Фрибет БК БЕТСИТИ для новичков: до 2000 рублей за первую ставку и депозит

Условия действий максимально просты. Новичкам следует:

Пройти регистрацию на официальном сайте букмекера. Ввести код SMART— на этапе заполнения анкеты либо позже, через личный кабинет. Подтвердить личность, отправив запрошенные документы на верификацию. Сделать ставку от 1.70 по коэффициенту.

Введенный промокод активен 10 суток. За это время беттору нужно совершить квалификационную ставку по условиям конторы. При опозданиях код аннулируется.

После расчета пари и успешной проверки аккаунта фрибет зачисляется на бонусный баланс не позднее чем через 1 день. Размер выплаты соответствует ставке, но ограничен потолком в 2000 рублей.