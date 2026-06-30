Регистрация в БК Тенниси — пошаговая инструкция

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У оператора Тенниси регистрация занимает 3 минуты. Пользователю следует:
Зарегистрироваться в БК Тенниси получится с ПК и смартфона. Далее мы разберем возможные сценарии.
Сначала расскажем, как зарегистрироваться в БК Tennisi через мобильный сайт. Для этого требуется:
1. Открыть сайт БК на телефоне.
2. Нажать на «Войти».
3. Открыть «Регистрация».
4. Пролистнуть страницу вниз до регистрационной анкеты.
5. Заполнить предложенную форму.
6. Нажать на «Продолжить».
7. Ввести код подтверждения.
В случае успеха БК перенаправит пользователя на страницу верификации. Идентификация открывает полноценный доступ к услугам букмекера: заключение ставок, внесение депозитов, получение бонусов и вывод денег.
При желании пользователи также могут зарегистрироваться в официальной букмекерской конторе через мобильное приложение. Для этого бетторам следует:
1. Установить приложение «Тенниси» на смартфон.
2. Нажать на «Войти».
3. Перейти в раздел «Регистрация».
4. Пролистнуть страницу до регистрационной анкеты.
5. Заполнить анкету: указать номер телефона, дату рождения и пароль.
6. Нажать на пустой чекбокс, потом — на «Продолжить».
7. Ввести код из SMS.
Как правило, оператор сразу высылает SMS. Если оно не поступило, через минуту код можно запросить еще раз.
Визуальное оформление веб-версии сайта немного отличается, поэтому регистрация проходит несколько быстрее:
1. Откройте сайт БК.
2. Кликните на «Регистрация».
3. Введите запрашиваемую информацию и поставьте галочку в соответствующем чекбоксе.
4. Кликните на «Продолжить».
5. Введите код из SMS.
Сразу после этого беттору предложат подтвердить личность.
Новые клиенты «Тенниси» могут получить приветственный бонус до 18 000 рублей. БК предлагает игрокам двухуровневую акцию.
Этап
Бонус
Условия начисления
1
До 6 000 ₽
25% от первого депозита
2
До 12 000 ₽
10% от совершенного за 14 дней оборота
Все фрибеты действуют 7 дней и отыгрываются ординаром или экспрессом с коэффициентами не выше 3.00.
Каждый новый пользователь «Тенниси» должен подтвердить личность. Без верификации БК не может обслуживать аккаунт игрока. Бетторам предлагается 4 способа идентификации.
Способ
Время
Когда подходит
Т-ID
До 3 минут
Если есть карта Т-Банка
Сбер-ID
До 3 минут
Если есть карта Сбера
Госуслуги
До 3 минут
Если есть подтвержденный аккаунт на Госуслугах
Форма на сайте
До 5 минут
В любых оставшихся ситуациях
«При верификации через форму на сайте вы получите частичный статус. Он имеет 2 основных ограничения: лимит до 100 000 рублей на операцию и до 200 000 в месяц».
Ставить в Tennisi могут только граждане Российской Федерации.
Выше мы рассказали, как проходит регистрация в конторе. Процедура быстрая, игроку нужно вносить минимум информации. Однако иногда у бетторов возникают затруднения. Мы оценили самые частые проблемы и разобрали алгоритм действий для их решения.
Проблема
Решение
|❌ Отсутствует SMS
|✔️ Проверьте ошибки в контактах.
✔️ Проверьте доступ к сети.
✔️ Выключите режимы «В полете» и «Не беспокоить».
✔️ Отключите антиспам.
✔️ Через минуту запросите новый код.
✔️ Напишите в службу поддержки.
|❌ Проблемы с подтверждением личности
|✔️ Проверьте анкету на ошибки.
✔️ Верифицируйте профиль другим методом.
✔️ Напишите в поддержку.
Техническая поддержка «Тенниси» отвечает через онлайн-чат, по телефону 8 800 100 21 39 и электронной почте clientsupport@tennisi.bet. Все контакты доступны даже незарегистрированным игрокам.
В БК Tennisi регистрация на веб-версии сайта немного удобнее из-за упрощенного дизайна. Кнопку для запроса анкеты там поместили в самом верху, поэтому вам не придется открывать дополнительные экраны. В любом случае процедура занимает не более 3 минут.
К недостаткам можно отнести условия приветственного бонуса. Он требует большого депозита и отыгрыша, что может оказаться не по силам многим бетторам.
Да. Оператор требует верифицировать аккаунт в обязательном порядке. Иначе пользователь не сможет играть.
Сначала нужно найти причину проблемы, потом заняться ее устранением.
Десктопный, на этой версии сайта нужно заполнять меньше экранов, поэтому указанный способ можно считать самым быстрым.
Нет. БК «Тенниси» не регистрирует пользователей через соцсети и мессенджеры.
Нет, это запрещается регламентом Tennisi.
Да. Tennisi предлагает новичкам двойной приветственный фрибет на общую сумму до 18 000 рублей.
Валентин ВасильевАвтор
В журналистике с 2007 года. Автор десятков статей по футболу, баскетболу, хоккею.
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