Клиенты букмекеров не верят в победу Узбекистана над ДР Конго в матче ЧМ-2026

28 июня в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 сыграют сборные ДР Конго и Узбекистана. Встреча квартета K пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и начнется в 02:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов.

Букмекеры считают фаворитом африканскую сборную. На победу ДР Конго можно поставить за 1,77, что соответствует примерно 54% вероятности. Успех Узбекистана оценен котировкой 4,30 (около 22%). Ничью можно взять за 4,05 (приблизительно 24%).

Клиенты PARI больше верят в успех ДР Конго. 88% от общего оборота ставок на исход матча приходится на победу африканцев, 8% – на Узбекистан и 4% – на ничью.

Аналитики PARI предполагают, что в матче будет забито не более двух голов. Соответствующая ставка (тотал меньше 2,5) доступна по коэффициенту 1,82. Если команды пробьют ТБ 2,5, сыграет пари за 1,98. Вероятность обмена голами котируется за 1,88, противоположный вариант оценивается также. Индивидуальный тотал больше 1,5 мяча в исполнении ДР Конго можно взять за 1,93. Если Узбекистан забьет хотя бы один мяч, зайдет пари за 1,57.

Самыми вероятными авторами голов считаются конголезские нападающие Йоан Висса (2,50), Седрик Бакамбу (2,60) и Симон Банза (2,80). Если отличится лучший бомбардир в истории сборной Узбекистана Элдор Шомуродов, сыграет пари за 3,50.

Ранее сборная ДР Конго добилась ничьей с Португалией (1:1) и уступила Колумбии (0:1) – у команды есть все шансы выйти в плей-офф. На это можно поставить за 1,75. Если конголезцы станут лучшей африканской командой турнира, сыграет ставка за 25,00.

После поражений от колумбийцев (1:3) и португальцев (0:5) шансы Узбекистана на выход в плей-офф оцениваются котировкой 13,00, вероятность занять третье место в группе – 3,80. Команда Фабио Каннаваро является как аутсайдером среди оставшихся азиатских сборных (80,00 на то, что пройдет дальше остальных по турниру), так и среди всех участников ЧМ — даже проход в 1/8 финала оценен в 25,00.