Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний
30 мая 9:53ГлавнаяБонусы
БК МелбетАкции

VIP-День Рождения от БК Мелбет: фрибеты до 100 000 рублей

100000 ₽
Бонус
305 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.1
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Королевский подарок именинникам!

БК Melbet запускает уникальную инициативу, которая посвящена празднованию дней рождения своих VIP-игроков. Каждый именинник получает шанс воспользоваться фрибетом до 100 000 рублей. Акция продлится до 31 марта 2026 года.

Как получить VIP-бонус от БК Мелбет до 100 000 рублей

Свернуть

Выполните указанные шаги, чтобы присоединиться к предложению.

1. Зарегистрируйтесь на официальном сайте или в мобильном приложении Melbet (для новых пользователей) либо войдите в личный кабинет.

image not found

2. Пройдите обязательную верификацию личности.

3. Убедитесь, что дата рождения указана в профиле корректно.

4. Выполняйте условия программы лояльности, чтобы получить VIP-статус.

5. Дождитесь дня рождения. При наличии VIP-статуса фрибет будет начислен автоматически.

Фрибет попадает на бонусный счет игрока в течение 7 дней после даты его рождения. Размер бонуса определяется уровнем текущего VIP-статуса и зависит в том числе от объема ставок за предыдущий месяц. Подробные условия для получения каждого фрибета представлены в специальной таблице.

VIP-статус

Сумма фрибета

XS

5000 ₽

S

15 000 ₽

M

25 000 ₽

L

50 000 ₽

XL

100 000 ₽

Как отыграть VIP-бонус от Мелбет до 100 000 рублей

Свернуть

Фрибет необходимо использовать в течение 7 дней с момента его начисления, заключив 1 пари на полную сумму. Учитываются только ставки типа ординар или экспресс. Каждый исход должен иметь коэффициент не ниже 1.10, а общий кэф пари не может превышать 3.50.

Как вывести средства после отыгрыша VIP-бонуса в Мелбет

Свернуть

Чтобы получить выигрыш, соблюдайте эту последовательность действий:

  1. Войдите в личный кабинет на сайте Melbet.
  2. Перейдите в раздел «Выплата».
  3. Выберите подходящую платежную систему.
  4. Введите сумму для вывода.
  5. Нажмите кнопку «Выплата».

После оформления заявки остается подождать, пока деньги поступят на карту.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании VIP-бонуса БК Мелбет

Свернуть

Таблица содержит основные детали акции.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша

7 дней

Срок окончания акции

31.03.2026 (23:59 МСК)

Условия, при которых пари не участвуют в акции:

  • Коэффициент любого из исходов был пересчитан до значения «1».
  • Пари отменено, аннулировано или признано недействительным.
  • Ставка застрахована игроком.

Личный опыт эксперта при использовании VIP-бонуса от Мелбет

Свернуть

Получать поздравления с днем рождения всегда приятно, но гораздо приятнее, когда приходит хороший подарок от букмекера. Лучшие компании высоко ценят своих VIP-ов, предлагают им получить дополнительные бонусы.

В сегменте премиальных предложений Melbet выделяется среди конкурентов. Фрибеты БК для VIP-клиентов по объему и условиям отыгрыша одни из наиболее привлекательных на рынке. Игроки, которые регулярно делают крупные ставки, получают на свои именины действительно щедрый подарок.

Конечно, не каждый сможет дойти до VIP-уровня, так как для этого требуется серьезная активность. Но если вам удалось получить этот статус, обязательно воспользуйтесь всеми плюшками, которые предоставляет Melbet.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Мелбет

Свернуть

Распространенные трудности, связанные с участием в программе лояльности.

  • Неполное понимание условий и правил участия, что приводит к ошибкам при выполнении требований.
  • Трудности с накоплением необходимого объема ставок для получения VIP-статуса или бонусов.
  • Ограниченные сроки использования фрибетов.
  • Технические неполадки или задержки при начислении бонусов и статусов.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Впечатляющие фрибеты на сумму до 100 000 рублей➖ Наличие ВИП-статуса является обязательным условием участия в акции
➕ Все зарегистрированные игроки имеют право участвовать в акции 

Сравнение бонуса VIP-День Рождения Мелбет с бонусами других БК

Свернуть

В качестве альтернативы можно обратить внимание на акции в других букмекерских конторах.

Условия

Фонбет

PARI

Балтбет

Название

Кешбэк для новых и действующих игроков

Кешбэк для новых и действующих игроков

Бонусная система

Максимальный размер бонуса

20%

30%

250 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.40

Срок отыгрыша

30 дней

Бессрочно

Минимальный депозит

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Все клиенты с VIP-статусом получают фрибет автоматически. Многие первоначально могут даже не подозревать, что им достанется такой приз. Это делает подарок особенно приятным и неожиданным. Компания «Мелбет» прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить комфорт и поощрить своих самых лояльных клиентов.

Валентин Васильев

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Ролан Гарросhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_akcii_e027c20385.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 150 000 ₽
Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Ролан Гаррос
Получить бонусПодробнее
bonus timer9 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer246 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer246 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer580 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer215 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer215 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer215 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer215 дней 8 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer215 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных