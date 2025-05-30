VIP-День Рождения от БК Мелбет: фрибеты до 100 000 рублей

Партнерский проект
БК Melbet запускает уникальную инициативу, которая посвящена празднованию дней рождения своих VIP-игроков. Каждый именинник получает шанс воспользоваться фрибетом до 100 000 рублей. Акция продлится до 31 марта 2026 года.
Выполните указанные шаги, чтобы присоединиться к предложению.
1. Зарегистрируйтесь на официальном сайте или в мобильном приложении Melbet (для новых пользователей) либо войдите в личный кабинет.
2. Пройдите обязательную верификацию личности.
3. Убедитесь, что дата рождения указана в профиле корректно.
4. Выполняйте условия программы лояльности, чтобы получить VIP-статус.
5. Дождитесь дня рождения. При наличии VIP-статуса фрибет будет начислен автоматически.
Фрибет попадает на бонусный счет игрока в течение 7 дней после даты его рождения. Размер бонуса определяется уровнем текущего VIP-статуса и зависит в том числе от объема ставок за предыдущий месяц. Подробные условия для получения каждого фрибета представлены в специальной таблице.
VIP-статус
Сумма фрибета
XS
5000 ₽
S
15 000 ₽
M
25 000 ₽
L
50 000 ₽
XL
100 000 ₽
Фрибет необходимо использовать в течение 7 дней с момента его начисления, заключив 1 пари на полную сумму. Учитываются только ставки типа ординар или экспресс. Каждый исход должен иметь коэффициент не ниже 1.10, а общий кэф пари не может превышать 3.50.
Чтобы получить выигрыш, соблюдайте эту последовательность действий:
После оформления заявки остается подождать, пока деньги поступят на карту.
Таблица содержит основные детали акции.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
7 дней
Срок окончания акции
31.03.2026 (23:59 МСК)
Условия, при которых пари не участвуют в акции:
Получать поздравления с днем рождения всегда приятно, но гораздо приятнее, когда приходит хороший подарок от букмекера. Лучшие компании высоко ценят своих VIP-ов, предлагают им получить дополнительные бонусы.
В сегменте премиальных предложений Melbet выделяется среди конкурентов. Фрибеты БК для VIP-клиентов по объему и условиям отыгрыша одни из наиболее привлекательных на рынке. Игроки, которые регулярно делают крупные ставки, получают на свои именины действительно щедрый подарок.
Конечно, не каждый сможет дойти до VIP-уровня, так как для этого требуется серьезная активность. Но если вам удалось получить этот статус, обязательно воспользуйтесь всеми плюшками, которые предоставляет Melbet.
Распространенные трудности, связанные с участием в программе лояльности.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Впечатляющие фрибеты на сумму до 100 000 рублей
|➖ Наличие ВИП-статуса является обязательным условием участия в акции
|➕ Все зарегистрированные игроки имеют право участвовать в акции
В качестве альтернативы можно обратить внимание на акции в других букмекерских конторах.
Все клиенты с VIP-статусом получают фрибет автоматически. Многие первоначально могут даже не подозревать, что им достанется такой приз. Это делает подарок особенно приятным и неожиданным. Компания «Мелбет» прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить комфорт и поощрить своих самых лояльных клиентов.
Партнерский проект