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Ничья в финале ЧМ-2026 принесла любителю ставок более 30 000 000 рублей

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Вот кого нули на табло в основное время точно не разочаровали
Руслан Ипполитов

19 июля в американском Ист-Ратерфорде состоялся финал чемпионата мира по футболу, в котором сборная Испании в дополнительное время одолела Аргентину с минимальным счетом 1:0. Эта победа стала для испанцев первой на мундиалях с 2010 года. Один из клиентов букмекерской компании PARI сумел превратить драматичный исход встречи в крупный выигрыш, превысивший 30 000 000 рублей.

Перед стартовым свистком аналитики отдавали предпочтение испанцам, однако игрок сделал нестандартный ход: он поставил 10 000 000 рублей на ничейный исход в основное время. Коэффициент 3.05 принес ему солидную прибыль.

Сам финал получился напряженным и осторожным. Испанцы владели инициативой и мячом, постепенно наращивая давление, тогда как аргентинцы сделали ставку на организованную оборону и резкие контратаки. По-настоящему голевых моментов в первой половине встречи было немного: подопечные Испании не раз были близки к успеху, но вратарь Эмилиано Мартинес продемонстрировал блестящую форму, отразив 11 ударов. Примечательно, что сама Аргентина за 90 минут так и не нанесла ни одного выстрела в створ ворот соперника – этот показатель стал антирекордом для финальных матчей чемпионатов мира.

Основное время завершилось нулевой ничьей, и клиент PARI получил выплату в размере 30 500 000 рублей. Интрига сохранялась до овертайма: на 93-й минуте аргентинцы оказались в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса. Испания воспользовалась численным преимуществом, усилила натиск и на 106-й минуте добилась своего – вышедший на замену Ферран Торрес точно замкнул передачу Нико Уильямса и принес своей сборной чемпионский титул.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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