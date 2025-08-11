Марафон экспрессов от БК Марафон: фрибеты до 30 000 рублей за победные ставки

Пройдите несложную последовательность действий и участвуйте в акции:

1. Создайте аккаунт на платформе «Марафон», если вы еще не зарегистрированы.

2. Перейдите на страницу турнира «Марафон экспрессов» и активируйте участие кликом кнопки.

3. Делайте экспрессы на спортивные события с минимальным коэффициентом 2.00 и суммой от 100 рублей.

За каждое успешное пари игрок получает очки: 1 балл соответствует 100 рублям суммы ставки. К примеру, если ставка на сумму 400 рублей сыграла успешно, участник заработает 4 очка.

Общий призовой фонд турнира составляет 500 000 рублей. Он будет разделен между 500 игроками с наибольшим количеством очков.