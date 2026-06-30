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Регистрация в БК Тенниси — пошаговая инструкция

Обновлено:
Хотите пройти регистрацию в Тенниси в течение 3 минут и забрать приветственный фрибет до 18 000 рублей? Мы дадим подробную инструкцию. Вам понадобится только номер телефона — никакой паспорт при регистрации не нужен. Дополнительно рассмотрим все самые частые ошибки новичков и способы их устранения.
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Возраст

18+

Телефон

Нужен

Паспорт

Необходим при подтверждении личности

Время

До 3 минут

Бонус

18 000 ₽

Регистрация в Тенниси за 3 минуты

У оператора Тенниси регистрация занимает 3 минуты. Пользователю следует:

  1. Перейти на любую платформу БК.
  2. Открыть анкету.
  3. Ввести запрашиваемые сведения.
  4. Ввести одноразовый пароль из СМС.

Зарегистрироваться в БК Тенниси получится с ПК и смартфона. Далее мы разберем возможные сценарии.

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Как зарегистрироваться в Тенниси с мобильного телефона

Сначала расскажем, как зарегистрироваться в БК Tennisi через мобильный сайт. Для этого требуется:

1. Открыть сайт БК на телефоне.

2. Нажать на «Войти».

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3. Открыть «Регистрация».

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4. Пролистнуть страницу вниз до регистрационной анкеты.

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5. Заполнить предложенную форму.

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6. Нажать на «Продолжить».

7. Ввести код подтверждения.

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В случае успеха БК перенаправит пользователя на страницу верификации. Идентификация открывает полноценный доступ к услугам букмекера: заключение ставок, внесение депозитов, получение бонусов и вывод денег.

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Регистрация в Тенниси через приложение Android, iOS

При желании пользователи также могут зарегистрироваться в официальной букмекерской конторе через мобильное приложение. Для этого бетторам следует:

1. Установить приложение «Тенниси» на смартфон.

2. Нажать на «Войти».

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3. Перейти в раздел «Регистрация».

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4. Пролистнуть страницу до регистрационной анкеты.

5. Заполнить анкету: указать номер телефона, дату рождения и пароль.

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6. Нажать на пустой чекбокс, потом — на «Продолжить».

7. Ввести код из SMS.

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Как правило, оператор сразу высылает SMS. Если оно не поступило, через минуту код можно запросить еще раз.

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Как зарегистрироваться в Тенниси с компьютера

Визуальное оформление веб-версии сайта немного отличается, поэтому регистрация проходит несколько быстрее:

1. Откройте сайт БК.

2. Кликните на «Регистрация».

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3. Введите запрашиваемую информацию и поставьте галочку в соответствующем чекбоксе.

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4. Кликните на «Продолжить».

5. Введите код из SMS.

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Сразу после этого беттору предложат подтвердить личность.

Бонус за регистрацию в Tennisi

Новые клиенты «Тенниси» могут получить приветственный бонус до 18 000 рублей. БК предлагает игрокам двухуровневую акцию.

Этап

Бонус

Условия начисления

1

До 6 000 ₽

25% от первого депозита

2

До 12 000 ₽

10% от совершенного за 14 дней оборота

Все фрибеты действуют 7 дней и отыгрываются ординаром или экспрессом с коэффициентами не выше 3.00.

Идентификация в Tennisi

Каждый новый пользователь «Тенниси» должен подтвердить личность. Без верификации БК не может обслуживать аккаунт игрока. Бетторам предлагается 4 способа идентификации.

Способ

Время

Когда подходит

Т-ID

До 3 минут

Если есть карта Т-Банка

Сбер-ID

До 3 минут

Если есть карта Сбера

Госуслуги

До 3 минут

Если есть подтвержденный аккаунт на Госуслугах

Форма на сайте

До 5 минут

В любых оставшихся ситуациях

«При верификации через форму на сайте вы получите частичный статус. Он имеет 2 основных ограничения: лимит до 100 000 рублей на операцию и до 200 000 в месяц».

Регистрация иностранным гражданам

Ставить в Tennisi могут только граждане Российской Федерации. 

Возможные проблемы при регистрации

Выше мы рассказали, как проходит регистрация в конторе. Процедура быстрая, игроку нужно вносить минимум информации. Однако иногда у бетторов возникают затруднения. Мы оценили самые частые проблемы и разобрали алгоритм действий для их решения.     

Проблема

Решение

❌ Отсутствует SMS✔️ Проверьте ошибки в контактах.
✔️ Проверьте доступ к сети.
✔️ Выключите режимы «В полете» и «Не беспокоить».
✔️ Отключите антиспам.
✔️ Через минуту запросите новый код.
✔️ Напишите в службу поддержки.
❌ Проблемы с подтверждением личности✔️ Проверьте анкету на ошибки.
✔️ Верифицируйте профиль другим методом.
✔️ Напишите в поддержку.

Техническая поддержка «Тенниси» отвечает через онлайн-чат, по телефону 8 800 100 21 39 и электронной почте clientsupport@tennisi.bet. Все контакты доступны даже незарегистрированным игрокам.

Заключение

В БК Tennisi регистрация на веб-версии сайта немного удобнее из-за упрощенного дизайна. Кнопку для запроса анкеты там поместили в самом верху, поэтому вам не придется открывать дополнительные экраны. В любом случае процедура занимает не более 3 минут. 

К недостаткам можно отнести условия приветственного бонуса. Он требует большого депозита и отыгрыша, что может оказаться не по силам многим бетторам. 

FAQ

Обязательно ли проходить верификацию в Тенниси? 

Да. Оператор требует верифицировать аккаунт в обязательном порядке. Иначе пользователь не сможет играть. 

Что делать, если не получилось пройти регистрацию? 

Сначала нужно найти причину проблемы, потом заняться ее устранением. 

Какой способ регистрации самый быстрый? 

Десктопный, на этой версии сайта нужно заполнять меньше экранов, поэтому указанный способ можно считать самым быстрым.

Можно ли зарегистрироваться в БК Tennisi через соцсети? 

Нет. БК «Тенниси» не регистрирует пользователей через соцсети и мессенджеры. 

Можно ли зарегистрировать несколько аккаунтов? 

Нет, это запрещается регламентом Tennisi.

Есть ли у Тенниси бонус при регистрации? 

Да. Tennisi предлагает новичкам двойной приветственный фрибет на общую сумму до 18 000 рублей.

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Валентин ВасильевАвтор

В журналистике с 2007 года. Автор десятков статей по футболу, баскетболу, хоккею.

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