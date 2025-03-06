Актуальные фрибеты, бонусы и промокоды БК Бетсити в 2024 году

Партнерский проект
Промо-предложения букмекера – это отличная возможность для новичка познакомиться с конторой, а для опытного беттера – добавить «изюминку» в привычный игровой процесс. Рассказываем про бонусы «Бетсити»: какие сейчас доступны акции и как в них можно поучаствовать.
Бонус за регистрацию – это специальное предложение букмекера новым игрокам. Проще говоря – дополнительные средства на ставки. Бонусы бывают без депозита (фрибеты или бесплатные ставки) и с депозитом. У разных контор программы лояльности отличаются. А что интересного предлагает новой клиентуре «Бетсити»?
Прежде чем ринуться за бонусом, внимательно изучите правила акции. А получить бонус совсем не сложно: для этого достаточно зарегистрироваться и пройти верификацию в БК Betcity.
У «Бетсити» один из самых больших приветственных бонусов среди легальных БК – до 10 тысяч рублей за пополнение счета.
Бездепозитный бонус за регистрацию у этого букмекера тоже имеется – 1500 рублей в виде трех фрибетов по 500 рублей. Все, что нужно для его начисления, – скачать мобильное приложение БК «Бетсити» и зарегистрироваться в нем с промокодом NEW3. У букмекера существуют ещё много других промокодов.
|Бонус
|Описание
|10000 ₽ новым игрокам
|Фрибет 50% от суммы первого депозита, но не более 10000 рублей
|В 3 раза больше
|3 бонуса по 500 ₽ за регистрацию в приложении
|Программа лояльности
|До 10% кэшбэка в месяц
|Дарим фрибеты
|Бесплатные ставки в соцсетях с призами
|Приветственный фрибет Бетсити
|До 200000 ₽, кэшбэк до 10% за достижение статусов
|5% на экспресс
|Бонусы за экспрессы в клубах
|Фрибеты каждую неделю
|До 2500 ₽ за ставки в клубах
|Призы
|Розыгрыш планшетов и фрибетов до 20000 ₽
|Счастливые часы
|Розыгрыш сертификатов на фрибеты до 20000 ₽
«Бетсити» предлагает бетторам одну из самых интересных программ лояльности на рынке. В ассортименте букмекера – не только акции при регистрации, но и разнообразные предложения для старых игроков, включая ценные призы. Помимо срочных, действуют несколько постоянных акционных предложений.
Если по-простому, то бонусный счет – это место, где хранятся бонусные средства/баллы игрока.
Размер приветственного бонуса за регистрацию в «Бетсити» составляет до 10 тысяч рублей. Бездепозитный фрибет – 1500 рублей.
Обо всех актуальных бонусах букмекер информирует на официальном сайте и в социальных сетях Betcity.
Полный список акций букмекера доступен в разделе «Промо» на официальном сайте конторы, а также на обновляемой странице «Рейтинга Букмекеров».
Бонусы активируются, как только беттор пополнит депозит. В то же время бездепозитные фрибеты доступны уже после прохождения регистрации и верификации в мобильном приложении «Бетсити».
Как скачать приложение БК «Бетсити» на Андроид бесплатно – подробная инструкция по установке
Возможно, срок проведения акции истек. Обычно букмекеры устанавливают временные рамки для использования фрибетов. Бессрочных бонусов это не касается. Также welcome фрибет не положен постоянным клиентам – даже если они не воспользовались этим предложением ранее.
Постоянным клиентам букмекер предлагает программу лояльности «Бетсити». В зависимости от статуса, беттор может получать ежемесячно от 1 до 10% кэшбэка от суммы проигранных пари в виде фрибетов. Все подробности – на сайте букмекера.
Да, новому пользователю не обязательно сразу пополнять игровой счет. Можно сделать пробный прогноз на фрибет «Бетсити» (то есть, на средства букмекера), а после – сыграть на свои деньги в рамках какой-нибудь другой акции.
Все бонусы нужно отыгрывать согласно условиям букмекерской конторы. Снять деньги без отыгрыша – невозможно.
«Бетсити» дает новым игрокам до 10 тысяч рублей в виде фрибетов. Чтобы их получить, нужно зарегистрироваться в БК, пополнить счет и заключить пари на сумму, в шесть раз превышающую размер депозита. Коэффициент ставок при этом должен быть не менее 1,8.
Бонусные средства станут доступными для вывода после выполнения условий букмекера по их отыгрышу.
Партнерский проект