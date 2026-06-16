Месси против Роналду на чемпионате мира: статистика, прогнозы и коэффициенты букмекеров

Если сравнивать исключительно выступления на чемпионатах мира, преимущество остается за Лионелем Месси.

Аргентинец является рекордсменом по количеству матчей на мундиалях – 26 игр. За это время он забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Всего на счету капитана Аргентины 21 результативное действие на чемпионатах мира – один из лучших показателей в истории турнира.

Криштиану Роналду провел на чемпионатах мира 22 матча и забил восемь мячей. При этом именно португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться на пяти разных ЧМ.

Показатель Месси Роналду Матчи на ЧМ 26 22 Голы 13 8 Передачи 8 2 Гол+пас 21 10 Средняя результативность 0,50 0,36

Еще один важный фактор для ставок – игра в плей-офф. Месси регулярно набирал очки по системе «гол+пас» в матчах на вылет и привел Аргентину к чемпионскому титулу в Катаре. У Роналду же за всю карьеру на чемпионатах мира нет ни одного гола в матчах плей-офф.