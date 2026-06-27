Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяЧМ-26Клиенты букмекеров не верят в победу Узбекистана над ДР Конго в матче ЧМ-2026

Клиенты букмекеров не верят в победу Узбекистана над ДР Конго в матче ЧМ-2026

Обновлено:
Команда Фабио Каннаваро попрощается с турниром?
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

28 июня в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 сыграют сборные ДР Конго и Узбекистана. Встреча квартета K пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и начнется в 02:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов. 

Букмекеры считают фаворитом африканскую сборную. На победу ДР Конго можно поставить за 1,77, что соответствует примерно 54% вероятности. Успех Узбекистана оценен котировкой 4,30 (около 22%). Ничью можно взять за 4,05 (приблизительно 24%).

Клиенты PARI больше верят в успех ДР Конго. 88% от общего оборота ставок на исход матча приходится на победу африканцев, 8% – на Узбекистан и 4% – на ничью.

Аналитики PARI предполагают, что в матче будет забито не более двух голов. Соответствующая ставка (тотал меньше 2,5) доступна по коэффициенту 1,82. Если команды пробьют ТБ 2,5, сыграет пари за 1,98. Вероятность обмена голами котируется за 1,88, противоположный вариант оценивается также. Индивидуальный тотал больше 1,5 мяча в исполнении ДР Конго можно взять за 1,93. Если Узбекистан забьет хотя бы один мяч, зайдет пари за 1,57.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДР КОНГО – УЗБЕКИСТАН

Самыми вероятными авторами голов считаются конголезские нападающие Йоан Висса (2,50), Седрик Бакамбу (2,60) и Симон Банза (2,80). Если отличится лучший бомбардир в истории сборной Узбекистана Элдор Шомуродов, сыграет пари за 3,50.

Ранее сборная ДР Конго добилась ничьей с Португалией (1:1) и уступила Колумбии (0:1) – у команды есть все шансы выйти в плей-офф. На это можно поставить за 1,75. Если конголезцы станут лучшей африканской командой турнира, сыграет ставка за 25,00.

После поражений от колумбийцев (1:3) и португальцев (0:5) шансы Узбекистана на выход в плей-офф оцениваются котировкой 13,00, вероятность занять третье место в группе – 3,80. Команда Фабио Каннаваро является как аутсайдером среди оставшихся азиатских сборных (80,00 на то, что пройдет дальше остальных по турниру), так и среди всех участников ЧМ — даже проход в 1/8 финала оценен в 25,00.

Ранее по теме:Чемпионат мира по футболу 2026 года: расписание и результаты

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Теннис, Уимблдон-2026: полное расписание и результаты
Теннис, Уимблдон-2026: полное расписание и результаты
Новости
Сборная Аргентины с Месси разгромит Иорданию на ЧМ-2026, считают бетторы
Сборная Аргентины с Месси разгромит Иорданию на ЧМ-2026, считают бетторы
ЧМ-26
Клиенты букмекеров не верят в победу Узбекистана над ДР Конго в матче ЧМ-2026
Клиенты букмекеров не верят в победу Узбекистана над ДР Конго в матче ЧМ-2026
ЧМ-26
Клиент букмекеров выиграл 2 700 000 рублей по ставке на матч Эквадор — Германия на ЧМ-2026
Клиент букмекеров выиграл 2 700 000 рублей по ставке на матч Эквадор — Германия на ЧМ-2026
Новости
Месси и Мбаппе: историческая дуэль снайперов. Обогнали Клозе и спорят за титул лучшего снайпера в истории ЧМ
Месси и Мбаппе: историческая дуэль снайперов. Обогнали Клозе и спорят за титул лучшего снайпера в истории ЧМ
ЧМ-26
Рекорды Месси и Рума, крах Турции, проклятие шамана и жуткая травма: итоги 2 тура чемпионата мира по футболу 2026
Рекорды Месси и Рума, крах Турции, проклятие шамана и жуткая травма: итоги 2 тура чемпионата мира по футболу 2026
ЧМ-26
Игнашевич выбрал между Марадоной и Месси: «Он играл против извергов и делал это с улыбкой»
Игнашевич выбрал между Марадоной и Месси: «Он играл против извергов и делал это с улыбкой»
Новости
«Марафон» рассчитал ставки на гол Узбекистана в пользу игроков
«Марафон» рассчитал ставки на гол Узбекистана в пользу игроков
Новости
Клиент PARI поставил 9 000 000 рублей на гол в матче Португалия – Узбекистан
Клиент PARI поставил 9 000 000 рублей на гол в матче Португалия – Узбекистан
Новости
Матчи Бельгия — Иран и Эквадор — Кюрасао вошли в топ-5 самых прибыльных для букмекеров на ЧМ-2026
Матчи Бельгия — Иран и Эквадор — Кюрасао вошли в топ-5 самых прибыльных для букмекеров на ЧМ-2026
Новости

Новое

loading