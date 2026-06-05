Мексика - ЮАР, 11 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Мексики не проигрывает восемь матчей подряд. Пять из этих матчей она выиграла всухую, а пропустила всего дважды - по одному мячу от Бельгии (1:1) и Сербии (5:1). Последнее поражение команда Хавьера Агирре потерпела в ноябре прошлого года (1:2 от Парагвая).

Команда ЮАР, наоборот, подходит к ЧМ-2026 с незакрытой безвыигрышной серией из четырех матчей, в которой ничьих и поражений поровну - по два.

Мексиканцы тяготеют к «низовым» матчам (восемь из 10). И в принципе стартовые игры больших турниров редко бывают зрелищными и результативными. На ЧМ-2010 эти команды сыграли результативную ничью 1:1 - и более с тех пор не виделись.

Не удивимся, если плюс-минус в таком же ключе пройдет и их новая встреча. Прогноз редакции на матч: тотал меньше 2.5.