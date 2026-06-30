Регистрация в БК Тенниси — пошаговая инструкция

Выше мы рассказали, как проходит регистрация в конторе. Процедура быстрая, игроку нужно вносить минимум информации. Однако иногда у бетторов возникают затруднения. Мы оценили самые частые проблемы и разобрали алгоритм действий для их решения.

Проблема Решение ❌ Отсутствует SMS ✔️ Проверьте ошибки в контактах.

✔️ Проверьте доступ к сети.

✔️ Выключите режимы «В полете» и «Не беспокоить».

✔️ Отключите антиспам.

✔️ Через минуту запросите новый код.

✔️ Напишите в службу поддержки. ❌ Проблемы с подтверждением личности ✔️ Проверьте анкету на ошибки.

✔️ Верифицируйте профиль другим методом.

✔️ Напишите в поддержку.

Техническая поддержка «Тенниси» отвечает через онлайн-чат, по телефону 8 800 100 21 39 и электронной почте clientsupport@tennisi.bet. Все контакты доступны даже незарегистрированным игрокам.