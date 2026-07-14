Данила Козловский рассказал, может ли Александр Мостовой сыграть царя

В полуфинале чемпионата мира пройдут матчи Франция – Испания и Англия – Аргентина.

«Мой финал мечты – Франция – Аргентина. Это будет уже новая игра. Мне симпатична сборная Испания, хотя футбол, который команда показывала последние два-три матча, смотреть было сложно. Футбол англичан не вызывает у меня теплых эмоций.

Мне, конечно же, с точки зрения некой легенды и эмоций хочется, чтобы [ЧМ выиграл] Месси, который в феноменальной форме. Аргентина, конечно, уже закрыла вопрос и стала чемпионом в Катаре. Если они не станут победителями, то не так страшно. Но то, как они играют, при всех прочих вещах, которые связаны с решениями судей, вызывающими дискуссии, с реакцией Инфантино на трибунах… Все равно это яркая интересная команда, создающая себе проблемы на ровном месте, а потом их героически преодолевающая. И хочется увидеть, чтобы Месси второй раз поднял кубок.

Французы, с моей точки зрения, самая сильная сборная на этом чемпионате, обладающая колоссальными футболистами. Та же история и с Мбаппе, который в 2018 году стал чемпионом в России, потом выдающийся финал в Катаре с хет-триком, и это тоже своего рода история», – сказал Козловский.

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