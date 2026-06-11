Клиенты PARI уверены в победе Мексики над ЮАР в матче открытия ЧМ-2026

11 июня в матче открытия ЧМ-2026 встретятся сборные Мексики и ЮАР. Игра группы A состоится на стадионе «Ацтека» в Мехико и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила ставки клиентов.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Ставки на победу Мексики принимают с коэффициентом 1,45, что соответствует примерно 66% вероятности. Котировки на успех ЮАР составляют 8,50 (приблизительно 12%). Заключить пари на ничью можно за 4,50 (около 22%).

Клиенты PARI уверены в победе команды Хавьера Агирре. На Мексику приходится почти 98% от общего объема ставок на исход игры.

Аналитики PARI не ждут результативного матча. Если в игре будет как минимум три гола, сыграет коэффициент 2,20. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) доступен за 1,72. Котировки на обмен голами составляют 2,50. Если хотя бы одна команда не поразит ворота соперника, сыграет пари за 1,55.

Авторами голов с наибольшей вероятностью станут следующие футболисты: Рауль Хименес (2,30, Мексика), его однофамилец Сантьяго Хименес (2,40, Мексика), Хулиан Киньонес (3,00, Мексика) и Лайл Фостер (5,50, ЮАР).

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI – 150 000 руб. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 2,08 и включил в него победу Мексики за 1,42. В случае итогового успеха выигрыш клиента составит 312 000 руб.

Котировки на успех Мексики на ЧМ-2026 составляют 70,00, на первое место в группе A (здесь также играют Южная Корея и Чехия) – 1,63. На выход хозяев турнира в плей-офф предложен коэффициент 1,07. На то, что ЮАР сыграет в 1/16 турнира, можно поставить за 2,45. Шансы африканской команды выиграть трофей оценены в 1000,00.

PARI подготовила к ЧМ-2026 специальное предложение для своих игроков – возврат 10% за экспрессы, собранные из матчей мундиаля. Учитываются все ставки – как выигрышные, так и проигравшие.