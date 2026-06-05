Мексика - ЮАР, 11 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
23-й чемпионат мира по футболу стартует в четверг, 11 июня. По традиции откроет его матч с участием хозяев турнира. А поскольку у ЧМ-2026 их сразу трое, организаторам пришлось выбрать кого-то одного. Такой чести удостоилась команда Мексики. В стартовом матче соревнования она встретится со сборной ЮАР. 16 лет назад они же открывали Кубок мира в Южной Африке. Снова разыграют результативную ничью?
Турнир: чемпионат мира по футболу, групповой этап
Стадион: «Ацтека» (Мехико, Мексика)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Мексика
|2
|1
|1
|10-5
|ЮАР
|1
|1
|2
|5-10
Последние пять матчей сборной Мексики:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.06.2026
|Мексика
5:1
Сербия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Мексика
1:0
Австралия
Товарищеский матч
|23.05.2026
|Мексика
2:0
Гана
Товарищеский матч
|11.04.2026
|Мексика
1:1
Бельгия
Товарищеский матч
|29.03.2026
|Мексика
0:0
Португалия
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной ЮАР:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.05.2026
|ЮАР
0:0
Никарагуа
Товарищеский матч
|31.03.2026
|ЮАР
1:2
Панама
Товарищеский матч
|27.03.2026
|ЮАР
1:1
Панама
Товарищеский матч
|04.01.2026
|ЮАР
1:2
Камерун
Кубок африканских наций
|29.12.2025
|Зимбабве
2:3
ЮАР
Кубок африканских наций
Сборная Мексики не проигрывает восемь матчей подряд. Пять из этих матчей она выиграла всухую, а пропустила всего дважды - по одному мячу от Бельгии (1:1) и Сербии (5:1). Последнее поражение команда Хавьера Агирре потерпела в ноябре прошлого года (1:2 от Парагвая).
Команда ЮАР, наоборот, подходит к ЧМ-2026 с незакрытой безвыигрышной серией из четырех матчей, в которой ничьих и поражений поровну - по два.
Мексиканцы тяготеют к «низовым» матчам (восемь из 10). И в принципе стартовые игры больших турниров редко бывают зрелищными и результативными. На ЧМ-2010 эти команды сыграли результативную ничью 1:1 - и более с тех пор не виделись.
Не удивимся, если плюс-минус в таком же ключе пройдет и их новая встреча. Прогноз редакции на матч: тотал меньше 2.5.
Вратари: Рауль Ранхель («Гвадалахара»), Карлос Асеведо («Сантос Лагуна»), Гильермо Очоа (АЕЛ).
Защитники: Исраэль Рейес («Клуб Америка»), Хорхе Санчес (ПАОК), Сесар Монтес («Локомотив»), Эдсон Альварес («Фенербахче»), Хоан Васкес («Дженоа»), Хесус Гальярдо («Толука»), Матео Чавес («АЗ Алкмар»).
Полузащитники: Альваро Фидальго («Бетис»), Бриан Гутьеррес («Гвадалахара»), Орбелин Пинеда (АЕК Афины), Эрик Лира («Крус Асуль»), Луис Ромо («Гвадалахара»), Обед Варгас («Атлетико»), Хильберто Мора («Тихуана»), Луис Чавес («Динамо» Москва).
Нападающие: Роберто Альварадо («Гвадалахара»), Сесар Уэрта («Андерлехт»), Гильермо Мартинес («УНАМ Пумас»), Армандо Гонсалес («Гвадалахара»), Сантьяго Хименес («Милан»), Рауль Хименес («Фулхэм»), Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия»), Эрнесто Вега («Толука»).
Вратари: Ронуэн Уильямс («Мамелоди Сандаунс»), Рикардо Госс («Сивелеле»), Сифо Шэйн («Орландо Пайрэтс»).
Защитники: Кхулисо Мудау («Мамелоди Сандаунс»), Олвету Маханя («Филадельфия»), Брэдли Кросс («Кайзер Чифс»), Табанг Матулуди («Полокване Сити»), Нкосинати Сибиси («Орландо Пайрэтс»), Обрей Модиба («Мамелоди Сандаунс»), Мбекезели Мбокази («Чикаго»), Име Окон («Ганновер»), Самукеле Кабини («Мольде»), Камохело Себелебеле («Орландо Пайрэтс»), Хулумани Ндамане («Мамелоди Сандаунс»).
Полузащитники: Тебохо Мокуна («Мамелоди Сандаунс»), Джейден Адамс («Мамелоди Сандаунс»), Таленте Мбата («Орландо Пайрэтс»), Яя Ситоле («Тондела»).
Нападающие: Освин Апполлис («Орландо Пайрэтс»), Тшепанг Мореми («Орландо Пайрэтс»), Эвиденс Макгопа («Орландо Пайрэтс»), Лайл Фостер («Бернли»), Икраам Райнерс («Мамелоди Сандаунс»), Релебохиле Мофокенг («Орландо Пайрэтс»), Темба Зване («Мамелоди Сандаунс»), Тапело Масеко (АЕЛ).
В коэффициентах букмекеров наблюдается широкий разброс. Победа Мексики котируется за 1.42. На успех африканцев можно поставить за 8.30, а на ничью - за 4.50.
«Советский спорт» рассказывает про фрибеты, что это такое и как их получить сегодня.
💰 Получить фрибет от «Бетсити»