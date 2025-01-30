Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит

Партнерский проект
Чтобы активировать промокод, необходимо:
1. Зайти на сайт или в мобильное приложение БК «Мелбет».
2. Запустить процесс регистрации.
3. Указать личные данные и придумать пароль.
4. В поле «Промокод» ввести VED25.
5. Подтвердить совершеннолетие, согласие с правилами азартных игр и офертой Единого ЦУПИС.
6. Ввести код из СМС.
7. Подтвердить личность удобным способом.
8. Пополнить счет на сумму от 1000 рублей.
После выполнения условий бонус в размере 100% от депозита до 25 000 рублей поступит на счет.
Ставить средства нужно с основного баланса. Учитываются пари типа «экспресс» от 3 событий с минимальным кэфом 1.60 каждое. Общая сумма ставок должна в 25 раз превышать номинал бонуса. Срок отыгрыша — 5 дней.
Для вывода денег со счета достаточно:
БК «Мелбет» предлагает широкий ассортимент платежных онлайн-инструментов: перевод на карту, банковский счет, Система быстрых платежей, кошелек ЦУПИС.
Для наглядности мы объединили основные условия акции «Мелбет» в одной таблице.
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
«Экспресс»
Минимальный коэффициент
1.60
Размер отыгрыша
х25
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок действия акции
31.12.2026 (23:59 МСК)
При отыгрыше в зачет идут ставки на следующие дисциплины:
Категорически запрещено ставить бонусные деньги. Если такие пари обнаружат, то бонус могут аннулировать. Акция доступна исключительно для совершеннолетних.
Это щедрое эксклюзивное предложение букмекера. Стандартные 100% за депозит, но уж очень большой вейджер. Отыграть 25 раз сумму депозита за 5 дней под силу лишь избранным. При этом ставить нужно только «экспрессы».
С другой стороны, такие условия связаны с щедрым призом. Все-таки 25 000 рублей БК предлагают далеко не всегда.
Заминка с получением приветственного бонуса «Мелбет» может возникнуть по разным причинам:
Если возникли проблемы с получением бонуса, лучше обратиться в службу поддержки.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Крупный размер бонуса
|➖ Доступен только для новых игроков
|➕ Прозрачные условия
|➖ Непростые условия отыгрыша
Специально для читателей нашего проекта мы подобрали другие выгодные предложения.
«Мелбет» выставил один из самых крупных бонусов за депозит среди легальных БК. Условия отыгрыша с вейджером х25 подойдут далеко не всем, но и 25 000 рублей букмекеры предлагают не каждый день. Пользователь должен внимательно изучить правила акции, чтобы принять, стоит ли ему принимать в ней участие.
Партнерский проект