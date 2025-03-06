Актуальные фрибеты, бонусы и промокоды БК Бетсити в 2024 году

Что такое бонусный счет?

Если по-простому, то бонусный счет – это место, где хранятся бонусные средства/баллы игрока.

Сколько бонусов дают в БК?

Размер приветственного бонуса за регистрацию в «Бетсити» составляет до 10 тысяч рублей. Бездепозитный фрибет – 1500 рублей.

Где найти актуальные бонусы?

Обо всех актуальных бонусах букмекер информирует на официальном сайте и в социальных сетях Betcity.

Где можно посмотреть полный список акций?

Полный список акций букмекера доступен в разделе «Промо» на официальном сайте конторы, а также на обновляемой странице «Рейтинга Букмекеров».

Как быстро зачисляются бонусы?

Бонусы активируются, как только беттор пополнит депозит. В то же время бездепозитные фрибеты доступны уже после прохождения регистрации и верификации в мобильном приложении «Бетсити».

Как скачать приложение БК «Бетсити» на Андроид бесплатно – подробная инструкция по установке

Почему бонус может не работать?

Возможно, срок проведения акции истек. Обычно букмекеры устанавливают временные рамки для использования фрибетов. Бессрочных бонусов это не касается. Также welcome фрибет не положен постоянным клиентам – даже если они не воспользовались этим предложением ранее.

Как накопить бонусы?

Постоянным клиентам букмекер предлагает программу лояльности «Бетсити». В зависимости от статуса, беттор может получать ежемесячно от 1 до 10% кэшбэка от суммы проигранных пари в виде фрибетов. Все подробности – на сайте букмекера.

Можно ли получить несколько бонусов за один раз?

Да, новому пользователю не обязательно сразу пополнять игровой счет. Можно сделать пробный прогноз на фрибет «Бетсити» (то есть, на средства букмекера), а после – сыграть на свои деньги в рамках какой-нибудь другой акции.

Как использовать бонус, на что его можно потратить?

Все бонусы нужно отыгрывать согласно условиям букмекерской конторы. Снять деньги без отыгрыша – невозможно.

Как отыграть бонусные средства?

«Бетсити» дает новым игрокам до 10 тысяч рублей в виде фрибетов. Чтобы их получить, нужно зарегистрироваться в БК, пополнить счет и заключить пари на сумму, в шесть раз превышающую размер депозита. Коэффициент ставок при этом должен быть не менее 1,8.

Как выводить бонусы?

Бонусные средства станут доступными для вывода после выполнения условий букмекера по их отыгрышу.