Месси против Роналду на чемпионате мира: статистика, прогнозы и коэффициенты букмекеров

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Чемпионат мира по футболу 2026 г. может станет последним в карьере сразу двух величайших футболистов XXI века – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец и португалец приехали на свой шестой мундиаль, продолжая многолетнее соперничество, которое уже почти два десятилетия определяет мировой футбол.
Для беттингового рынка противостояние Месси и Роналду остается одной из самых обсуждаемых тем турнира. Кто забьет больше голов? Кто дойдет дальше по сетке плей-офф? И кто окажется полезнее для своей сборной?
Если сравнивать исключительно выступления на чемпионатах мира, преимущество остается за Лионелем Месси.
Аргентинец является рекордсменом по количеству матчей на мундиалях – 26 игр. За это время он забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Всего на счету капитана Аргентины 21 результативное действие на чемпионатах мира – один из лучших показателей в истории турнира.
Криштиану Роналду провел на чемпионатах мира 22 матча и забил восемь мячей. При этом именно португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться на пяти разных ЧМ.
Показатель
Месси
Роналду
|Матчи на ЧМ
|26
|22
|Голы
|13
|8
|Передачи
|8
|2
|Гол+пас
|21
|10
|Средняя результативность
|0,50
|0,36
Еще один важный фактор для ставок – игра в плей-офф. Месси регулярно набирал очки по системе «гол+пас» в матчах на вылет и привел Аргентину к чемпионскому титулу в Катаре. У Роналду же за всю карьеру на чемпионатах мира нет ни одного гола в матчах плей-офф.
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Несмотря на возраст, оба футболиста подошли к турниру в хорошей форме.
Лионель Месси остается ключевым игроком сборной Аргентины. Даже в 38 лет он сохранил статус лидера команды и лучшего бомбардира южноамериканского отбора на чемпионат мира. При этом сама Аргентина входит в число главных претендентов на победу в турнире.
Криштиану Роналду также остается капитаном сборной Португалии. В сезоне-2025/26 за саудовский «Аль-Наср» он забил 28 мячей в чемпионате Саудовской Аравии, продолжая демонстрировать высокий уровень результативности даже после 40 лет.
Но ключевое отличие заключается в роли внутри команды. Если игра Аргентины по-прежнему строится вокруг Месси, то в Португалии атакующая нагрузка распределяется между несколькими звездами, включая Бруну Фернандеша, Витинью и Бернарду Силву.
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На рынке долгосрочных ставок Месси выглядит более предпочтительным вариантом.
Это связано сразу с несколькими факторами:
По оценкам рынка российских букмекеров, вероятность того, что Месси забьет на турнире больше голов, чем Роналду, выше 50%.
Средние котировки рынка выглядят следующим образом:
|Событие
|Коэффициент
|Месси забьет больше голов на ЧМ, чем Роналду
|1,75-1.90
|Роналду забьет больше голов на ЧМ, чем Месси
|2,05-2,35
|Месси войдет в топ-10 бомбардиров турнира
|1,90-2,20
|Роналду войдет в топ-10 бомбардиров турнира
|2,50-3,50
|Аргентина пройдет дальше Португалии
|1,70-1,95
Конкретные коэффициенты могут меняться в зависимости от букмекера и стадии турнира.
Если рассматривать ставку исключительно через статистику и вероятность, то более надежным вариантом выглядит Лионель Месси.
Аргентинец превосходит Роналду по количеству голов на чемпионатах мира, чаще участвует в результативных атаках своей команды и играет за сборную, которую аналитики относят к числу главных фаворитов турнира.
Однако у Роналду остается главное преимущество – мотивация. Для капитана Португалии нынешний чемпионат мира почти наверняка станет последним в карьере. А значит, любой его гол способен превратиться в одно из самых обсуждаемых событий турнира.
Именно поэтому рынок ставок на противостояние Месси и Роналду остается одним из самых популярных на чемпионате мира-2026 – даже спустя почти двадцать лет после начала их великого футбольного соперничества.
На групповом этапе Лионель Месси и сборная Аргентины сыграют в группе J против Алжира, Австрии и Иордании. Криштиану Роналду и Португалия попали в группу K, где их соперниками станут ДР Конго, Узбекистан и Колумбия.
Игрок
Матч
Дата и время (мск)
|Месси
|Аргентина – Алжир
|17 июня, 04:00
|Роналду
|Португалия – ДР Конго
|17 июня, 20:00
|Месси
|Аргентина – Австрия
|22 июня, 20:00
|Роналду
|Португалия – Узбекистан
|23 июня, 20:00
|Роналду
|Колумбия – Португалия
|28 июня, 02:30
|Месси
|Иордания – Аргентина
|28 июня, 05:00
Такое расписание делает сравнение Месси и Роналду особенно удобным для беттингового рынка: оба начнут турнир практически одновременно, но группа Аргентины на бумаге выглядит более комфортной. У Португалии, напротив, потенциально самый сложный матч группового этапа ожидается в последнем туре – против Колумбии.