Франция и Аргентина — главные фавориты ЧМ-2026 перед стартом плей-офф

Испания — 8.00. «Красная Фурия» была не столь убедительна, но выиграла группу и встретится с Австрией (250.00). В 1/8 финала возможно пиренейское дерби с Португалией. Проход испанцев — 1.13, австрийцев — 6.00.

Англия — 8.00. Англичане ярко стартовали (4:2 с Хорватией), затем сыграли вничью с Ганой (0:0) и обыграли Панаму (2:0). В 1/16 их ждет ДР Конго (500.00). Проход команды Тухеля — 1.11 против 6.70 на африканцев.

Португалия — 12.00. Команда Криштиану Роналду разгромила Узбекистан (5:0), но сыграла вничью с ДР Конго и Колумбией, заняв второе место в группе. В 1/16 финала ее соперник — Хорватия (125.00), для Луки Модрича это последний турнир. Проход португальцев — 1.38 против 3.05 на «шашечных».

Бразилия — 15.00. У команды Карло Анчелотти ничья с Марокко (1:1) и победы над Гаити и Шотландией (оба — 3:0). В плей-офф — неудобная Япония (65.00), к тому же бразильцы потеряли из-за травмы Рафинью. В этой паре аналитики отдают предпочтение латиноамериканцам — 1.35 на 3.30.

Нидерланды — 17.00. «Оранжевые» ярко атаковали на групповом этапе, но не избежали проблем в обороне. Соперник в 1/16 финала — сложное Марокко (50.00), которое прогрессирует в созидании. Шансы Нидерландов — 1.63 против 2.30 у африканцев.

Германия — 20.00. «Бундестим» вышел в плей-офф после двух подряд провалов на ЧМ. В соперниках — Парагвай (500.00). Проход немцев — 1.17 против 5.30.