Франция и Аргентина — главные фавориты ЧМ-2026 перед стартом плей-офф

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Групповой этап чемпионата мира позади — стартовал плей-офф. В первом матче 1/16 финала Канада минимально обыграла ЮАР (1:0). Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы главных фаворитов турнира перед стадией на вылет.
На победу команды Дидье Дешама предлагают коэффициент 4.50. Французы уверенно выиграли группу с тремя победами и оказались в более сильной части сетки. В 1/16 финала они сыграют со Швецией (250.00), а уже в 1/8 могут встретиться с Германией. Проход французов в следующий раунд оценен в 1.12, шведов — в 6.10.
Шансы «альбиселесте» оценили в 5.00. Лионель Месси забил на групповом этапе шесть мячей, команда выиграла все три матча и получила благоприятную сетку. Соперник по 1/16 финала — Кабо-Верде (500.00). Проход аргентинцев — 1.07, островитян — 9.00.
Испания — 8.00. «Красная Фурия» была не столь убедительна, но выиграла группу и встретится с Австрией (250.00). В 1/8 финала возможно пиренейское дерби с Португалией. Проход испанцев — 1.13, австрийцев — 6.00.
Англия — 8.00. Англичане ярко стартовали (4:2 с Хорватией), затем сыграли вничью с Ганой (0:0) и обыграли Панаму (2:0). В 1/16 их ждет ДР Конго (500.00). Проход команды Тухеля — 1.11 против 6.70 на африканцев.
Португалия — 12.00. Команда Криштиану Роналду разгромила Узбекистан (5:0), но сыграла вничью с ДР Конго и Колумбией, заняв второе место в группе. В 1/16 финала ее соперник — Хорватия (125.00), для Луки Модрича это последний турнир. Проход португальцев — 1.38 против 3.05 на «шашечных».
Бразилия — 15.00. У команды Карло Анчелотти ничья с Марокко (1:1) и победы над Гаити и Шотландией (оба — 3:0). В плей-офф — неудобная Япония (65.00), к тому же бразильцы потеряли из-за травмы Рафинью. В этой паре аналитики отдают предпочтение латиноамериканцам — 1.35 на 3.30.
Нидерланды — 17.00. «Оранжевые» ярко атаковали на групповом этапе, но не избежали проблем в обороне. Соперник в 1/16 финала — сложное Марокко (50.00), которое прогрессирует в созидании. Шансы Нидерландов — 1.63 против 2.30 у африканцев.
Германия — 20.00. «Бундестим» вышел в плей-офф после двух подряд провалов на ЧМ. В соперниках — Парагвай (500.00). Проход немцев — 1.17 против 5.30.
США — 35.00. Команда Маурисио Почеттино играет в атакующий футбол. Соперник по 1/16 финала — Босния и Герцеговина (500.00). Проход американцев — 1.17, европейцев — 5.30.
Норвегия — 35.00. Скандинавы выиграли два первых матча и выставили резерв на игру с Францией. На старте плей-офф против них Кот-д'Ивуар (250.00). Проход норвежцев — 1.52 против 2.50.
Колумбия — 35.00. Команда опередила в группе Португалию, в 1/16 финала сыграет с Ганой (250.00). Проход колумбийцев — 1.23 против 4.20.
Мексика — 50.00. Хозяева набрали максимум очков в не самой сильной группе. В 1/16 финала — Эквадор (125.00), который сенсационно обыграл Германию (2:1). Проход мексиканцев — 1.55 против 2.45.
Бельгия — 50.00. Команда Руди Гарсии вышла из группы со скрипом, разгромив Новую Зеландию (5:1) в решающем матче. В 1/16 — Сенегал (125.00). Небольшое предпочтение у европейцев — 1.60 на 2.30.
Швейцария — 75.00. Соперник — Алжир (250.00). Интересно, что наставник африканцев Владимир Петкович раньше работал со сборной Швейцарии. Проход европейцев — 1.50 против 2.60.
Канада — 125.00. Третья сборная-хозяйка уже вышла в 1/8 финала, где сыграет с победителем пары Нидерланды — Марокко.
Австралия — 200.00. В 1/16 сыграет с Египтом (250.00). У африканцев под вопросом выход Мохамеда Салаха, но их считают небольшими фаворитами — 1.75 на проход против 2.10 у «Соккеруз».
В плей-офф ЧМ-2026 вышли 32 команды. Финальный матч пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.