10 360 000 рублей принесла беттору победа Франции над Сенегалом на ЧМ-2026

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На ЧМ-2026 по футболу подходит к завершению первый тур группового этапа. 16 июня на турнире прошли три очередные встречи. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев подвел итоги игрового дня.
День стартовал матчем Саудовской Аравии и Уругвая. Азиатская команда открыла счет еще в первом тайме и во втором старалась удержать минимальное преимущество. Уругвайцам удалось отыграться в концовке, но забить второй мяч они не сумели — ничья 1:1. Следом сыграли вничью Иран и Новая Зеландия. Обе команды создали немало моментов и обменялись двумя голами.
Завершал день один из самых ожидаемых матчей — Франция против Сенегала. В первом тайме активнее выглядели африканцы, создавшие несколько опасных моментов, однако реализация подвела. Корректировки Дидье Дешама в перерыве помогли сборной Франции: дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Брэдли Барколя. Сенегальцы ответили лишь одним голом в исполнении Ибраима Мбайе.
Больше всего клиентов PARI 16 июня привлекла встреча Франции и Сенегала — на нее пришлось около 53% от общего оборота ставок на матчи дня. По объему принятых пари этот матч занимает второе место среди всех игр турнира.
На игру Саудовской Аравии и Уругвая пришлось примерно 27% оборота, на матч Ирана и Новой Зеландии — около 20%. Последнее противостояние вошло в тройку наименее интересных для клиентов PARI.
На ставки до матча (прематч) пришлось 61% от общего оборота за день, на пари по ходу игры (лайв) — около 39%.
Самой успешной для PARI оказалась встреча Саудовской Аравии и Уругвая: команды неожиданно сыграли вничью, а матч получился низовым. Игра Ирана и Новой Зеландии также принесла прибыль компании. Для клиентов удачно сложился матч Франции и Сенегала: фаворит одержал победу, при этом было много голов, и обе команды отличились. Встреча французов и сенегальцев в данный момент занимает второе место среди самых убыточных событий турнира для букмекера.
Примечательно, что 90% от всего объема принятых пари на исход встречи Франции и Сенегала пришлось на победу французов. В матче Саудовской Аравии и Уругвая 86% ставок было сделано на уругвайцев (около 5% — на ничью), а в игре Ирана и Новой Зеландии примерно 86% пришлось на иранцев (почти 6% — на ничью).
Один из крупнейших выигрышей по ставкам 16 июня связан с матчем Франции и Сенегала. Игрок поставил 7 000 000 рублей на победу команды Дидье Дешама с коэффициентом 1.48. В первом тайме автор пари нервничал, но после перерыва французы перевернули игру. Выплата составила 10 360 000 рублей.
Еще один клиент поставил 6 000 000 рублей на тот же исход с коэффициентом 1.48 и получил выигрыш 8 880 000 рублей.
150 000 рублей в 540 000 рублей превратил клиент PARI, поставивший на ничью в матче Ирана и Новой Зеландии за 3.60. Шансы были у обеих команд, но встреча завершилась так, как нужно было игроку.
455 300 рублей получил клиент по ставке на матч Саудовская Аравия — Уругвай. При счете 1:0 он заключил пари на 157 000 рублей на итоговую ничью с коэффициентом 2.90. На 80-й минуте Максимилиано Араухо сравнял счет, у уругвайцев были моменты для победы, но больше голов зрители не увидели.
Были и крупные проигрыши. Один из клиентов PARI поставил 6 031 000 рублей на победу Ирана над Новой Зеландией с коэффициентом 1.95, но матч завершился вничью.
Другой игрок собрал экспресс из матчей Саудовская Аравия — Уругвай и Иран — Новая Зеландия с общим коэффициентом 2.02, поставив на него 3 000 000 рублей. Он выбрал победу Ирана или ничью в первой встрече (сыграло) и победу Уругвая во второй (не сыграло).
Еще один клиент рискнул поставить 1 000 000 рублей на победу Сенегала над Францией с коэффициентом 7.30. В первом тайме это выглядело возможным, но после перерыва ход встречи изменился. Африканцы проиграли, и ставка не зашла.