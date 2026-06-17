10 360 000 рублей принесла беттору победа Франции над Сенегалом на ЧМ-2026

Больше всего клиентов PARI 16 июня привлекла встреча Франции и Сенегала — на нее пришлось около 53% от общего оборота ставок на матчи дня. По объему принятых пари этот матч занимает второе место среди всех игр турнира.

На игру Саудовской Аравии и Уругвая пришлось примерно 27% оборота, на матч Ирана и Новой Зеландии — около 20%. Последнее противостояние вошло в тройку наименее интересных для клиентов PARI.

На ставки до матча (прематч) пришлось 61% от общего оборота за день, на пари по ходу игры (лайв) — около 39%.

Самой успешной для PARI оказалась встреча Саудовской Аравии и Уругвая: команды неожиданно сыграли вничью, а матч получился низовым. Игра Ирана и Новой Зеландии также принесла прибыль компании. Для клиентов удачно сложился матч Франции и Сенегала: фаворит одержал победу, при этом было много голов, и обе команды отличились. Встреча французов и сенегальцев в данный момент занимает второе место среди самых убыточных событий турнира для букмекера.

Примечательно, что 90% от всего объема принятых пари на исход встречи Франции и Сенегала пришлось на победу французов. В матче Саудовской Аравии и Уругвая 86% ставок было сделано на уругвайцев (около 5% — на ничью), а в игре Ирана и Новой Зеландии примерно 86% пришлось на иранцев (почти 6% — на ничью).