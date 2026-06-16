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ГлавнаяЧМ-26Месси против Роналду на чемпионате мира: статистика, прогнозы и коэффициенты букмекеров

Месси против Роналду на чемпионате мира: статистика, прогнозы и коэффициенты букмекеров

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Культовая дуэль
Грант Гетадарян
Фото: Pat Elmont and Karl Bridgeman / FIFA
Фото: Pat Elmont and Karl Bridgeman / FIFA
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Полное содержание

  • Месси против Роналду на чемпионатах мира: статистика
  • В какой форме находятся звезды перед ЧМ-2026
  • Что говорят букмекеры
  • На кого лучше ставить
  • Расписание матчей Месси и Роналду на ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 г. может станет последним в карьере сразу двух величайших футболистов XXI века – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец и португалец приехали на свой шестой мундиаль, продолжая многолетнее соперничество, которое уже почти два десятилетия определяет мировой футбол.

Для беттингового рынка противостояние Месси и Роналду остается одной из самых обсуждаемых тем турнира. Кто забьет больше голов? Кто дойдет дальше по сетке плей-офф? И кто окажется полезнее для своей сборной?

Месси против Роналду на чемпионатах мира: статистика

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Если сравнивать исключительно выступления на чемпионатах мира, преимущество остается за Лионелем Месси.

Аргентинец является рекордсменом по количеству матчей на мундиалях – 26 игр. За это время он забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Всего на счету капитана Аргентины 21 результативное действие на чемпионатах мира – один из лучших показателей в истории турнира.

Криштиану Роналду провел на чемпионатах мира 22 матча и забил восемь мячей. При этом именно португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться на пяти разных ЧМ.

Показатель

Месси

Роналду

Матчи на ЧМ2622
Голы138
Передачи82
Гол+пас2110
Средняя результативность0,500,36

Еще один важный фактор для ставок – игра в плей-офф. Месси регулярно набирал очки по системе «гол+пас» в матчах на вылет и привел Аргентину к чемпионскому титулу в Катаре. У Роналду же за всю карьеру на чемпионатах мира нет ни одного гола в матчах плей-офф.

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В какой форме находятся звезды перед ЧМ-2026

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Несмотря на возраст, оба футболиста подошли к турниру в хорошей форме.

Лионель Месси остается ключевым игроком сборной Аргентины. Даже в 38 лет он сохранил статус лидера команды и лучшего бомбардира южноамериканского отбора на чемпионат мира. При этом сама Аргентина входит в число главных претендентов на победу в турнире.

Криштиану Роналду также остается капитаном сборной Португалии. В сезоне-2025/26 за саудовский «Аль-Наср» он забил 28 мячей в чемпионате Саудовской Аравии, продолжая демонстрировать высокий уровень результативности даже после 40 лет.

Но ключевое отличие заключается в роли внутри команды. Если игра Аргентины по-прежнему строится вокруг Месси, то в Португалии атакующая нагрузка распределяется между несколькими звездами, включая Бруну Фернандеша, Витинью и Бернарду Силву.

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Что говорят букмекеры

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На рынке долгосрочных ставок Месси выглядит более предпочтительным вариантом.

Это связано сразу с несколькими факторами:

  • Аргентина считается одним из фаворитов турнира;
  • Месси исполняет большинство стандартов и пенальти;
  • Аргентина имеет высокие шансы сыграть больше матчей;
  • статистика аргентинца на предыдущих чемпионатах мира значительно сильнее.

По оценкам рынка российских букмекеров, вероятность того, что Месси забьет на турнире больше голов, чем Роналду, выше 50%.

Средние котировки рынка выглядят следующим образом:

СобытиеКоэффициент
Месси забьет больше голов на ЧМ, чем Роналду1,75-1.90
Роналду забьет больше голов на ЧМ, чем Месси2,05-2,35
Месси войдет в топ-10 бомбардиров турнира1,90-2,20
Роналду войдет в топ-10 бомбардиров турнира2,50-3,50
Аргентина пройдет дальше Португалии1,70-1,95

Конкретные коэффициенты могут меняться в зависимости от букмекера и стадии турнира.

На кого лучше ставить

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Если рассматривать ставку исключительно через статистику и вероятность, то более надежным вариантом выглядит Лионель Месси.

Аргентинец превосходит Роналду по количеству голов на чемпионатах мира, чаще участвует в результативных атаках своей команды и играет за сборную, которую аналитики относят к числу главных фаворитов турнира.

Однако у Роналду остается главное преимущество – мотивация. Для капитана Португалии нынешний чемпионат мира почти наверняка станет последним в карьере. А значит, любой его гол способен превратиться в одно из самых обсуждаемых событий турнира.

Именно поэтому рынок ставок на противостояние Месси и Роналду остается одним из самых популярных на чемпионате мира-2026 – даже спустя почти двадцать лет после начала их великого футбольного соперничества.

Расписание матчей Месси и Роналду на ЧМ-2026

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На групповом этапе Лионель Месси и сборная Аргентины сыграют в группе J против Алжира, Австрии и Иордании. Криштиану Роналду и Португалия попали в группу K, где их соперниками станут ДР Конго, Узбекистан и Колумбия. 

Игрок

Матч

Дата и время (мск)

МессиАргентина – Алжир17 июня, 04:00
РоналдуПортугалия – ДР Конго17 июня, 20:00
МессиАргентина – Австрия22 июня, 20:00
РоналдуПортугалия – Узбекистан23 июня, 20:00
РоналдуКолумбия – Португалия28 июня, 02:30
МессиИордания – Аргентина28 июня, 05:00

Такое расписание делает сравнение Месси и Роналду особенно удобным для беттингового рынка: оба начнут турнир практически одновременно, но группа Аргентины на бумаге выглядит более комфортной. У Португалии, напротив, потенциально самый сложный матч группового этапа ожидается в последнем туре – против Колумбии.

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