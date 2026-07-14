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Данила Козловский рассказал, может ли Александр Мостовой сыграть царя

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Руслан Ипполитов
Источник: БЕТСИТИ
Источник: БЕТСИТИ
БЕТСИТИ
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Известный российский актер Данила Козловский стал новым гостем шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?».

Мостовой в кино

Козловский предположил, смогут ли известные в прошлом футболисты Александр Мостовой или Сергей Игнашевич сыграть в кино царя. 

«И Сергей, и Александр достаточно киногеничны, суровые. У обоих прекрасный грим, разноплановый. Сергею можно подобрать парик, Александру тяжелее, но можно сделать разные вариации. Цари разные бывают – из разных эпох и веков», – сказал Козловский. 

Футбольная атмосфера в Англии и России

Актер также рассказал, что посещал раздевалки российских команд и английского «Челси» (Лондон), когда готовился к роли футбольного тренера. 

«Когда я готовился к съемкам фильма («Тренер»), меня несколько раз пускали в раздевалки футбольных команд, чтобы подглядеть за атмосферой. Один раз я был в раздевалке «Челси» после матча АПЛ с «Эвертоном», когда еще командой руководил [Антонио] Конте во времена [Эдена] Азара, [Сезара] Аспиликуэты. Наши русские раздевалки впечатлили больше, потому что в наших жизнь, какие-то обсуждения. А там не то, что тишина, но многое было спрятано и «причесано». Но это и правильно, потому что «Челси» – это еще и огромное предприятие, помимо того, что футбольный клуб. Это огромный бизнес, деньги, и все должно быть более осторожно. Тот матч «Челси» выиграл», – рассказал Козловский. 

Прогноз на ЧМ-2026

В полуфинале чемпионата мира пройдут матчи Франция – Испания и Англия – Аргентина. 

«Мой финал мечты – Франция – Аргентина. Это будет уже новая игра. Мне симпатична сборная Испания, хотя футбол, который команда показывала последние два-три матча, смотреть было сложно. Футбол англичан не вызывает у меня теплых эмоций.

Мне, конечно же, с точки зрения некой легенды и эмоций хочется, чтобы [ЧМ выиграл] Месси, который в феноменальной форме. Аргентина, конечно, уже закрыла вопрос и стала чемпионом в Катаре. Если они не станут победителями, то не так страшно. Но то, как они играют, при всех прочих вещах, которые связаны с решениями судей, вызывающими дискуссии, с реакцией Инфантино на трибунах… Все равно это яркая интересная команда, создающая себе проблемы на ровном месте, а потом их героически преодолевающая. И хочется увидеть, чтобы Месси второй раз поднял кубок.

Французы, с моей точки зрения, самая сильная сборная на этом чемпионате, обладающая колоссальными футболистами. Та же история и с Мбаппе, который в 2018 году стал чемпионом в России, потом выдающийся финал в Катаре с хет-триком, и это тоже своего рода история», – сказал Козловский. 

Полный выпуск шоу от БЕТСИТИ можно посмотреть в VKВидео и на YouTube.

Ранее по теме:Александр Мостовой рассказал о рождении сына в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь»

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