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Клиенты PARI верят в победу сборной Чехии над Южной Кореей в матче ЧМ-2026

Обновлено:
Первый тур группы А
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI
PARI
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12 июня в первом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Чехии сыграет с Южной Кореей. Встреча группы A состоится на «Эстадио Акрон» в мексиканском городе Сапопан и начнется в 5:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов. 

Аналитики не выявили фаворита в этом противостоянии. На победу Южной Кореи в PARI можно поставить с коэффициентом 2,70, вероятность этого исхода – примерно 35%. Успех Чехии котируется за 2,85 (приблизительно 34%), ничья – за 3,10 (около 31%).

Клиенты PARI отдают предпочтение чехам: на их победу приходится 51% от общего объема ставок на исход игры, 31% – на Южную Корею, 18% – на ничью.

В пяти последних матчах с участием сборной Чехии было забито более двух мячей. Несмотря на это, ТБ 2,5 в игре с Южной Кореей оценен в 2,25. Тотал меньше 2,5 можно взять за 1,65. Варианты «обе забьют» и «обе забьют – нет» доступны за одинаковый коэффициент 1,88.

Чешский нападающий Патрик Шик – наиболее вероятный автор гола в этом матче. На его забитый мяч предложено поставить за 2,90. Далее идут четыре футболиста Южной Кореи: Хын Мин Сон (3,10), Гю О Хен (3,50), Че Ге Сон (4,00) и Чхан Хван Хи (4,00).

Самая крупная ставка на игру – 200 000 руб. Один из клиентов PARI собрал экспресс из трех событий, куда добавил победу Чехии над Южной Кореей с форой (0) за 1,85. Также он взял триумф Кабо-Верде над Испанией с форой (+2.5) за 1,92 и ТБ 41,5 очка в первой четверти игры УНИКС – ЦСКА за 1,85. Ставка на баскетбол уже рассчитана как выигранная. Общий коэффициент купона составил 6,57. В случае успеха клиент станет обладателем 1 314 000 руб.

Чехия и Южная Корея – конкуренты за второе место в группе А. На то, что чехи выиграют квартет, коэффициент – 4,90. На то, что финишируют первыми или вторыми, – 2,00. У корейцев эти же условия доступны за 4,70 и 1,93 соответственно. Хотя шансы Хын Мин Сона и компании на выход в плей-офф выглядят предпочтительнее, вероятность их триумфа на ЧМ-2026 оценивается ниже – котируется за 500,0 против 350,0 у Чехии.

PARI подготовила к ЧМ-2026 специальное предложение для своих игроков – возврат 10% за экспрессы, собранные из матчей мундиаля. Учитываются все ставки – как выигрышные, так и проигравшие.

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