Марафон: фрибеты до 30 000 рублей за победные ставки

30000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Делайте экспрессы и войдите в число победителей!

Букмекер «Марафон» объявил о старте нового соревнования, созданного специально для поклонников экспресс-ставок. В рамках турнира «Марафон экспрессов» участникам предлагают побороться за общий призовой фонд 500 000 рублей. Самые активные и удачливые игроки получат фрибеты номиналом до 30 000 рублей, призы гарантированы для 500 лучших пользователей.

Как получить бонус БК Марафон до 30 000 рублей в рамках акции Марафон экспрессов

Свернуть

Пройдите несложную последовательность действий и участвуйте в акции:

1. Создайте аккаунт на платформе «Марафон», если вы еще не зарегистрированы.

image not found

2. Перейдите на страницу турнира «Марафон экспрессов» и активируйте участие кликом кнопки.

3. Делайте экспрессы на спортивные события с минимальным коэффициентом 2.00 и суммой от 100 рублей.

За каждое успешное пари игрок получает очки: 1 балл соответствует 100 рублям суммы ставки. К примеру, если ставка на сумму 400 рублей сыграла успешно, участник заработает 4 очка. 

Общий призовой фонд турнира составляет 500 000 рублей. Он будет разделен между 500 игроками с наибольшим количеством очков.

Место

Фрибет

1

30 000 ₽

2

25 000 ₽

3

20 000 ₽

4

15 000 ₽

5

10 000 ₽

6

9000 ₽

7

8000 ₽

8

7000 ₽

9

6000 ₽

10

5000 ₽

11-20

4000 ₽

21-35

3000 ₽

36-50

2000 ₽

51-100

1000 ₽

101-200

750 ₽

201-400

500 ₽

401-500

250 ₽

Как отыграть бонус Марафона до 30 000 рублей за победные экспрессы

Свернуть

Игрокам предоставляется 7 дней для использования фрибета. Его можно применить на одиночные пари с лимитом коэффициента до 4.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Марафона

Свернуть

Ниже приведена таблица с основными условиями акции.

Максимальный размер бонуса

30 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

14.08.2025 (23:59 МСК)

Если события отменят и коэффициент упадет ниже 2.00 либо расчет по ним будет позже 23:59 МСК 14.08.2025, ставка не учитывается в акции.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Предложение рассчитано на всех клиентов БК «Марафон»➖ Очки начисляются только за победные пари
➕ Бонусы получат сразу 500 игроков 

Заключение

Свернуть

«Марафон экспрессов» открывает широкие возможности для тех, кто любит «паровозики» и готов проявить активность. Прозрачная система начисления очков мотивирует делать ставки с умом и наращивать результат, а щедрый призовой фонд стимулирует бороться за места в топе. Такой формат поддерживает азарт и вовлеченность на протяжении всего розыгрыша.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
