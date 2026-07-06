Фрибет БК БЕТСИТИ для новичков: до 2000 рублей за первую ставку и депозит

Партнерский проект
При регистрации в «БЕТСИТИ» с промокодом SMART вы подключаетесь к приветственному бонусу БК с возможностью получить фрибет до 2000 рублей. Для участия нужно сделать первую ставку с коэффициентом от 1.70.
Условия действий максимально просты. Новичкам следует:
Введенный промокод активен 10 суток. За это время беттору нужно совершить квалификационную ставку по условиям конторы. При опозданиях код аннулируется.
После расчета пари и успешной проверки аккаунта фрибет зачисляется на бонусный баланс не позднее чем через 1 день. Размер выплаты соответствует ставке, но ограничен потолком в 2000 рублей.
Бонус поступает на 7 дней. Фрибет подходит для ординара или экспресса с максимальным итоговым коэффициентом купона от 3.00. При успешном исходе на счет выводится только выигрыш, сам номинал фрибета в расчет не идет.
Перейдем к подробному рассмотрению условий.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия
31.12.2026 (23:59 МСК)
Если контора уличит пользователя в нарушении правил, она аннулирует участие в акции.
Плюсы
Минусы
|➕ Простая механика участия
|➖ Фрибет нельзя заиграть на коэффициентах больше 3.00
|➕ Достаточный срок на выбор первой ставки
Гибкость в требованиях — одно из достоинств букмекерской конторы. Оператор предлагает максимально простые условия, что исключает путаницу.