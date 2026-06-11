Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяНовостиКлиенты PARI уверены в победе Мексики над ЮАР в матче открытия ЧМ-2026

Клиенты PARI уверены в победе Мексики над ЮАР в матче открытия ЧМ-2026

Обновлено:
Почти все ставки на исход – в пользу хозяев турнира
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

11 июня в матче открытия ЧМ-2026 встретятся сборные Мексики и ЮАР. Игра группы A состоится на стадионе «Ацтека» в Мехико и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила ставки клиентов. 

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Ставки на победу Мексики принимают с коэффициентом 1,45, что соответствует примерно 66% вероятности. Котировки на успех ЮАР составляют 8,50 (приблизительно 12%). Заключить пари на ничью можно за 4,50 (около 22%).

Клиенты PARI уверены в победе команды Хавьера Агирре. На Мексику приходится почти 98% от общего объема ставок на исход игры.

Аналитики PARI не ждут результативного матча. Если в игре будет как минимум три гола, сыграет коэффициент 2,20. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) доступен за 1,72. Котировки на обмен голами составляют 2,50. Если хотя бы одна команда не поразит ворота соперника, сыграет пари за 1,55.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ МЕКСИКА – ЮАР

Авторами голов с наибольшей вероятностью станут следующие футболисты: Рауль Хименес (2,30, Мексика), его однофамилец Сантьяго Хименес (2,40, Мексика), Хулиан Киньонес (3,00, Мексика) и Лайл Фостер (5,50, ЮАР).

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI – 150 000 руб. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 2,08 и включил в него победу Мексики за 1,42. В случае итогового успеха выигрыш клиента составит 312 000 руб. 

Котировки на успех Мексики на ЧМ-2026 составляют 70,00, на первое место в группе A (здесь также играют Южная Корея и Чехия) – 1,63. На выход хозяев турнира в плей-офф предложен коэффициент 1,07. На то, что ЮАР сыграет в 1/16 турнира, можно поставить за 2,45. Шансы африканской команды выиграть трофей оценены в 1000,00.

PARI подготовила к ЧМ-2026 специальное предложение для своих игроков – возврат 10% за экспрессы, собранные из матчей мундиаля. Учитываются все ставки – как выигрышные, так и проигравшие.

Ранее по теме:На ЧМ-2026 будет новый победитель?

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент букмекеров выиграл более 15 млн рублей в первый день ЧМ-2026
Клиент букмекеров выиграл более 15 млн рублей в первый день ЧМ-2026
Новости
Клиенты букмекеров ставят на Бразилию в матче первого тура ЧМ-2026 против Марокко
Клиенты букмекеров ставят на Бразилию в матче первого тура ЧМ-2026 против Марокко
Новости
БЕТСИТИ получил серебро и две бронзы на премии MVP Awards
БЕТСИТИ получил серебро и две бронзы на премии MVP Awards
Новости
Клиенты PARI верят в победу сборной Чехии над Южной Кореей в матче ЧМ-2026
Клиенты PARI верят в победу сборной Чехии над Южной Кореей в матче ЧМ-2026
Новости
Майя Хвалиньская стала самой прибыльной теннисисткой для PARI на «Ролан Гаррос» – 2026
Майя Хвалиньская стала самой прибыльной теннисисткой для PARI на «Ролан Гаррос» – 2026
Новости
Клиенты PARI уверены в победе Мексики над ЮАР в матче открытия ЧМ-2026
Клиенты PARI уверены в победе Мексики над ЮАР в матче открытия ЧМ-2026
Новости
Как панини, только онлайн: клиенты PARI получат альбомы и карточки игроков
Как панини, только онлайн: клиенты PARI получат альбомы и карточки игроков
Новости
Десятка другого уровня: PARI вернет игрокам 10% от экспрессов на ЧМ-2026
Десятка другого уровня: PARI вернет игрокам 10% от экспрессов на ЧМ-2026
Новости
PARI будет раздавать фрибеты до 10 000 рублей всем хейтерам Team Vitality
PARI будет раздавать фрибеты до 10 000 рублей всем хейтерам Team Vitality
Новости
БЕТСИТИ разыграет Harley-Davidson и 16 млн рублей на ЧМ-2026
БЕТСИТИ разыграет Harley-Davidson и 16 млн рублей на ЧМ-2026
Новости

Новое

loading