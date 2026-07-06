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ГлавнаяБонусыФрибет БК БЕТСИТИ для новичков: до 2000 рублей за первую ставку и депозит
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Фрибет БК БЕТСИТИ для новичков: до 2000 рублей за первую ставку и депозит

Обновлено:
до 2000 ₽
Бонус
177 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Один из самых простых бонусов БК

Полное содержание

  • Как получить приветственный бонус до 2000 рублей в БК БЕТСИТИ
  • Как отыграть бонус БК БЕТСИТИ до 2000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей БК БЕТСИТИ
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

При регистрации в «БЕТСИТИ» с промокодом SMART вы подключаетесь к приветственному бонусу БК с возможностью получить фрибет до 2000 рублей. Для участия нужно сделать первую ставку с коэффициентом от 1.70.

Как получить приветственный бонус до 2000 рублей в БК БЕТСИТИ

Условия действий максимально просты. Новичкам следует:

  1. Пройти регистрацию на официальном сайте букмекера.
  2. Ввести код SMART— на этапе заполнения анкеты либо позже, через личный кабинет.
  3. Подтвердить личность, отправив запрошенные документы на верификацию.
  4. Сделать ставку от 1.70 по коэффициенту.

Введенный промокод активен 10 суток. За это время беттору нужно совершить квалификационную ставку по условиям конторы. При опозданиях код аннулируется.  

После расчета пари и успешной проверки аккаунта фрибет зачисляется на бонусный баланс не позднее чем через 1 день. Размер выплаты соответствует ставке, но ограничен потолком в 2000 рублей.

Как отыграть бонус БК БЕТСИТИ до 2000 рублей

Бонус поступает на 7 дней. Фрибет подходит для ординара или экспресса с максимальным итоговым коэффициентом купона от 3.00. При успешном исходе на счет выводится только выигрыш, сам номинал фрибета в расчет не идет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей БК БЕТСИТИ

Перейдем к подробному рассмотрению условий.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок действия

31.12.2026 (23:59 МСК)

Если контора уличит пользователя в нарушении правил, она аннулирует участие в акции.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Простая механика участия➖ Фрибет нельзя заиграть на коэффициентах больше 3.00
➕ Достаточный срок на выбор первой ставки 

Заключение

Гибкость в требованиях — одно из достоинств букмекерской конторы. Оператор предлагает максимально простые условия, что исключает путаницу. 

Валентин Васильев

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